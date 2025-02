«Escribo más cómoda cuando me muevo»

«Lo veo todo por escrito», es la cita de John Ashbery con la que Azahara Alonso (Oviedo, 1988) abre su poemario 'Gestar un ... tópico'. Sentada en una cafetería de la calle del Rosal donde habitualmente instala su mesa de trabajo, se reafirma en la sentencia del poeta neoyorquino: «Durante mi día normal me sucede eso, en el libro aproveché para desarrollar esa obsesión por las palabras, la sintaxis, la manera en que se unen. Creo que al asimilar el mundo hecho lenguaje puedo entender las cosas que me interesan más personales», afirma.

El propio hecho lingüístico como filtro de la realidad y la función casi mágica de las palabras para vivir en relación con los otros son marcas de agua en la obra de una autora que escribía en su anterior título 'Bajas presiones' que «el milagro de la palabra consiste en ser capaces de seguir hablando con las mismas personas».

Filósofa de formación, se refiere a la literatura como «un hábito del que nunca pude librarme. No fue tanto que yo buscase algo sino que ya lo había encontrado sin querer y no puedo dejarlo, es además una rutina que disfruto mucho». En el aforismo y el poema en prosa ha encontrado las hechuras idóneas para expresarse vinculada a un interés similar por entender el mundo: «Me gusta decir que el aforismo si está bien hecho es como una moneda que cae de pie y cada una de sus caras son la literatura y el pensamiento», apunta y también que «la filosofía pregunta constantemente y la poesía también, no da respuestas, pero hace recorrer un camino interesante de preguntas». Su primer libro aforístico fue rechazado poco antes de que el género se pusiese de moda y por eso tiene muy presente el aviso de Umberto Eco para «huir como de la peste de la mera ocurrencia, que además caduca muy pronto». Para Alonso, el aforismo que prefiere leer y escribir debe sustentarse «en un gran trabajo del lenguaje, la consciencia de que son palabras que valen su peso en oro y tiene que haber detrás una idea original, no un tópico, una mirada que descubra una pequeña idea, una chispa».

En su caso, revela que el chispazo, cuando llega «siempre es un germen» y escribir «es reescribir hasta la extenuación, algo que comparo con la escultura: en todas las artes hay un componente intuitivo, pero es necesario esculpir, limar, ajustar la pieza hasta que quede acabada, aunque nunca se acaba». Su herramienta principal es un cuaderno: «Me lo llevo a todas partes porque me gusta escribir a tragos cortos» y reconoce que «cuando más cómoda escribo es cuando me muevo, en un trayecto en bus o en tren, cambiando de ambiente, en esta cafetería y la parte de edición y corrección mejor en casa». Allí le gusta rodearse «de orden, necesito que haya pocas cosas en el escritorio: folios, cuadernos, el ordenador y casi siempre tomo té mientras trabajo. Todo muy minimalista». El sentido de lo que hace, lo resumió en uno de sus aforismos: «Mi espacio está en el recorrido de la frase».