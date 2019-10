García Martín: «Quien cuenta los cuentos quizás sea el autor más joven del mundo» José Luis García Martín, en la librería Cervantes, con Martín, su ahijado, y la poeta Ángeles Carbajal, que presentó el libro. / MARIO ROJAS El escritor y crítico presentó en la librería Cervantes el que es su primer libro de relatos, escritos a partir de historias contadas por su ahijado M. ROJO OVIEDO. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:18

La librería Cervantes se llena de amigos y aficionados a la palabra cada vez que el poeta, profesor y crítico literario José Luis García Martín, colaborador del diario EL COMERCIO, presenta libro. El de ayer era toda una novedad, porque se trata de su primer compendio de relatos, que lleva por título 'Las aventuras de Martín'. «Un libro experimental, hasta el punto de que el editor no sabe si es para niños o para adultos. Eso sí, Luis Alberto de Cuenca lo leyó y le gustó mucho, por lo que creo que un adulto puede disfrutar de él como si fuese un niño. Es una obra con doble lectura, con apariencia fantasiosa y una crítica del mundo contemporáneo, con un poco de parodia», describía el autor.

Tiene también de diferente que está compuesto por historias y fantasías que el autor recoge entre las que le contó su ahijado, que ahora tiene tres años, a lo largo del último año. «Refleja el crecimiento del narrador, porque se escribieron desde los dos a los tres años y se aprecia en los relatos el crecimiento de la inteligencia humana», analizaba el escritor. Y así, entre juegos y charlas, nació esta colección de quince historias, todas con desenlace propio, pero que además van hiladas de la mano del protagonista, el pequeño Martín, que saludó a los presentes al inicio de la presentación. «También hay fantasía, porque al final el protagonista se convierte en superhéroe cuántico, lo que le permite estar en más de un lugar al mismo tiempo. Así, a la vez que está en Oviedo, en el parque de Santullano, puede estar a la vez salvando el mundo. Eso sucede en el último relato, que se titula 'Martín y Sherlock', en el que el famoso detective «recibe la ayuda del protagonista de la historia, con el Brexit como telón de fondo», apunta García Martín.

«En realidad, más que autor me siento un colaborador, me veo como un coautor del libro. Yo lo firmo porque soy quien lo transcribe, pero el copyright está compartido por los dos. «Es quizás uno de los autores más jóvenes del mundo», destacaba. No descarta García Martín que en el futuro colaboren en más historias, «como la de la búsqueda de la primera edición del Lazarillo, que dicen algunas teorías que se imprimió en Venecia. Quizás haya algún ejemplar escondido», avanza. Lo próximo de García Martín será un nuevo tomo del diario que publica EL COMERCIO (Renacimiento) y la edición y el prólogo de una obra de Antonio Ros de Olano, 'Episodios militares' (Impronta), «en los que cuenta su participación en la guerra del norte, la primera guerra carlista». Su objetivo, «poner en circulación un libro dejado de lado».