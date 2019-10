«Hay quienes a mi edad eligen ir a mirar obras, yo prefiero escribir» El periodista y escritor Diego Armario. / E. C. El periodista presenta hoy en la librería La Buena Letra su novela 'Hawa', un canto a la tolerancia en situaciones extremas Diego Armario Escritor ANA RANERA GIJÓN. Martes, 8 octubre 2019, 00:31

Diego Armario (Tetúan, 1945), apasionado periodista y escritor, presenta hoy, a las 20 horas, en la librería La Buena Letra de Gijón, la novela 'Hawa'. Un canto a la tolerancia y al entendimiento con tintes de actualidad y con personajes en los que se combinan el amor, el odio, el placer,el miedo y la rabia.

-¿Cómo definiría 'Hawa'?

-Es una novela en la que se narran situaciones límites en las que sus personajes tendrán que sobreponerse a todas sus diferencias para sobrevivir a los ataques terroristas.

-¿Cómo son sus protagonistas?

-Hawa representa a la mujer negra, es una joven universitaria que colabora con el CNI infiltrándose en una banda terrorista. Juan López Astudillo, por su parte, es un tipo lleno de odios y fobias que se va de España huyendo de sus desgracias y que, al llegar a Mali, lo capta el CNI y tendrá que convivir con todo aquello que no soporta como la religión y el ejército.

-¿Es un canto a la tolerancia?

- La gente sometida a la intolerancia es el elemento fundamental de la novela y ese elemento lleva a reflexionar sobre la contradicción que supone que la religión mate. Hay un debate en el que entre dos personajes hablan de que el cristianismo también asesinó durante Las Cruzadas. Las dos religiones principales lo han hecho.

-¿Tiene también tintes de la actualidad española?

-Es una historia muy cercana a nosotros, porque el Daesh ha asesinado a mucha gente en Europa y mata constantemente gente en África.Están también presentes el debate entre derecha e izquierda, la religión y el ateísmo y la independencia de la mujer.

-Hawa es una mujer muy libre, ¿es real ese feminismo en Mali?

-Evidentemente hay muchas mujeres convencidas de que es el marido quien manda, pero hay muchas otras personas que en ese contexto geográfico y cultural tienen una conciencia muy clara de sus libertades. Las universidades están consiguiendo cambiar la mentalidad de muchos jóvenes.

-En plena presentación de la novela, ¿ya está preparando la siguiente?

-Este libro es el décimo que publico, pero ya me he puesto a preparar el siguiente. Cuando me jubilé del periodismo, empecé a escribir novelas. Yo me lo tomo como una jornada laboral. Hay quienes a mi edad eligen ir a mirar obras, yo prefiero escribir.