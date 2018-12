«No deberíamos perder nunca el entusiasmo de la adolescencia» Elia Giner estará esta tarde en La Buena Letra. / E. C. 'Reflejos' es la primera novela de esta autora, una historia fantástica con quinceañeros como protagonistas que hoy se presenta en Gijón Elia Giner Escritora MARÍA DE ÁLVARO GIJÓN. Viernes, 14 diciembre 2018, 00:56

Técnico de Medio Ambiente en una multinacional y madre de una niña de cuatro años, Elia Giner (Guadalajara, 1976) es escritora por vocación y por una pasión que le viene de lejos, porque se recuerda leyendo desde que tiene «uso de razón». Leyendo y escribiendo. Ahora, «con mucho fondo de armario» en su ordenador, publica la que es su primera novela, 'Reflejos', editada por Versátil gracias al impulso de la Asociación de Escritores Noveles. Hoy se presenta en la librería La Buena Letra de Gijón, a las 20 horas, con el apoyo del Aula de Cultura de EL COMERCIO.

-Se mete en la piel de una niña de 15 años, con el trabajo que da ser adolescente. ¿Por qué?

-Siempre me han gustado los adolescentes. Tengo nada menos que once sobrinos, de los cuatro a los 24 años, y esa siempre ha sido mi etapa favorita. Se viven tantas cosas por primera vez y con tanta intensidad...

-Dicen que deberíamos hacerle caso al niño que llevamos dentro, a lo mejor en su caso es una adolescente.

-¡Sin duda! Conecto muy bien con ellos, seguramente porque una parte de mi cabeza está muy conectada con esa época de mi vida. Y me gusta. No deberíamos perder nunca ese entusiasmo, por ejemplo.

-Todas las estadísticas reflejan que es precisamente a esa edad cuando menos se lee. Los niños sí lo hacen y luego algunos lectores perdidos vuelven, pero otros no.

-Supongo que depende de las lecturas con las que den. Ahora por ejemplo hay dos institutos que tendrán mi novela como lectura obligatoria en tercero de la ESO. Una de las profesoras me comentó que le venía muy bien para que identifiquen la lectura con el ocio, para aligerar, porque acababan de leer el Lazarillo de Tormes, que es un clásico, qué duda cabe, pero les queda todo un poco más lejos, les cuesta más identificarse.

-¿Qué lee Elia Giner?

-Pues sigo leyendo literatura juvenil, me encanta, también la fantástica, y ahora estoy metiéndome bastante por la novela negra. Pero mis favoritas son Almudena Grandes y Rosa Montero.

-La protagonista de su novela es la adolescente Carla, pero también un espejo mágico, una puerta a otra dimensión que tiene la virtud de decir la verdad. ¿Es acaso una metáfora? Mirarse en cualquier espejo siempre es enfrentarse a la verdad.

-Totalmente, y no siempre tiene que gustarte lo que ves. Es la gracia del espejo, de hecho.

-¿Cree que funcionaría la novela sin ese elemento fantástico?

-La novela tiene un tono y un entorno muy realista, pero lo fantástico es primordial, es el catalizador. Carla es una chica insegura, le cuesta hacer amigos, es más consciente de sus defectos que de sus virtudes, que son muchas. El espejo no la cambia, pero sí acelera su evolución.

-La novela también tiene su punto romántico.

-Lo tiene, sí, con 15 años es muy normal experimentar el primer amor y lo romántico no es la trama fundamental, pero le da su punto, su enganche, las ganas de ver qué pasa. Y más al lector adolescente, que ni es paciente ni indulgente.

-Este libro tiene una peculiaridad, surge del último congreso de Editores Noveles en Gijón, en el que pusieron en contacto autores con editoriales. Del proceso han salido dos novelas. La suya es una.

-Me pareció una idea muy novedosa, de hecho fue el primer 'networking literario' celebrado en España. Y, desde luego, una buenísima forma de apoyar a autores que empiezan. No es fácil que una editorial se interese por alguien que no ha publicado nunca.

-Eso ya no le va a pasar...

-Por suerte no, la editorial ya está interesada en mi próximo proyecto y yo ya estoy trabajando en ello: otra novela, también de corte juvenil, se titulará 'Operación Cupido' .