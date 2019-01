Fátima Casaseca: «No todas las mujeres son seres de luz» La escritora Fátima Casaseca junto a la portada de su libro. / R.C. La escritora publica 'Afectos secundarios', una novela ácida sobre los prejuicios y los tabúes ÁLVARO SOTO Madrid Domingo, 20 enero 2019, 20:59

La sala de espera de una clínica abortiva de Madrid es el insospechado lugar en el que cuatro mujeres se conocen y comienzan una relación accidental que la inesperada muerte de un hombre terminará de forjar. Esta es la premisa de la que parte 'Afectos secundarios' (Espasa), la segunda novela de la escritora y bloguera de éxito Fátima Casaseca (Madrid, 1981), una comedia ácida sobre los prejuicios y los tabúes, empezando por el aborto, uno de los más grandes. «El aborto es una situación muy dura que habitualmente no permite zonas gristes: deja traumatizadas a muchas mujeres, otras muchas nunca hablan del asunto y también convierte a otras en activistas», afirma Casaseca, que reside en Alemania y cree que en ese país «no son tan moralistas». «Respecto al aborto, en España estamos un poco más atrasados que ellos, que tienen más educación», apunta.

Pese a que sus cuatro protagonistas son mujeres, Casaseca asegura que no ha escrito un libro feminista. «No creo que todas las mujeres sean seres de luz. Las mujeres también pueden ser mezquinas», asegura la autora, que ve dos caras en la «explosión» del feminismo del último año: «Por un lado, se puede avanzar en muchos derechos de la mujer, pero también creo que hay gente que se está aprovechando de esta ola para expandir su fanatismo. El concepto de feminismo es moralmente aceptable y hace que algunos se aprovechen de ello», dice Casaseca. La autora rechaza un concepto único de feminismo y no se identifica con proclamas del tipo «Apple es machista porque sus teléfonos no caben en la mano de una mujer» o «el aire acondicionado es machista». «Los hombres que no tienen problemas con su masculinidad tampoco lo tienen con las mujeres», destaca Casaseca, licenciada en filosofía y teología protestante por la Universidad Humboldt de Berlín y que desde 2008 reside en una pequeña localidad del sur de Alemania. En 2013 publicó 'Uan mamá española en Alemania', una recopilación de los artículos de su blog, y en 2016 lanzó su primera novela, 'Nadie se muere de esto'.