«El deseo es el motor de la vida, la urgencia que nos estimula» Siri Hustvedt, escritora posa para un entrevista con su motivo de su participación en el festival literario de Bilbao Gutun Zuria. :: ANTÓN GOIRI Siri Hustvedt es mucho más que una escritora, es una lúcida pensadora que ha empleado novela y ensayo para plasmar las grandes interrogantes del ser humano MARIFÉ ANTUÑA Sábado, 25 mayo 2019, 00:20

Se confiesa una perpetua profana, una mente curiosa que amplía conocimiento leyendo, que piensa, repiensa, que analiza los recovecos buscando a veces respuestas, a veces más interrogantes. En la ficción y la no ficción, en la novela y en el ensayo, Siri Hustvedt se adentran en los entresijos del ser humano con una perspectiva más amplia de la habitual en el universo literario, pues mira de cara a la ciencia, sin miedo. Unas migrañas tuvieron la culpa de su interés por ir más allá en esa búsqueda. El camino ha sido largo, entretenido, apasionante y complejo y no se detiene. Continúa. Ella misma ha ido desentrañando y enredando aún más la difícil madeja de la existencia. En sus novelas y sus ensayos, la flamante Princesa de las Letras se revela así.

Siri según Siri

«Soy una gran amante de las artes, las humanidades y las ciencias. Soy novelista y feminista. También soy una lectora apasionada cuyas opiniones han sido y son continuamente reconsideradas y modificadas por los libros y artículos de diversos ámbitos que forman parte de mi día a día como lectora. Lo cierto es que estoy llena hasta el borde de las voces no siempre armoniosas de otros escritores».

«Lo cierto es que cuanto más sé, más preguntas me hago. Cuantas más preguntas me hago, más leo, y esas lecturas me llevan a hacerme más preguntas. No se acaba nunca. Lo que pido al lector es apertura de mente, cautela ante los prejuicios y una buena disposición para viajar conmigo a lugares donde el terreno quizá sea sea abrupto y las vistas brumosas, pero a pesar, o tal vez a causa de estos obstáculos, hay placeres que descubrir».

'La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres'

«Mis ensayos son una especie de periplo mental, una andadura en busca de respuestas con la plena conciencia de saber que nunca llegaré al final del camino»

'Vivir, pensar, mirar'

El deseo

«El deseo es el motor de la vida. La urgencia que nos estimula a seguir adelante, con paradas intermedias, pero sin un destino final, salvo la muerte. La magnífica plenitud que sentimos después de una comida, del sexo, de un buen libro o de una conversación inteligente es inevitablemente breve. Queremos y deseamos por naturaleza y llenamos de contenido ese vacío mientras narramos nuestra vida interior. Para bien o para mal, le damos un sentido que, necesariamente, está conformado por el lenguaje y la cultura en la que vivimos».

'Vivir, pensar, mirar'

El ser humano

«Somos seres humanos fragmentados que nos vamos consolidando, pero siempre existen grietas. Que logremos convivir con esas grietas es la clave para llegar a ser unos seres, digámoslo así, razonablemente sanos».

'Elegía para un americano'

El amor

«Siempre he pensado que el amor prospera si se le somete a cierta distancia, que exige una cierta separación respetuosa para perpetuarse. Sin ese aislamiento imprescindible, las minucias físicas del otro llegan a adquirir una magnitud odiosa».

'Todo cuanto amé'

Autoridad y mujeres

«Lo que sucedía era que había sido incapaz de forjarme un espacio propio o, más bien, que no lo había hecho como debía. Algunas personas se apropian simplemente del espacio que necesitan, expulsando a codazos a los intrusos hasta tomar posesión de él. Boris era capaz de logarlo sin mover un músculo (...). Sin embargo, yo era un ratón ruidoso que alborotaba y arañaba las paredes, pero no me servía para nada. Ahí radica la magia de la autoridad, del dinero, de los penes».

'El verano sin hombres'

La maternidad

«El deseo materno está cargado de ideología. En la cultura popular compiten distintos bandos. Desde los exaltados defensores de los 'valores familiares' hasta quienes consideran necesario sustituir la palabra 'madre' por 'cuidadora'. En un país donde las relaciones humanas son consideradas entidades sobre las que se debe trabajar (...), no se otorga importancia al placer que debemos encontrar en nuestros hijos ni al deseo que sentimos hacia ellos. No pretendo ser una romántica. La maternidad puede ser terrible, aburrida, dolorosa, pero la mayoría de la gente desea a sus hijos y los ama».

Vivir, pensar, mirar

Los sueños

«Soñar es otra forma de pensar, más concreta, más económica, más visual, y a menudo más emocional que los pensamientos diarios».

'La mujer temblorosa'

Ciencias y letras

«Todo el saber humano es parcial y nadie está libre de la influencia de la comunidad de pensadores o investigadores en la que vive. Los abismos de incomprensión mutua entre personas de diversas disciplinas tal vez sean inevitables, pero sin respeto mutuo no será posible ninguna clase de diálogo entre nosotros».

«En mayor o menor medida, cada persona sobre la Tierra es beneficiaria y víctima de la invención científica. De eso no se infiere, sin embargo, que leer novelas, poesía, filosofía e historia, mirar obras de arte visual o escuchar música no pueda transformar también la vida de las personas para bien o para mal. Aunque los cambios pueden ser menos palpables, eso no los hace menos reales o inferiores a los resultados de la tecnología. Todos somos producto de las ideas».

'La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres'

Dentro de la pantalla

«En nuestro mundo no puede haber nada profundo, ninguna personalidad, ninguna historia verdadera, tan solo imágenes sin sustancia proyectadas en cualquier sitio y en todos los sitios simultáneamente. Pronto tendremos artilugios implantados en el cerebro para comunicarnos. La distinción entre realidad e imagen se está desdibujando en estos momentos. La gente vive dentro de una pantalla. Los medios de comunicación social están sustituyendo a la vida social».

'El mundo deslumbrante'

El futuro

«El futuro es, por supuesto, imaginario, un lugar irreal que creamos a partir de nuestras expectativas, que, a su vez, surgen de las experiencias que recordamos, sobre todo de nuestras experiencias repetidas»

(...)

«Al ser capaz de objetivarme, al igual que todos los seres humanos (vernos como una persona entre otras dentro de la sociedad), no solo puedo planificar las cosas con antelación, imaginando cómo me afectará en el futuro lo que hago en el presente, sino que también puedo verme con la distancia necesaria como para comprender que soy un ser digno de compasión»»

'Vivir, pensar, mirar'

«No existe el futuro sin el pasado, porque lo que va a suceder no se puede imaginar más que como una forma de repetición».

«El tiempo no es algo externo a nosotros, vive en nuestro interior. Solo nosotros vivimos el pasado, presente y futuro, y el presente es demasiado efímero para que seamos plenamente conscientes de él; solo después lo recordamos y entonces lo hacemos de forma codificada, si no se disuelve en la amnesia».

El verano sin hombres