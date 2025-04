De la estantería al feed: El mundo digital y los 'influencers'

Leer un libro en la actualidad ya no es lo que era. El paradigma ha cambiado, y ahora no solo lo abrimos y pasamos las ... páginas, sino que se ha abierto un mundo de posibilidades: también se descarga, se desliza, se comparte en redes sociales e incluso se viraliza. En España, la lectura ha evolucionado de la mano de la tecnología y mientras el porcentaje de población que lee libros en su tiempo libre supera el 65 %, el formato en papel convive con el digital, y las recomendaciones literarias o los clubes de lectura se han trasladado a plataformas como Instagram o TikTok, donde los libros se convierten en tendencias globales. En el Día del Libro, reflexionamos sobre esta transformación en la forma de leer y las nuevas maneras de relacionarse los lectores con la literatura.

La digitalización cambia nuestra forma de leer

Aunque la lectura en papel y las librerías se mantienen como las formas tradicionales de consumo y compra de libros, se observa un nuevo crecimiento de los lectores digitales: hasta un 31,7% lee a través de la pantalla y un 26% compra a través de internet. Como revelan los datos del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024, las personas lectoras en España conforman un panorama muy diverso: con el continuo avance y desarrollo de las nuevas tecnologías, unido a la creciente digitalización y el aumento de peso de las redes sociales en nuestra vida diaria, no solo comienzan a coexistir formatos tradicionales y digitales, si no que también se observan claras diferencias generacionales en lo que hábitos y preferencias de lectura se refieren.

En este contexto de revolución digital e irrupción de las redes sociales, nos encontramos con que ha cambiado nuestra forma de socializar y comunicarnos, lo que también ha provocado una transformación del mercado editorial. La venta 'online' a través de gigantes del comercio electrónico como Amazon ofrece a los lectores un acceso desde cualquier parte del mundo a la compra, en un solo click, del libro que estaban buscando a precios muy competitivos. Sin embargo, y a pesar de este panorama de grandes cambios, las librerías tradicionales han decidido no quedarse atrás: no solo se mantienen como el principal canal de compra de libros, sino que muchas de ellas han buscado reinventarse y adaptarse a estos nuevos tiempos.

Una forma de conseguirlo ha sido a través de las redes sociales, ya que esto les permite conocer a sus lectores, comprender sus gustos y preferencias y, además, estar al tanto de las últimas novedades. Es una manera de recopilar información para adaptar sus servicios a la demanda actual y, además, generar un vínculo con su comunidad. En particular, Instagram y TikTok se han convertido en herramientas clave para atraer nuevos públicos e incluso darse a conocer entre los lectores más habituales, como una forma de recordar que no hay mejor lugar para encontrar esa lectura que tanto buscas. Así, las librerías no sólo tienen en estas plataformas la oportunidad de vender sus productos, sino también de consolidarse y presentarse como espacios de cultura, interacción y socialización para los lectores.

Contrario a lo que muchos piensan, la juventud española sí lee, y mucho: el 75,3% de los jóvenes de 15 a 24 años son los más lectores del país, reflejando así que los libros juegan un papel fundamental dentro de las nuevas generaciones.

Este interés por la lectura ha alimentado un ecosistema literario que conecta tanto a lectores como a librerías, impulsado en gran parte por las redes sociales. Hemos visto que el auge de plataformas como Instagram o TikTok ha favorecido la creación de comunidades virtuales, donde los usuarios participan activamente compartiendo sus opiniones literarias, recomendaciones y novedades, todo ello a través de la creación de un espacio de diálogo, conversación y debate en torno a la literatura.