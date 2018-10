Diario para usar y no tirar Las peculiares memorias de lo cotidiano de Sergio C. Fanjul saltan de la red al papel MARÍA DE ÁLVARO Domingo, 21 octubre 2018, 14:45

«Descubrimos, después de tantos miles de años, que el prójimo es medio idiota, que el homo sapiens no era tan sapiens, solo que disimulaba porque no podíamos leer dentro de las cabezas ajenas. Lo peor es que con frecuencia acabamos por darnos cuenta de que idiotas también somos nosotros mismos. Facebook, pues, nos ha hecho desvelar el espejismo: no valemos nada ni como sociedad ni como especie (...) Dejemos paso a las cucarachas». Con toda su ironía y todas sus cargas de profundidad, bien colocadas y siempre dispuestas a hacer saltar todo por los aires, Sergio C. Fanjul, astrofísico, poeta, periodista, «paseante» y Dios sabe cuántas cosas más, regresa a las librerías, esta vez con un libro que primero fueron textos de Facebook y que llega para reivindicar que «el post también es un género literario». O no.

Sea con su firma o con su alterego, Txe Peligro, un nombre que Facebook, por cierto, le obligó a cambiar, lo del autor ovetense es una suerte de diario de un «freelancer» que lo mismo busca poesía en el Carrefour de Lavapiés, que le manda cartas de (des)amor a Esperanza Aguirre, que cuenta sus vacaciones, su flamante relación con un perro prestado o su permanente búsqueda de «grasabares» y nuevos sabores de potitos. Sí, le gustan, qué pasa.

Por su libro, editado por Círculo de Tiza, desfilan Javier Marías, Karl Marx o Manolín el Gitano saludando desde el Más Allá. Desfila Madrid, personaje más que escenario de sus peripecias, y Jalisco, y Nueva York, y Oviedo. Pero sobre todo él mismo. Fanjul trabaja con lo cotidiano, se ríe de sí mismo y sus ansiedades y de paso de todos los demás y despliega así como quien no quiere la cosa destellos de filosofía: «Todos somos el quiero y no puedo de otra cosa».

Lo que diferencia a Sergio C. Fanjul de otros muchos, lo que hace de 'La vida instantánea' un libro y no un vómito de paranoias personales una detrás de otra aderezadas con fotos del último logro culinario 'homemade' es algo que puede parecer una obviedad pero no lo es: está bien escrito. Y además es inteligente y va del yo al nosotros como ha venido ocurriendo a lo largo de toda la historia de la Literatura, pero lo hace sin necesidad de aburrir al personal con sus 'qué hay de lo mío'. Y encima te partes de risa.