La emigración asturiana se cuenta a través de sus revistas

Son las revistas un instrumento fundamental para conocer la emigración asturiana, para saber de su vida allande los mares, de cómo se relacionaban, se comunicaban, ... se organizaban y se contaban y se cuentan. El Muséu del Pueblu d'Asturies inaugura este jueves en el Ateneo Obrero de Villaviciosa la exposición 'Revistas de la emigración (1881-2025) en la colección del Muséu del Pueblu d'Asturies', que el próximo miércoles se instalará en su sede de Gijón a la vera del Piles. Este aperitivo maliayo que se prolongará hasta el domingo se enmarca en el Congreso Mundial de Asturianía 2025, que reúne en la Villa (viernes, sábado y domingo) a representantes de todos los centros asturianos del mundo. «Estas revistas son un patrimonio imprescindible para el conocimiento de la emigración y de Asturias», afirman desde el museo gijonés.

Atesoran un buen número de publicaciones, pero nunca está de más aumentar ese patrimonio que contribuye a saber más sobre la numerosa emigración asturiana, que tuvo la necesidad de contar con medios de comunicación propios. Según relatan desde el museo, las primeras publicaciones editadas por emigrantes asturianos nacen en Madrid y La Habana. Fue en el año 1881 cuando el Centro Asturiano de Madrid comenzó a publicar la revista mensual 'Asturias'. En 1882 se publica en La Habana el primer número de 'El Eco de Covadonga'. periódico dedicado a los asturianos. Después llegarán otros muchos más en Cuba y Argentina, y en menor medida en México, Uruguay, Chile, Venezuela, Estados Unidos y Filipinas. Tal y como se apunta, en la mayoría de los casos los promotores eran las sociedades de asturianos, pero también se dio el caso de periodistas independientes.

1 /

1 /

«Esta prensa sirvió como aglutinante de la emigración asturiana. Su contenido era siempre el mismo: noticias de las actividades de los emigrantes y de sus sociedades; información local de los concejos asturianos, y artículos de opinión y colaboraciones literarias de escritores asturianos, a menudo escritas en asturiano», señalan desde el museo, donde han documentado que muchas de estas publicaciones estaban ilustradas con gran profusión fotográfica.

Son unas cuarenta y cinco cabeceras diferentes de la emigración asturiana las que se conservan en Gijón, pero de algunas de ellas solo se guarda un ejemplar. No son demasiado conocidas y no existe, por tanto, un catálogo ni están digitalizadas ni disponibles en internet. Por esa razón buscan desde el museo alzar la voz para que los centros asturianos colaboren en su localización para poder afrontar ese proceso de digitación. «Esta recuperación de la memoria es un acto de justicia y también de fortalecimiento de la emigración asturiana», concluyen desde el Muséu del Pueblu d'Asturies.