«Desespera ver cómo los parlamentarios se mueren por intentar ser graciosos»

El autor catalán publica la novela 'El rey recibe', en la que retrata el paso de los años 60 a los 70, a través de las vivencias de un modesto periodista Eduardo Mendoza Escritor

A los 75 años, Eduardo Mendoza ha decidido contar algunas de las experiencias vividas, pero ha evitado cuidadosamente el género de las memorias porque le parece «aburrido». En 'El rey recibe' (Ed. Seix Barral), que ayer se puso a la venta, novela el período transcurrido entre finales de los sesenta y comienzos de los setenta a través de un modesto periodista llamado Rufo Batalla, que de forma casual conoce a un monarca sin corona y a su esposa. Mediante ese protagonista de carácter nítidamente mendociano, «pero que no es mi álter ego, aunque en algunas cosas nos parezcamos», insistía ayer el premio Cervantes, la obra relata los años en que las utopías construyeron las bases de la sociedad que hoy vivimos y se transformaron dos ciudades cruciales en la vida del escritor: Barcelona y Nueva York. 'El rey recibe' es la primera entrega de una trilogía. «Aunque puede que sean cuatro libros. No me preocupa. Haré lo que me dé la gana, como siempre», asegura con una amplia sonrisa.

-Sus libros se dividen en dos series: los serios y los humorísticos. No es fácil clasificar este.

-Porque no es una propuesta humorística aunque hay humor. Narro hechos reales, pero también introduzco mi mundo de ficción a través del personaje del rey sin corona y ahí sí que entra el ámbito del humor. Lo convoco en esas páginas, pero de una forma muy controlada.

-Ha dicho que Rufo Batalla no es su álter ego. ¿Lo envidia en algo?

-No tengo muchos motivos de envidia porque en mi vida he tenido mucha suerte y todo me ha salido bien, mirando las cosas con un cierto relativismo. Aunque es cierto que a veces se envidian cosas de los personajes que has creado.

-Ese personaje se inventa entrevistas y otras veces adorna entrevistas reales. Ahora se han diluido los límites entre realidad y ficción en todos los ámbitos. ¿Qué papel le queda a los escritores?

-Sigue existiendo un cierto juego entre ambas y la gente se lo toma como tal. Pero es cierto que hay una mezcla que antes no existía. Los campos se diluyen y creo que la ficción ha tenido parte de culpa cuando se ha convertido en metaficción y experimentos así. Con todo, no creo que sea el problema mayor. Peor me parece lo que sucede a causa de una sobredosis descontrolada de información no avalada por firma ni cabecera de prestigio alguna. Antes sabíamos que lo que pasaba en las novelas y las películas era mentira, aunque nos lo creyéramos. Ahora exigimos que sea verdad.

-Incluso se pide que quien interpreta a un homosexual en una ficción lo sea, o quien hace de discapacitado tenga esa discapacidad. ¿Se acabó inventar?

-Hay un gran desconcierto porque ni siquiera la ficción la recibimos tal y como está pensada en el momento de su creación. El cine lo vemos parando la película, sufriendo anuncios o viendo el móvil mientras se proyecta la película.

-¿Un mundo paralelo?

-Sí, un mundo en el que todo está cambiando, incluido el lenguaje. Hace unas semanas estuve en el Liceo, aunque la ópera no me gusta demasiado. Me asombró ver cómo durante la obertura todo el mundo estaba mandando mensajes. No sé dónde estamos, y me parece que no lo sabe nadie.

-Ha explicado que un escritor debe dar un testimonio de su tiempo porque los historiadores contarán los hechos pero no cómo los vivió la gente. ¿Debería el Gobierno incorporarle a usted y a otros que vivieron el franquismo para esa comisión que anunció el presidente hace unos días?

-Proponer que un comité o alguien diga la verdad oficial... no sé. No creo que nadie lo haya dicho en serio. Todas las formas narrativas son necesarias: la historia rigurosa, la ficción y la hemeroteca. Lo importante es establecer los hechos con rigor y luego ya veremos qué se hace con ello. De todos modos, se ha escrito tanto sobre la guerra y el franquismo que no creo que nadie pudiera leer ni el 10% del total.

-A veces el problema son las palabras, que se usan como arma arrojadiza o se tergiversan ¿Cómo observa un escritor preocupado por el lenguaje ese fenómeno?

-Es cierto. Ahora se usan palabras como 'fascista' por parte de personas que no saben lo que significa. Alguien puede ser reaccionario, anticuado, pero ¿fascista? Los escritores tenemos la idea de que, si no autoridades, al menos somos referencias y eso debe llevarnos a cuidar mucho cómo nombramos las cosas.

-¿El lenguaje es una de las grandes víctimas de los tiempos que corren?

- Desde luego, entre los políticos no se encuentran grandes oradores. Es más, si alguno lo es hasta resulta sospechoso. Antes hablar bien era una cualidad porque con la palabra, con los argumentos, se podía cambiar la forma de pensar de los demás. Ya no es así. No hay nada más desesperante que un debate en el Congreso o en el Parlament, con parlamentarios que se mueren por ser graciosos. El lenguaje se nos ha ido de las manos, y la gente ya no se mueve por argumentos sino a la contra, por castigar.

-¿La corrección política es un problema?

- No es tanto como la censura en su momento. Yo sigo intentando escribir de la manera más sencilla posible.