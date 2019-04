«Con frecuencia el mal se disfraza del bien, porque así resulta más convincente» Juan Manuel de Prada, con su última novela 'Lucía en la noche'. / E. C. «No interesa la reflexión, se busca que las ideas sean más burdas», afirma el autor, que mañana presenta en Gijón 'Lucía en la noche' Juan Manuel de Prada Escritor PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Miércoles, 3 abril 2019, 00:32

Juan Manuel de Prada regresa a las librerías con su nueva novela 'Lucía en la noche' (Espasa), una trama de amor, intriga y acción en la mejor tradición del suspense de Hitchcock, a quien se rinde homenaje en esta historia de una búsqueda apasionada que es también, en palabras de su autor, «un viaje al corazón de las tinieblas». El escritor presentará mañana su obra en el Antiguo Instituto de Gijón a las 19.30 horas en un acto del Aula de Cultura de EL COMERCIO con el apoyo del Ateneo Jovellanos.

-¿Con 'Lucía en la noche' ha querido escribir una novela clásica?

-No tenía esa pretensión, sino contar la historia que me apetecía contar del modo que me parecía idóneo: ni clásica ni vanguardista. Es una novela de intriga, como tal tienes que desarrollar una trama que mantenga en vilo al lector y hacerlo de la manera más eficaz posible.

«Ganarse la vida en España escribiendo libros es imposible»

-Una trama que reúne amor, misterio, acción. ¿Qué ha querido contar con estos ingredientes?

-Es la irrupción de una mujer de la que no sabemos nada y que se resiste a revelar su pasado en la vida de un personaje, el escritor Alejandro Ballesteros, que al conocerla se siente absolutamente desconcertado por ella. Siente que le vuelve la ilusión perdida. Luego, poco a poco, va a ir descubriendo que esta mujer, Lucía, le oculta muchas cosas y esto hace que él decida iniciar una investigación para saber la verdad. A partir de ahí la novela nos va metiendo en un mundo cada vez más oscuro en el que descubrimos que Lucía no solamente guardaba muchos secretos sino que la verdad sobre ella nos obliga a asomarnos a algunos de los miedos más frecuentes de nuestras sociedades occidentales: el terrorismo islámico, los conflictos en Oriente Próximo, el espionaje.

-La vida del protagonista comparte rasgos con la suya...

-Al tratarse de un escritor puede haber en él ciertos rasgos o, mejor dicho, la experiencia del propio autor. Eso está presente tal vez en el personaje, pero la historia que se cuenta es totalmente ficticia, afortunadamente no me ha sucedido a mí. No hay nada autobiográfico en sentido estricto, salvo esa experiencia de la vida de un escritor.

-Más claro resulta el paralelismo con Orfeo en busca de Eurídice. Se llega a decirlo en la novela.

-Claro, porque Alejandro a medida que avanza en su búsqueda se mete en territorios cada vez más peligrosos y, aunque él no lo sabe, va acabar enfrentándose a la realidad del mal, averiguando que Lucía estuvo en contacto con él. En ese sentido la novela sería también un viaje al corazón de las tinieblas.

-Y de Conrad a Hitchcock, con tributo a su película 'Vértigo'.

-Sin duda la novela tiene mucho de homenaje al cine de Hitchcock y concretamente al filme que cita. Toda la historia tiene algo muy típico de su cine, los protagonistas no sabemos realmente cómo son, si están escondiendo algo, si bajo una apariencia bondadosa se encubre una personalidad criminal o viceversa. Es un juego que está en la novela.

-En ese juego de máscaras también se desvela la verdadera realidad de instituciones aparentemente loables. Algo próximo a Chesterton, al que siempre consideró su maestro.

-No es una novela próxima a Chesterton, aunque sí es muy posible que lo sea en esa idea. Nos cuenta que con frecuencia el mal se disfraza del bien, porque así resulta más convincente. Es una de sus argucias para tentarnos, porque si mostrara su verdadero rostro lo rechazaríamos. El mal disfrazado de bien es una cosa muy propia de nuestra época y el libro lo refleja con mucha claridad.

-Denunciar los males de su tiempo, ¿es obligación moral del escritor?

-No debe ser su propósito inicial, sino el de escribir las historias que necesita contar. A la vez pienso que el escritor no puede encerrarse en su torre de marfil, sobre todo porque es imposible: debe estar atento a su tiempo y ofrecer una mirada sobre él. La novela se acerca a problemas candentes aunque sin una intención didáctica o de denuncia. Creo que otro de los mayores males de nuestro tiempo es la docilidad con la que aceptamos las versiones oficiales que se nos trasmiten a través de los medios o los centros de poder y a mí me apetece ofrecer una mirada menos dócil que la que se nos presenta.

-Opinar en los medios, ¿es hoy parte inevitable del oficio de escribir?

-No es parte del oficio, pero el escritor tiene que ganarse la vida y escribiendo libros, desgraciadamente, en España es imposible, así que debe acudir a esos trabajos. Podría ser una vida perfectamente digna, lo que sucede es que los medios cada vez están más degradados, sobre todo cuanto más dependientes de la imagen son y en ellos lo que más se valora es el griterío o la consigna burda, el fanatismo. Esos medios están contribuyendo a la difusión de verdades oficiales o simples para asuntos complejos.

-Mucho ruido y poca reflexión, ¿no?

-Sin duda. Creo que debería haber otra televisión y cabida en los medios para la reflexión, el conocimiento en profundidad del mundo en el que vivimos, pero eso no interesa y, al contrario, se busca que la gente cada vez esté más fanatizada, que las ideas sean más burdas, porque la gente cuanto más idiotizada está con más facilidad se traga cualquier cosa.

-En su novela, el misterio de la procedencia de Lucía lo revela un filólogo por su forma de hablar, incluso el pueblo de donde es. ¿Un guiño a la diversidad en tiempos donde también se fanatiza sobre ella?

-Es cierto que en la novela se hacen bromas sobre las formas que tenemos de hablar en España. Se trata de una riqueza que hoy en día muchos cuestionan e incluso vinculan las lenguas con el adoctrinamiento político. Creo que son cosas que no se deben mezclar: se puede adoctrinar en cualquier lengua o dialecto. Yo por el contrario he sentido siempre una gran alegría ante la infinita variedad que nos muestra nuestra patria, donde conviven lenguas y tradiciones diversas. Es una riqueza de la que no solo no debemos renegar sino que debemos estar orgullosos de ella y potenciarla. Otra cosa es lo que algunos quieren hacer con esa diversidad.