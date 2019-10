Fallece a los 89 años el crítico literario Harold Bloom, autor de 'El canon occidental' Harold Bloom. / E. C. EFE NUEVA YORK. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:13

El prestigioso crítico literario estadounidense Harold Bloom falleció ayer a los 89 años en el hospital de New Haven (Connecticut), confirmó su esposa, Jeanne Bloom, quien dijo a 'The New York Times' que su marido impartió su última clase en la Universidad de Yale el pasado jueves. Bloom era conocido sobre todo por su publicación en 1994 de 'El canon occidental»', su obra más difundida, que levantó gran revuelo en Estados Unidos por su forma de entender la obra de 26 autores clave, de Dante a Beckett, pasando por Shakespeare, Cervantes, Tolstoi, Proust, Virginia Woolf o Borges. El profesor Bloom era seguramente el crítico literario más notorio de Estados Unidos y se enfrentó a casi todas las tendencias de la crítica literaria de su época.

Ensayista, profesor, académico y crítico literario neoyorquino -de los más conocidos del mundo junto a George Steiner y de los mejores especialistas en literatura inglesa del siglo XX-, fue una de las escasas voces combativas de la actualidad que se expresa libremente y sin tapujos. A ello debe una carrera marcada por la polémica y su creencia en que el pensamiento es de verdad interesante si surge del choque de ideas y conceptos asumidos. Bloom nació en 1930, estudió en Cornell y Yale, donde impartió clases, al igual que en Harvard.