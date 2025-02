Una escritora en tres llingües

La poeta Marisa López Diz. :: E. C.

Marisa López Diz (Xixón, 1970) ye llicenciada en Filoloxía Hispánica y Especialista en Llingua asturiana y Gallego-Asturiano, los dos idiomes nos que desendolca'l so llabor lliterariu, amás del castellanu. Tien nel so haber más de mediu cientu premios y menciones tantu n'Asturies como a nivel nacional. Ente los gallardones que recibió na nuestra rexón resalten los de poesía 'Teodoro Cuesta', 'Fernán Coronas', 'Mª Elvira Castañón' y 'Nené Losada', amás del premiu de la Crítica de l'Asociación de Escritores de Asturias, el de Lliteratura Infantil y Xuvenil 'María Xosefa Canellada', el de relatu 'Fernández-Lema' o l'Urogallu de bronce. Collabora en diverses publicaciones lliteraries y la so obra ta recoyida en delles antoloxíes. Forma parte del duu musical Mestura, con cuatro trabayos discográficos editaos. Dirixó dos cortometraxes con guion orixinal, ún de los cualos recibió los premios 'Ribadedeva en corto' y el del públicu 'Fernando Urgellés' en Saldaña (Palencia). Trabaya como profesora de Enseñanza Secundaria.

Narradora y poeta afirma que pa ella escribir «ye daqué absolutamente vocacional. Fáigolo dende que sé escribir. Ye un xeitu d'entender el mundu y de da-y forma. Un equilibriu perfeutu ente'l yo más fondu y la realidá que m'arrodia» y a propósito de les tres llingües nes que s'espresa como escritora defende que: «Caúna tien la so esencia, la so alma. Son los tres pegollos nos que s'afita la mio conceución del mundu». López Diz caltién que la poesía «ye'l xéneru que meyor espresa lo que soi, el sentir más fondu y más honestu de mio, ye'l yo nel mundu y la narrativa ábreme otres puertes, ye'l mundu en min».