Diez libros ilustrados para dar la vuelta al mundo estas navidades

Se acercan las fiestas navideñas y con ellas, quizás, unos días de descanso que muchos aprovecharán para viajar... o para leer. Tanto si tienes organizada una escapada, como si planeas quedarte en casa, estos 10 títulos te ayudarán a dar la vuelta al mundo y a conocer un poco más en profundidad los lugares imprescindibles, las costumbres características, las recetas típicas y las leyendas e historias detrás de muchos países y ciudades.

1 'Espiritus de Nueva York' (Lunwerg)

Ampliar Ilustración de la portada, 'Espíritus de Nueva York'. Fernando Vicente

No es difícil enamorarse de Nueva York. Y cualquiera que haya pisado la Gran Manzana lo sabe. Te habrá pasado a ti, si has estado; o te pasará, si tienes planeado ir o sueñas con hacerlo. También le pasó al poeta español Federico García Lorca, durante su estancia en la universidad de Columbia en 1929, cuando presenció el crack de la Bolsa; y a la pintora mexicana Frida Khalo, que fantaseaba con volverse a casar con Diego Rivera en el último piso del Empire State, entre muchos otros.

El periodista y escritor Alberto Gil, que ha participado en más de treinta guías de viajes a lo largo de su carrera profesional, rescata en 'Espíritus de Nueva York' estas y otras historias de famosas figuras, ya desaparecidas, que en vida se hicieron inseparables de la ciudad. Personajes que nacieron, crecieron o recorrieron las calles de la metrópoli neoyorkina en diferentes épocas y que establecieron fuertes vínculos con algunos lugares icónicos en momentos decisivos de sus vidas.

Veinticinco relatos, ilustrados magistralmente por el artista veterano Fernando Vicente, que destacan enclaves memorables pero casi desconocidos, como por ejemplo la famosa rejilla de metro sobre la que Marilyn Monroe caminó en la película 'La tentación vive arriba' mientras el tren de la línea 6 levantaba su falda al viento, ubicada en la esquina de Lexington Avenue con 52nd Street, en Manhattan.

2 Japonmanía (Geoplaneta)

Ampliar Ilustración de unas de las páginas interiores del libro 'Japonmanía'.

Si sabes lo que significa «Kon'nichiwa», si eres un aficionado del arte de comer sushi con palillos, si eres un friki del Manga o si sabes dónde está el paso de cebra más transitado del mundo, ¡enhorabuena! Vas en el buen camino de convertirte en un japonmaníaco y este libro es para ti.

'Japonmanía' es un álbum ilustrado que habla de Japón, pero que no está escrito ni ilustrado por japoneses, sino por italianos. El arquitecto Marco Reggiani y la diseñadora gráfica Sabrina Ferrero son los responsables de este volumen que contagia energía positiva desde la primera hasta la última página, tanto por sus divertidos textos como por sus dinámicos dibujos, en los que predomina el color rosa pastel, el de los famosos cerezos en flor que miles de personas de todo el mundo van a ver cada primavera al país nipón.

Saborea los típicos mochi, haz una excursión a Kamakura, atraviesa el bosque de bambú Arashiyama, o celebra la luna llena de otoño (tsukimi) con un brindis al grito de kampai! (chin chín en japonés). Todo ello y mucho más sin perder de vista algunas normas sociales imprescindibles para no hacer el ridículo durante tu estancia como: saludar con una reverencia como muestra de respeto y no sonarse los mocos, comer, beber, fumar o mostrarse afecto en público, entre otras lecciones básicas que incluye este vademécum sobre Japón.

3 Lisboa, acuarelas de viaje (Anaya Touring)

Ampliar Ilustración de la portada del libro 'Lisboa, acuarelas de viaje'. Pablo Rubén López Sanz

«No sé si leerlo o enmarcarlo». Eso pensé la primera vez que ojeé este libro, y aunque estuve cerca de hacer lo segundo, esta obra de arte merece una lectura obligada.

'Lisboa, acuarelas de viaje' es el resultado de unir a dos maestros: el de las letras, que corren a cargo del escritor catalán Àlex Tarradellas Gordo, que reside en esta capital milenaria desde hace más de una década y ha trabajado anteriormente en varias guías de ciudades portuguesas; y el de los pigmentos, de los que se encarga el pintor madrileño Pablo Rubén López Sanz, un referente de la acuarela a nivel internacional galardonado con más de 400 premios y una obra expuesta en más de 20 países.

Los textos de Tarradellas invitan a realizar un recorrido literario por los lugares más insignes de esta urbe milenaria desde los barrios de la Lisboa más antigua hasta las zonas más vanguardistas y cosmopolitas. Un paseo que merece la pena transitar de forma pausada, con el fin de deleitarse con cada una de sus anécdotas y colores.

Este volumen es el segundo de la colección 'Guías singulares', que se inició con 'Madrid, acuarelas de viaje', una recopilación de 80 láminas realizadas por el madrileño Fernando Blasco y acompañadas de los textos de Pepo Paz, que propone varios itinerarios cuyo punto de encuentro es la Puerta del Sol.

4 'Londres' (Tintablanca)

Ampliar Ilustración de una de las páginas interiores del libro 'Londres'. Inma Serrano

Si no has ido a Londres, este libro te gustará. Si has ido, te encantará. Y si piensas volver, lo querrás llevar contigo. Este volumen recoge la historia de la capital británica a través de sus personalidades más destacadas y de los rincones que solían frecuentar; incluye páginas destinadas a que los lectores redacten su propia experiencia en la ciudad, y acompaña la cuidada prosa con ricas ilustraciones que aportan dinamismo y frescura a la lectura.

Escrito por Raquel Peláez e ilustrado por Inma Serrano, la obra alberga las curiosidades más singulares de la metrópoli londinense, el hogar de la querida Lady Di, que solía escaparse de palacio para ir a tomarse una hamburguesa a un McDonalds de Kensington High Street; la vanguardista reina Victoria, que inventó el 'merchandising' real y consiguió que las chapas y las postales con su cara fueran un reclamo tanto de locales como de turistas; o de los inmortales 'Rolling Stones', una banda que se fraguó en los pasadizos del mítico 'underground' cuando Mick Jagger y Keith Richards –compañeros de clase en primaria que llevaban años sin verse- se reencontraron en una de las estaciones y decidieron formar un grupo. Virginia Woolf, Amy Winehouse, Shakespeare, Karl Marx o Bridget Jones también se dejan ver entre estas líneas por Bloomsbury, Candem Town, el British Museum, Borough Market o Waterloo Station.

'Londres' forma parte de una colección para leer y para escribir, que ya cuenta con otros títulos como 'Berlín', 'Roma', 'Nueva York', 'París' o 'Madrid', y que pronto tendrá en su catálogo otras ciudades como 'Buenos Aires', 'Sevilla', 'Barcelona' o 'Lisboa'. Un nuevo concepto de cuaderno de viajes que es libro, diario y obra de arte al mismo tiempo.

5 'Man Zou: China para curiosos' (Geoplaneta)

Ampliar Portada del libro 'Man Zou. China para curiosos'. Geoplaneta

¿Sabrías nombrar una cosa que no se haya inventado en China? No es imposible, pero sí difícil, porque hasta la pasta, que todo el mundo cree que es italiana, se inventó allí. Esta es solo una de las sorprendentes curiosidades que Izabella Kaluta incluye en su libro 'Man Zou' que, además de hablar de comida e incluir algunas recetas tradicionales del país, también desgrana muchas de sus costumbres, relata algunas de sus leyendas, profundiza en la simbología de su idioma y recorre multitud de enclaves icónicos, desde la histórica Gran Muralla de Pekín hasta la modernísima Torre Perla Oriental de Shanghái.

La autora acompaña su prosa, sencilla y accesible, con vistosas y coloridas ilustraciones realizadas cuidadosamente por el artista polaco Jacek Ambrozewski. La combinación entre ambas construye un relato divertido que, a pesar de estar planteado para un público joven, cualquier persona encontrará interesante. Un libro muy recomendable y útil para introducirse en la cultura china antes de viajar a la patria de Jackie Chan.

6 'Nepal. 300 km a pie alrededor del Annapurna' (A buen paso)

Ampliar Ilustraciones de una de las páginas interiores del libro 'Nepal'. Enrique Flores

En 2015, un devastador terremoto de magnitud 7,8 hizo temblar a Nepal y dejó a su paso un saldo de casi 9.000 víctimas mortales y alrededor de 22.000 heridos, además de cuantiosos destrozos materiales. Siete años antes de que aquello ocurriera, un aventurero llamado Enrique Flores recorrió a pie 300 km del macizo montañoso del Annapurna.

Flores llevó consigo un cuaderno en el que plasmó su experiencia con anotaciones y dibujos y, cuando ocurrió el desastre en el territorio nepalí, lo publicó y destinó los beneficios de su venta a la reconstrucción de las zonas afectadas por el seísmo.

Un libro que contiene la magia de un relato escrito e ilustrado a mano, con prólogo de Elvira Lindo y dedicado a una tierra y a una gente que después de la catástrofe no volvió a ser la misma.

7 'París a través de la moda' (Lunwerg)

Ampliar Ilustración de la portada del libro 'París a través de la moda'. Megan Hess

La ilustradora de moda estadounidense Megan Hess nació con estilo y se enamoró de la elegancia de la llamada Ciudad del Amor a muy temprana edad. En 'París a través de la moda', la artista anima a enfundarse los tacones y a recorrer con ella los lugares más glamurosos de la capital francesa, desde el coqueto Café de Flore, una de las cafeterías más antiguas de la ciudad y uno de los sitios favoritos de la autora para dibujar; al distinguido Ritz Club, el spa por el que desfila toda la 'jet set' durante la Semana de la Moda; no todos aptos para todos los bolsillos.

El libro está dividido en cuatro apartados para que el lector sepa 'Qué ver y hacer', 'Dónde comprar', 'Dónde dormir' y 'Dónde comer y beber' en el París actual más sofisticado y lujoso, y el texto se acompaña de las ilustraciones de Hess, que derrochan buen gusto en cada uno de sus trazos y que, aparte de decorar las páginas de esta guía parisina, también han dejado su sello en grandes firmas de moda como Cartier, Louis Vuitton, Dior o Channel.

8 Periferias (Lunwerg)

Ampliar Ilustración de la portada y contraportada del libro 'Periferias. Ricardo Cavolo

Unos se sienten marginados y otros lo están. Este libro habla de los segundos. De esas personas que se encuentran en todos los países de la Tierra y que no terminan de encajar en el sistema o de ser aceptados en la sociedad, ya sea por su condición física, mental o sexual.

El ilustrador Ricardo Cavolo vivió más de una década en un clan gitano y las historias que recoge en este volumen ilustrado son su muestra de agradecimiento a sus antiguos vecinos, y de respeto a todos aquellos que viven en las 'Periferias'. «Yo no sé si soy de la periferia o no, pero sí sé que quiero ser embajador de ella», dice Cavolo en el prólogo, donde destaca que en estos lugares en los que nadie quiere entrar ocurre «magia».

Un viaje por la cara menos amable del mundo, la de los samis, los homosexuales africanos, los albinos, los niños del bazuco o los sentineleses. El tipo de ruta que no suele publicarse en las guías de viaje, pero que también existe y es tan interesante como necesario recorrer. «Entrad conmigo a las periferias y descubrid cómo funciona de verdad el mundo», anima Cavolo.

9 Ríos (Maeva)

Ampliar Ilustración de una de las páginas interiores del libro 'Ríos'. Peter Goes

Un río puede ser una «corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar», como dice la Real Academia Española (RAE); o puede ser una fuente inagotable de vida y progreso, como propone Peter Goes en su último libro.

Los 'Ríos' son el hilo conductor de este volumen de gran formato que navega por el Amazonas, el Nilo, el Támesis o el Tajo, entre muchos otros, para desvelar la historia de los países que han florecido alrededor de estas corrientes de agua. Ochenta páginas a todo color que sumergen a los lectores -tanto pequeños como adultos- en una travesía fascinante llena de curiosidades, como que la mitad de los rusos llaman a su río 'Madre Volga', que el Danubio inspiró uno de los valses más populares de la música clásica –'El Danubio Azul' de Johann Strauss-, o que fue en el Tíber, según la mitología, donde Rómulo y Remo, fundadores de Roma, fueron abandonados antes de que los encontrara y amamantara una loba.

Una forma diferente de conocer mundo y un periplo de lo más refrescante alrededor del globo para conocer su geografía y los aspectos más sorprenentes de la influencia de la naturaleza en el desarrollo de las sociedades.

10 'Sevilla de arriba abajo' (Editorial Gustavo Gili)

Ampliar Portada y contraportada del libro 'Sevilla, de arriba a abajo'. Inma Serrano

«Es un paseo por mi ciudad». Así define Inma Serrano, autora y artista de 'Sevilla de arriba abajo', lo que el lector se encontrará en su nuevo libro. Esta profesora sevillana ha viajado por medio mundo y retratado ciudades como Florencia, Barcelona, Cádiz o Portugal, entre otras, exponiendo en muchas de ellas sus obras, pero su último trabajo tiene un color especial -como el de la famosa canción de 'Los del Río'-, porque se lo dedica a su tierra natal.

Este álbum ilustrado es su homenaje personal a la ciudad de sus amores, un volumen en el que la artista abre su corazón a los lectores, para conducirles entre las calles que la han visto crecer y mostrarles sus rincones favoritos de la capital de Andalucía, desde el tesoro oculto de la Casa Grande del Pumarejo a las sorprendentes vistas desde la Torre de Radiópolis. En definitiva, un paseo artístico y emotivo de la mano de una virtuosa guía local.

La editorial, además, propone continuar el recorrido ilustrado por Andalucía a través de la mirada de Luis Ruiz Padrón y su 'Cuaderno de la Alhambra', que se sumerge en este inigualable conjunto arquitectónico, uno de los más importantes y visitados del mundo.