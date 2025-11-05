A Jessica Gómez le salen las croquetas divinamente. Y lo presume, pero si no fuera así no pasaría nada. Esta escritora ha decidido gritarle al ... mundo que hay batallas que merece la pena no dar, que mejor preguntar siempre por qué y que si algo sale mal, pues tan a gusto. Acaba de publicar 'Cambio dramas por croquetas' (Harper Collins).

–'Me faltan horas y me sobran gilipollas', 'Come chocolate y no discutas con idiotas' y ahora 'Cambio dramas por croquetas'. Usted sí que sabe titular.

–Pues no, yo pongo títulos que solo me hacen gracia a mí, que son más bestias, más feos y menos resultones, pero tengo un equipo editorial maravilloso. Me conocen, me tienen pillado el punto, el pulso, el rollo... Es trabajo de equipo.

–¿Le gusta presumir de bestia?

–Me encanta. Es imagen mía de marca. Yo ni plancho ni me peino y como torrijas y croquetas. Hay que reivindicar el sentirse orgulloso de no ser perfecto.

–«Terapia para facilitarte la vida», subtitula el libro. ¿Por qué nos la complicamos tanto?

–Eso mismo digo yo. He escrito un libro con sus 200 y pico páginas y creo que no he llegado a responder. No sé por qué, pero sí sé algún truco para descomplicarla y eso cuento.

–El título de cada capítulo es una suerte de mantra. Vamos uno a uno: «El talento se presume».

–Intento tener círculos en los que me siento libre de presumirme porque saben que no lo hago desde la soberbia, sino desde el orgullo, la alegría y la simplicidad. Un niño cuando le sale un dibujo se lo enseña a todo el mundo. Esto es lo mismo, es compartir mi alegría porque esto me ha salido bien.

–¿Por qué presumir parece que es mala cosa entonces?

–Porque hay que ser modesto y humilde y lo que haces bien te lo tienes que callar, porque parece que alardeas, pero no es así, se trata de compartir, pero nos enseñan lo contrario. Se nos educa en que puedes compartir tus miserias, pero lo que se da bien, no, y así están las salas de los ambulatorios llenas de gente discutiendo quién está peor de lo suyo.

–Pregunta siempre el porqué.

–De todas las preguntas que nos podemos hacer en el día a día la más importante es por qué. Dar las cosas por sentadas es la base de todos los males. Detrás de todas mis grandes cagadas está eso. Preguntar los porqués a la gente y a nosotros mismos y verbalizarlos nos ayuda a que no actuemos por impulso partiendo de verdades que creemos que todo el mundo conoce cuando no es cierto.

–«Los jetas necesitan un depredador natural».

–Me grabaron este año en la inauguración de un café en Oviedo montando un pollo a tres chavalas que se colaron. Daban regalos a los 50 primeros y había gente mayor, personas con movilidad reducida y empezó a llegar gente y a colarse. Creo que cuando pasan esas pequeñas cosas no nos atrevemos a hablar porque tenemos miedo a estar equivocados y es gente que vive de la educación ajena, que pueden trepar porque los demás van a estar callados. Estoy hablando de una cola por una bolsa de chuches, pero si no nos atrevemos a encararnos con esta gente que hace estos pequeños actos de inmisericordia ¿qué vamos a hacer cuando tengamos una gran injusticia delante?

–«Quita tareas de la lista».

–Siempre tenemos muchas cosas que hacer y nunca somos capaces. Tengo la teoría de que en la adolescencia empiezan a acumularse y llegas a los cuarenta y todavía estas tratando de recuperar el equilibrio de las carreras que no estudiaste, de los lugares que no visitaste, de las recetas que no has hecho... Hay que quitar de la lista mental.

–«Elige tus peleas».

–Esta es imprescindible en el día a día. Para las cosas grandes y para las cosas pequeñas. En el libro pongo el ejemplo de que hay alguien en mi casa que tiende la ropa como puñado y luego vas por ahí como un higo deshidratado. ¿Y cuál es realmente el problema? ¿Yo estoy en el sofá y estoy leyendo y prefiero ir a montar un pollo a la cocina con el fin de que la ropa no esté arrugada? Pues no, sigo leyendo y evito un conflicto. Como con eso, con todo. En la vida las batallas hay que elegirlas porque no tenemos energía ni capacidad para ganarlas todas.

–«Apaga el mundo de vez en cuando». Dígame cómo lo hace.

–Específicamente digo en el libro 'si descubres cómo se hace cuéntamelo', pero de vez en cuando hay que hacerlo. Cuando éramos pequeños y enfermábamos el mundo se paraba, pero ahora de adultos no, tienes que seguir siendo productiva. Si te paras, te sientes culpable. No, tenemos que aprender a parar.

–¿Usted se aplica el cuento?

–No, no siempre. Pero tengo la teoría y de vez en cuando la consigo poner en práctica y con eso voy tirando.

–¿Cuál es su favorito de estos trucos que aporta?

–Uf... El libre albedrío no existe. A mí se me murió una gatita que llevaba con nosotros 13 años y dije nunca más, y ahora tengo tres. Siempre tus circunstancias y tu contexto no dependen de ti o no exclusivamente de ti. Nadie decide sobre su vida, hay una serie de opciones limitadas e intentamos no cagarla demasiado. Tenemos que querernos con lo que tenemos.

–«Los gurús se equivocan». ¿Usted también?

–Yo me equivoco, claro, pero lo que intento es dar alguna idea desde el humor y la socarronería. Cuando hablo de gurús me refiero a la gente que te prometen solucionarte la vida. Están vendiendo humo.

–¿Cómo le abordan a usted los libros?

–Cuando escribo un libro siempre me quedan muchas cosas en el tintero y lo que hago es ir acumulando, hasta que aparece un disparador creativo que me dice por dónde quiero tirar. En este caso, fue decir 'cómo nos hemos complicado tanto la vida', 'venga, coño, que vivir es fácil'».

–Siempre está como mínimo con dos libros en el cajón. ¿Qué tiene por ahí?

–Tengo dos, tres empezados y otros en mente. Me apetece la novela negra. Puede que publique un libro de relatos y tengo un par de novelas empezadas pero no sé si he alcanzado el punto de madurez que necesito para afrontarlas, porque las quiero hacer muy bien.