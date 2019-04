«El escritor no tiene sexo»

La última vez que vi a Eugenia Rico fue en Venecia; caminaba yo por las calles de esa ciudad que parece haber sido creada por el arquitecto de un sueño infantil cuando, de pronto, voilà, apareció con su vestido floreado y su pamela igual que la reencarnación de una escritora inglesa de principios del XX. Eso pensé nada más verla: en una escritora inglesa extravagante, libre, ingeniosa y divertida.

Eugenia Rico es así. Y puede llegar con una pamela como con una corona de flores en el pelo o unas gafas imposibles. Su cabeza bulle como una olla a presión rebosante de ideas, de historias, de tramas imposibles, de propuestas editoriales, de cómo promocionar sus libros... mientras te mira con sus grandes ojos de pitonisa griega.

Y con esa mirada reconcentrada te escudriña y uno no sabe, en realidad, qué está pensando de ti. Y se ríe. Luego se deja llevar y observa indolente los canales, los turistas que pasan como hordas amaestradas y te dice que Venecia es la ciudad más hermosa del mundo a pesar de los turistas y de esos ferris, altos como la catedral de San Marcos, que atracan en el puerto. A Eugenia Rico le gusta preguntar, la curiosidad al borde de la boca, y habla apasionadamente de literatura y de su marido judío y de esa Asturias de la que nunca se ha ido.

-1.¿A Venecia se va por amor o por literatura?

-A Venecia se va por literatura que es uno de los nombres del amor. Venecia siempre ha sido una parte importante del camino del escritor: Lord Byron, Proust, Ezra Pound, Joseph Brokvsky... incluso en los años cincuenta hubo una generación de poetas llamados venecianos como mi maestro Pere Gimferrer. Yo continúo una tradición que es como ir montada a hombros de gigantes.

-2.¿No tenía bastante con su Oviedo natal?, la muy leal y todo eso.

-Nunca perderé el Norte. Los asturianos somos como el salmón, por lejos que vayamos siempre volvemos a Asturias.

-3.Por cierto, la he visto en un video rodado en una plaza de Venecia arengando a unas masas que no se veían sobre algo relacionado con la mujer. ¿Qué decía?, porque no entendí nada.

-Me invitaron a dar el pregón del Día Mundial de la Mujer. El escritor no tiene sexo, yo cuando escribo soy hombre y Flaubert cuando escribe es mujer. Sin embargo como escritora tengo que defender a los débiles y las mujeres asesinadas por sus parejas lo son.

-4.Usted cuando sueña ¿lo hace en asturiano o en italiano?

-Yo lo hago en la lengua de mi abuela, que ella decía es la lengua de las xanas y de las fuentes.

-5.Y ya puestos con las preguntas tontas, ¿usted de quién es más, de Julieta o de Ana Ozores?

-Siempre de Ana Ozores, 'La Regenta' es una de las grandes novelas españolas que de nuevo demuestra que la literatura no tiene sexo porque Clarín es un autor mucho más femenino que yo.

-6.¿Será verdad que el cielo es una línea recta y el infierno un círculo? Lo dice usted, no yo.

-Lo digo porque el infierno es ser condenados a repetir nuestros errores. El cielo es no poner el pasado en el futuro sino crear algo nuevo cada día.

-7.¿Qué es peor, escribir y que nadie te lea o no escribir porque no tener nada que decir?

-Si no tienes nada que decir no debes escribir. El silencio es uno de los más importantes valores literarios. En cuanto a que te lean, Stendhal predijo que sería leído cincuenta años después de su muerte, Bolaño solo ha sido conocido en el mundo entero cuando ya no estaba entre nosotros. No es tan importante tener lectores en el presente como tenerlos en el futuro.

-8.Los Premios literarios ¿los carga el diablo o un ángel bueno? Usted ha ganado unos cuantos.

-Los Premios ayudan a los escritores a sobrevivir y seguir escribiendo y a los editores a publicar buena literatura que a veces tarda en ser entendida o en alcanzar sus lectores.

-9.Quitemos el Nobel, que anda un tanto devaluado. ¿Cuál le gustaría ganar sin falta de modestia?

-No me gustaría ganar el Nobel porque no lo ganó Borges ni Cortázar.

-10.Por razones que sí vienen a cuento, ¿cómo se ama en hebreo?

-Lo importante no es el idioma en el que se ama, lo importa es cómo y cuánto se ama. El amor se puede dar, pero no se puede pedir.

-11.Denos un par de ideas para resolver el problema judeo-palestino.

-Yo dejaría que lo arreglaran las madres palestinas e israelíes que han perdido a sus hijos. Como en 'Lisistrata' las mujeres lo arreglarían.

-12.¿A quién admira literariamente hablando?

-A muchísima gente: a los vivos y a los muertos. De Hegel a Bolaño, la dieta literaria debe ser variada.

-13.Para acabar, sea buena, miéntame y dígame alguna verdad que no ha confesado a nadie.

-Escribo para poder seguir con vida.