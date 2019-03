«Voy a destruir mis versos, no sea que a alguien se le ocurra publicarlos» El escritor Pepo Paz, en el Campo Valdés. / CAROLINA SANTOS A sus 57 años hace su primera incursión en la narrativa, 'Las demás muertes', que esta tarde presenta en la Librería de Bolsillo, en Gijón Pepo Paz Editor de Bartleby y escritor PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Jueves, 28 marzo 2019, 00:25

Fotoperiodista y editor, Pepo Paz Saz (Madrid, 1962) es conocido como responsable del sello Bartleby, en el que ha publicado a poetas de la talla de Sylvia Plath, Raymond Carver o Wislawa Szymborska. Autor de libros de viajes, debuta ahora como narrador con 'Las demás muertes' (Demipage) que hoy presenta a las 20 horas en la Librería De Bolsillo, en Marqués de Casa Valdés.

-¿Por qué ha tardado tanto en publicar ficción?

-Llevo veinte años con la editorial y trabajando como fotoperiodista, así que la pulsión por la literatura la tenía cubierta con ese día a día. El libro estaba hecho hace tiempo, de vez en cuando regresaba a él, corregía o añadía algún texto nuevo, sin prisa, porque no sentía la necesidad de publicarlo. Si ahora lo he hecho es porque se han conjugado ciertas circunstancias favorables.

-Quienes le siguen como responsable de Bartleby, tal vez esperaban que su debut fuese con poesía.

-Mentiría si dijese que nunca he escrito versos, lo hice a los 20 años, pero sin mayores pretensiones. De hecho voy a destruirlos no vaya a ocurrírsele a alguien publicarlo. No soy poeta ni Bartleby era originalmente una editorial poética. El proyecto era abarcar todos los géneros. Con el capital inicial pronto nos dimos cuenta de que publicar narrativa iba a ser complicado, mientras la poesía no requería tanto esfuerzo de inversión y puedes hacer más cosas.

-¿Cuál es la clave para haberse mantenido en estas dos décadas?

-El secreto de toda empresa y de una editorial pequeña es tener un buen equipo. La primera clave fue proponerle a Manuel Rico -critico y escritor- que dirigiese la colección y luego rodearnos de buenos traductores. A principios de la década pasada tuvimos la intuición de cuál podía ser la columna vertebral del proyecto y fueron las traducciones de poesía norteamericana contemporánea. Esa ha sido la plataforma que nos ha ayudado a sobrevivir estos años. Y también la pluralidad. No decantarnos por una determinada estética y publicar a poetas que entre sí pueden estar enfrentados por pertenecer a distintas corrientes, pero en los que prima la calidad.

-Usted, como Umbral, ha venido a Gijón para hablar de su libro. ¿Qué nos vamos a encontrar en 'Las demás muertes'?

-El título hace referencia a unos versos de Alfonso Armada que venía a preguntarse cuántos años van de la muerte de la inocencia a la muerte a secas. En estos relatos hay una reflexión sobre esas pequeñas o grandes muertes que nos van acompañando en la vida: la de la infancia, el primer amor, los sueños.

-¿Son las que le han acompañado?

-Lógicamente el autor se nutre de su propia experiencia. Ahora está de moda la novela de autoficción, que a mí no me interesa lo más mínimo. Prefiero lo que siempre se ha hecho: crear a partir de lo vivido o recordado. Ahí está la infancia en una barriada del extrarradio de Madrid en los años 70, esa ciudad de descampados, niños que juegan, gente que va y viene. Hay una presencia de gente de mediana edad -como yo- que se van enfrentado a todas esas pequeñas renuncias y siempre con la pulsión por seguir viviendo.

-¿Cómo espera el editor experimentado que reciban los lectores su libro de autor debutante?

-La acogida está siendo buena, dentro de lo que es normal en un autor desconocido, madurito y que tampoco espera nada fuera de lo normal. Eso es lo que me dice mi experiencia como editor que puede ser esto: un encuentro con los lectores, pocos o muchos, y disfrutar de las cosas que van saliendo y la complicidad que se vaya generando en quienes lleguen al libro.

-¿Un estímulo para seguir?

-Estoy trabajando desde hace meses en una novela, pero es un proceso lento porque necesito centrarme en ella y no siempre es posible por la editorial, el fotoperiodismo, etc. Claro que espero que haya un segundo libro para que no se quede en mera anécdota: «Mira el editor, de Bartleby ahora escribe narrativa, ¡ya ves!» (Risas). De momento lo más próximo será una crónica de viajes en tren por el norte que pasa por Asturias.