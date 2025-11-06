El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Heraldo de Asturias de Buenos Aires. Muséu del Pueblu d'Asturies

La emigración asturiana se cuenta a través de sus revistas

El Ateneo de Villaviciosa inaugura una exposición de publicaciones de los centros regionales que se enmarca en el Congreso de Asturianía y que la próxima semana se mostrará en Gijón

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:03

Son las revistas un instrumento fundamental para conocer la emigración asturiana, para saber de su vida allande los mares, de cómo se relacionaban, se comunicaban, ... se organizaban y se contaban y se cuentan. El Muséu del Pueblu d'Asturies inaugura este jueves en el Ateneo Obrero de Villaviciosa la exposición 'Revistas de la emigración (1881-2025) en la colección del Muséu del Pueblu d'Asturies', que el próximo miércoles se instalará en su sede de Gijón a la vera del Piles. Este aperitivo maliayo que se prolongará hasta el domingo se enmarca en el Congreso Mundial de Asturianía 2025, que reúne en la Villa (viernes, sábado y domingo) a representantes de todos los centros asturianos del mundo. «Estas revistas son un patrimonio imprescindible para el conocimiento de la emigración y de Asturias», afirman desde el museo gijonés.

