«Me he enfrentado a mis peores miedos» Recuperada de un coronavirus que la llevó a sentir «que me moría», la actriz Vanesa Romero cumple 42 años y publica su primera novela

arantza furundarena Sábado, 30 de mayo 2020, 00:17 | Actualizado 03:44h. Comenta Compartir

Han sido dos meses con el bicho dentro, pero ya está fuera, ya tengo anticuerpos», explica aliviada Vanesa Romero, tras haber vivido una auténtica película de terror como víctima del coronavirus. «No llegué a ingresar en un hospital pero soy asmática y sentía que me ahogaba». Ya recuperada, la actriz ha cambiado la angustia de la enfermedad por la alegría de vivir. Tiene motivo. El próximo jueves cumplirá 42 años y acaba de publicar su primera novela. Se titula 'Música para Sara', una historia de superación personal de tintes autobiográficos. «Con Sara me he reído, he llorado y me enfrentado a mis peores miedos. Ha sido un viaje increíble».

Detrás de la alocada Raquel Villanueva de 'La que se avecina' hay una alicantina muy disciplinada que de niña aspiraba a ser la primera de la clase y a menudo se quedaba en casa escribiendo cuentos mientras sus amiguitos de la urbanización jugaban en la calle... «Soy perfeccionista sin llegar al extremo», matiza Vanesa, que ni en sus mejores sueños se llegó a imaginar como novelista. La trama surgió en su cabeza mientras escribía 'Reflexiones de una rubia', su primer libro. «Pero una novela ya es un salto tremendo. Fue mi editor el que confió en mí. Descubrí que yo misma me estaba poniendo límites y cortando las alas. Al final, si dejas a un lado a tu Pepito Grillo, pueden salir cosas muy interesantes».

Lo que no imaginaba Vanesa es que antes de su debut como novelista tendría que atravesar el desierto... «Al comienzo del estado de alarma empecé con 38 de fiebre. Perdí el olfato y el gusto. Me hicieron la prueba y di positivo en coronavirus. Me pusieron en tratamiento, pero es un virus muy raro, va y viene, es una montaña rusa. De repente estás muy bien y luego te da un bajón horrible. Se me inflamaron los bronquios, tenía taquicardias... Nunca estoy enferma y en esta ocasión sentía que me moría. Pasas terror porque es una infección desconocida, y de pronto tu país está paralizado, los hospitales colapsados... Una voz en tu interior te dice: Vas a morir tú también».

Aficionada al yoga y a las terapias alternativas, Romero echó mano de todas las herramientas que guarda en lo que ella denomina su «botiquín para el alma». Desde la meditación al mindfulness o al Ho'oponopono, técnica de sanación polinesia que persigue borrar los pensamientos dolorosos. «He tenido que sacar todos mis recursos y dejar de ver las noticias porque me ponía peor. En lugar de eso, escuchaba música, me relajaba y empezaba a crear mis frases y afirmaciones positivas».

La actriz mantiene una relación estable con el músico y productor Alberto Jiménez, batería del grupo 'Showpay'. Él ha compuesto la canción que acompaña 'Música para Sara', por petición expresa de su autora. «Sigo siendo una romántica y me gustaría volver a casarme, creo en el amor para siempre y pienso que la persona con la que estoy es el hombre de mi vida», afirma Vanesa, que en el pasado sufrió un fracaso sentimental junto al director y guionista Alberto Caballero, con quien convivió siete años y solo uno de matrimonio. «Cada historia de amor es única, y porque la anterior saliera mal no tiene que repetirse en la siguiente -razona-. Cuando uno empieza con alguien tiene que ser generoso, quitarse mochilas, dejar el pasado atrás y no trasladar tus miedos e inseguridades a la pareja porque si no al final no vives la relación plenamente, vives con fantasmas».

«Quiero intentar ser madre»

La hiperactiva Vanesa (Miss Alicante 1998), además de una serie de éxito, tiene más de un millón de seguidores en Instagram y un canal de Youtube. Y luego está el proyecto de la maternidad... «Lo del reloj biológico es un 'come-come'. Siempre estas dándole vueltas hasta que llega un momento en el que es ahora o nunca. Yo quiero intentarlo. Me gustaría vivir la experiencia de ser madre, pero siempre pienso que las cosas vienen cuando tiene que venir. Ahora que tengo anticuerpos quizás me pueda tranquilizar y sea el momento».

Sara, la protagonista de su novela, es una deportista de élite cuya vida da un giro radical en ocho segundos. Vanesa también practicó atletismo de jovencita y las lesiones le obligaron a abandonar. Igual que Sara, apenas tenía 18 años cuando decidió irse a Madrid a probar fortuna. «La diferencia es que a mí mis padres me apoyaron». La mediana de tres hermanos, Vanesa Romero no ha dejado de ser aquella niña «muy responsable» que pasó una temporada enferma de anginas y le pedía a su hermana que le llevara los deberes porque no quería perder el curso... «Soy competitiva -admite la actriz-, pero conmigo misma. Jamás competiría con un compañero».