Fred Vargas se baja de los Premios Princesa Fred Vargas, en la Semana Negra de Gijón en 2009. / EFE Tímida y reservada hasta límites insospechados, tampoco participará en las actividades culturales paralelas, que hoy serán presentadas en Oviedo La escritora francesa se disculpa con la Fundación y aduce motivos de salud para no recoger su galardón MIGUEL ROJO GIJÓN. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:37

Con su mirada huidiza y su espíritu reservado, quien conoce a esta autora de novela negra no se sorprenderá al conocer la noticia. La escritora francesa Fred Vargas (París, 1957), Premio Princesa de Literatura de este año, no acudirá este mes que viene a Asturias para recoger su galardón. Según confirmaron fuentes de la Fundación Princesa, la escritora escribió una carta explicando sus razones, que no son otras que, señala, motivos de salud. En su escrito a la institución, Fred Vargas dice sentir «profundamente no poder devolver el honor» que se le ha hecho, y «poder agradecer personalmente al Rey la cálida y amistosa carta» que le envió, y que conserva «como algo muy valioso». Añade la escritora que «En mí y para mí, conservaré siempre este Premio de Asturias, que me ayuda más de lo que pueda imaginar. (...) Les ruego que estén convencidos de mi extrema gratitud y de la sinceridad de mi pesar», expresa la reconocida autora de novela negra para después aducir los mencionados problemas de salud para no asistir a la entrega de premios del próximo día 19 de octubre ni a las actividades que, con motivo de la ceremonia, se organizan los días previos.

Hoy mismo se dará a conocer un avance del contenido de la programación de la semana previa a los premios y en ella no estará la premiada, una persona extremadamente tímida y reservada que prefiere que sean sus libros los que hablen y que procura mantenerse siempre que puede en un segundo plano. Tanto, que quizás la ansiedad de verse acompañada de reyes, premiados y autoridades políticas en el escenario del Campoamor el próximo viernes 19 de octubre, ante las cámaras de televisión y con medio mundo pendiente de sus palabras durante su discurso, puede haber pesado en su decisión.

Scorsesse, en La Vega

La Fundación Princesa tiene previsto dar a conocer hoy mismo el grueso de las actividades previstas, con Scorsesse como estrella principal. Está previsto ocupar varias naves en la fábrica de armas de La Vega, en Oviedo, para rendirle homenaje con un proyecto audiovisual. También habrá encuentros en la Universidad y el tradicional encuentro con los lectores de una de las premiadas, entre otras actividades que tendrán lugar en Oviedo, Gijón, Avilés y otros puntos de Asturias.

Fred Vargas, que ya visitó la región para asistir en dos ocasiones a la Semana Negra y evita siempre que puede las cámaras fotográficas y las declaraciones públicas, se llama en realidad Frédérique Audoin-Rouzeau, pero el personaje de Ava Gadner en 'La Condesa descalza' le hizo cambiar su identidad por la de Fred Vargas. Con ese nombre, que es con el que firma sus libros, se había convertido en la escritora que devuelve al palmarés de los Premios Princesa de Asturias de las Letras una mirada de mujer. Vargas, de formación científica, de hecho quiso ser arqueóloga antes que narradora, es una figura principal de la literatura internacional y se convierte en Princesa de las Letras por la gran calidad de su escritura, con la que ha logrado «abrir horizontes literarios inéditos». Así lo advirtió el jurado que daba a conocer su fallo en Oviedo el pasado mes de mayo. «La originalidad de sus tramas, la ironía con la que describe a sus personajes, la profunda carga cultural y la desbordante imaginación», la han encumbrado al club de los premiados, donde la última escritora que subio al podio fue Margaret Atwood, hace ya 10 años.

Vargas, nacida en París en junio del 57 -está a punto de cumplir 61 años-, experta medievalista y autora de novelas policíacas, llegó a la mesa de deliberaciones y finalmente a obtener el máximo número de votos, tras ser presentada su candidatura por el exministro Gustavo Suárez Pertierra, que se confiesa absoluto admirador de su pluma. También lo es otro Premio Princesa y ayer jurado, el cubano Leonardo Padura, que mantiene con ella una una fidelidad vital hacia el género negro. Pero si alguien ha elogiado de manera singular su voz literaria es Fernando Savater, para quien Fred Vargas es «una de las mejores novelistas del presente», pero no solo entre los escritores policíacos, sino entre todos los de todas las categorías. Una voz que no podrá escucharse en Oviedo.