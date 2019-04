La filóloga Rosa Navarro se hace con el Premio de Ensayo Jovellanos La filóloga Rosa Navarro. / E. C. 'Secreto a voces' revela aspectos desconocidos de textos clásicos y expresa una defensa de las humanidades como antídoto a la confusión P. A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Viernes, 5 abril 2019, 00:21

La obra 'Secreto a voces' de la filóloga y catedrática de la Universidad de Barcelona Rosa Navarro Durán es la ganadora del XXV Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, convocado por Ediciones Nobel, que ayer se falló en la Casa Natal del ilustrado gijonés. El jurado, presidido por José Luis García Delgado y del que formaron parte Lluis Xabel Álvarez, como secretario, además de Rodrigo Cepeda, Marisa Morán, Pedro de Silva, Ignacio García-Arango, Teresa Caso y Amador Menéndez, eligió esta obra que analiza aspectos ocultos de la literatura española de los siglos XV y XVI para descifrar su naturaleza original, de un total de 191 trabajos presentados desde una veintena de países.

Además del interés científico que ofrecen las revelaciones aportadas por su autora, el trabajo galardonado expresa una defensa de la utilidad de la filología y por extensión de las disciplinas humanísticas como forjadoras del espíritu crítico necesario para analizar la realidad. Así lo reconoce en su acta el jurado al señalar que «en este tiempo en que se mezcla continuamente la mentira con la verdad en la información, este ensayo puede ser un antídoto para ello y un terreno en donde aprender a leer no lo que se dice, sino lo que se pretende decir». En su investigación, Navarro Durán logra desvelar en los textos analizados aspectos hasta ahora desconocidos como la intencionalidad política e ideológica que impulsó a quienes los escribieron o la propia autoría de obras que se tenían por anónimas.

La filóloga barcelonesa, considerada una de las mayores especialistas en el Siglo de Oro y entre cuyos méritos destaca la atribución del Lazarillo de Tormes al humanista Alfonso de Valdés, reconocía en conversación con este periódico su alegría al recibir un premio desde Asturias «una tierra con la que tengo mucha vinculación, hasta el punto de que me gusta decir que parte de mi alma es asturiana». Jurado habitual del Premio Princesa de Asturias de las Letras, la hoy catedrática jubilada, tras medio siglo de ejercer la docencia, declaraba haber sentido «una gran sorpresa» al conocer la decisión del jurado ya que «en realidad solo aspiraba a ver publicado el libro. Es a lo que siempre aspiro y a seguir descifrando secretos ocultos», confesaba.

En 'Secretos a voces' halla la base para atribuir 'El Abencerraje' a Gutierre de Cetina o para revelar el contenido político que esconden obras aparentemente pornográficas como 'La Carajicomedia'. Motivaciones políticas en alabanza de los Reyes Católicos ha descubierto igualmente en los poemas pastoriles de Juan de la Encina o en las coplas rufianescas de Rodrigo de Reinosa, en cuya aparente loa al hermano de Isabel de Castilla se guarda «una estocada total» al partido de su hija La Beltraneja. «Todo esto nos indica cómo la verdad a veces no está a los ojos y hay que saberla descubrir. Es lo que he querido demostrar», explicaba sobre el propósito de su trabajo. Más allá del interés científico, le gustaría mostrar que la filología y las humanidades «son utilísimas, nos dan unos instrumentos y afinan nuestro espíritu crítico para interpretar la realidad, algo imprescindible para no dejarnos dominar».

Autora de adaptaciones para niños de textos clásicos, como 'La Odisea', recurre a Luciano de Samosata y su imagen de los dioses manejando con sus hilillos a los humanos para compararla con la de «esos jóvenes fijados en sus pantallitas. Si tienen espíritu crítico no pasa nada pero si se tragan todo lo que les están diciendo van listos». Es la reflexión de una estudiosa que asegura, tras toda una vida volcada en su oficio que «la literatura me sale por las venas» y que «cuando más he gozado de la investigación ha sido cuando me he convertido en una filóloga de alto riesgo. No me importan los méritos, porque investigo por el placer de hacerlo y con la seguridad de pisar terreno firme». La obra ganadora del Premio Jovellanos brindará a los lectores una nueva ocasión de disfrutar del rigor de sus trabajos.