«Es hipócrita denunciar abusos sexuales de hace dos décadas» La escritora Isabel San Sebastián. / EFE «No me importa nada lo que pase con los huesos de Franco. Como no tenemos problemas en España, hay que hablar de alguien que murió hace 40 años», lamenta la escritora Isabel San Sebastián AZHARA VILLACORTA Viernes, 23 noviembre 2018, 00:43

Isabel San Sebastián Cabasés (Santiago de Chile, 1959) cumplirá el año que viene los sesenta, así que, si a ese hecho biográfico unimos un carácter de natural vehemente, no hay ya quien la pare. La periodista, escritora y tertuliana entró en el mundo de la novela con 'La visigoda', publicada en 2006, con buen pie. Una aventura que este domingo puede conseguirse con el periódico del día. Interesada por la historia y por el detalle, sobre todo los que se refieren a nuestros orígenes, ha aportado al género un buen ramillete de narraciones con éxito de público y crítica que acaban de coronarse con 'La peregrina'.

-'La visigoda' fue el inicio de todo.

-Correcto. Es mi primera novela, el arranque de una saga astur mágica y femenina. Mujeres fuertes de estirpe asturiana. En realidad, la historia empieza en 'Astur', precuela de 'La visigoda', y ahora se acaba de publicar 'La peregrina', la tercera.

'La visigoda' abre este fin de semana la colección de novelas históricas de LA VOZ

-Todo un éxito de ventas y crítica.

-Muchísimo. 'La visigoda' no ha dejado de venderse. Me sigue dando enormes alegrías y me siguen hablando de ella. Y 'La peregrina' lleva semanas en las listas de los más vendidos. Así que su protagonista, Alana de Coaña, es mi talismán.

-La apasiona el paisaje asturiano...

-Sí. Pero, sobre todo, el paisanaje. Sois como los personajes de mis novelas. Sois fuertes, pero al mismo tiempo humildes y tremendamente hospitalarios. Sois muy generosos, sacrificados, muy cariñosos, pero en absoluto invasivos, respetuosos con el prójimo... Yo me siento asturiana. Tengo una casa en Cudillero y allí encontré mi lugar en el mundo después de buscarlo mucho.

-¿Por qué le costó encontrarlo?

-Tuve una infancia y una adolescencia muy nómadas, porque mi padre era diplomático y estuvimos en varios países. También por razones personales, de divorcios, de persecuciones políticas, de amenazas... Y, al final, llegé un buen día a Cudillero y fue un flechazo. De eso hace más de quince años y sigo volviendo. La sensación que tengo cuando estoy allí es que he encontrado mi sitio. Y en gran parte a eso se debe esta trilogía: al deseo de devolver a esta tierra el cariño que yo encuentro en ella, de contar su historia y el gran papel de las mujeres en el Reino de Asturias.

-Hasta llegar a actual Reina de España. ¿Le gusta doña Letizia?

-Ahí está, manteniendo una larga tradición. No soy monárquica por el hecho de serlo, pero soy muy partidaria de este Rey, de esta Corona.

-¿En ese Cudillero que tanto ama se habla asturiano? Pablo Casado dice que no lo habla nadie.

-En Cudillero hablan castellano y pixueto. Yo me entiendo genial con todo el mundo.

-Es usted uno de los grandes azotes conservadores de este país.

-Unos crían la fama y otros cardan la lana. Para empezar, no soy nada conservadora. Cero. Siempre he sido muy liberal y muy adaptable. Voy con los tiempos, no me gusta mirar hacia atrás y no pienso en absoluto que ningún tiempo pasado fuese mejor. Lo que pasa es que soy una mujer de principios y de convicciones y, si tengo que defender mis ideas donde sea, las defiendo. Pero no soy azote de nada. Soy muy tranquila, muy feliz, soy una madraza, tengo a mis amigos... O sea, que no como niños para desayunar.

-Pero sí la hemos visto enfadarse mucho con algunos 'podemitas' como Monedero. Una de las últimas veces, a propósito de Franco.

-Es que me da mucha rabia que manipulen mis palabras. Yo digo lo que digo y no digo lo que no digo. Me fastidia mucho la técnica de debate consistente en echarte en cara algo que no has dicho y obligarte a estar constantemente desmintiendo lo que te atribuyen. Y es una estrategia muy frecuente y sucia. Cuando me enfadé con Monedero fue por eso. Porque yo no había dicho que con Franco viviésemos mejor.

-El dictador se ha convertido en un tema candente.

-Sí, fíjese. Como no hay nada de lo que hablar en España, como no tenemos ningún problema, hay que hablar de Franco, que es un tema de rabiosísima actualidad. Se murió solo hace cuarenta años.

-¿Qué hacemos con la momia?

-A mí, francamente, me da exactamente igual. Me importa tanto Franco como Primo de Rivera, Prim, Carlos III o Fernando VII. No me importa nada lo que pase con sus huesos. Yo no vivía en la España de Franco porque vivía fuera. Sé lo que fue porque lo he leído y no me gusta. No me gustan las dictaduras. Siempre he sido demócrata y, además, he tenido la fortuna de vivir siempre en países libres y democráticos.

-Sin embargo, defiende que es muy importante conocer la historia para no repetir errores del pasado. ¿Lo estamos haciendo bien?

-La ley de memoria histórica no me gusta porque se hizo para escarbar en heridas que ya estaban cerradas. Me parece fenomenal que todo el mundo recupere los restos de sus familiares y que se establezcan fondos para hacerlo. Se lleva haciendo mucho tiempo. ¿Que quedan cosas y hay que terminarlas? Por supuesto. ¿Pero hacer una ley enfrentarnos los unos a los otros y resucitar fantasmas? Eso me parece completamente inútil. La Transición zanjó esa cuestión y la zanjó muy bien. Es un ejemplo que se estudia en todas las universidades del mundo y que se ha intentado seguir en los países que han intentado cambiar de una dictadura a una democracia sin necesidad de guerras y de muertos. Esa ley es un error que no ha contribuido al progreso del país.

-Sostiene que la posverdad es la mentira.

-Efectivamente. Me da mucha rabia llamar a las cosas por nombres que no son los suyos. ¿Qué posverdad ni qué gaitas?, ¿por qué tenemos que vivir en el mundo del eufemismo? Es como el derecho a decidir. Siempre ha sido el derecho a la autodeterminación. Ya está. Y ese es un derecho que no existe ni para los catalanes ni para nadie, salvo para naciones en proceso de descolonización.

-¿Suspenso a Sánchez?

-Sí. Un Gobierno de España no puede fundamentarse en el apoyo de separatistas, golpistas. Directamente. Es un dislate.

-¿La sitúo más cerca de Casado o de Rivera?

-¡Jesús! Me gusta más la Asturias de Alfonso II. Soy agnóstica en política. Sé tanto de política y he hablado tanto de ella que no tengo fe absoluta en ningún partido. No milito en ninguno ni militaré nunca.

-¿Y en el feminismo?

-Yo soy feminista de obra, no de palabra, desde que tengo memoria. Voy a cumplir los sesenta, voy a ser abuela, he trabajado toda mi vida, he criado dos hijos... Es decir: nadie tiene nada que enseñarme a mí en materia de feminismo activo, de ejercicio de todos mis derechos y obligaciones. Dicho esto: me parece un poco hipócrita denunciar ahora hechos ocurridos hace dos décadas en lugar de haberlo hecho en su momento. Porque, si fuiste víctima de algún abuso sexual y consentiste de alguna forma, porque tu carrera dependía de ello o porque te sentías oprimida porque no tuviste el coraje de decir que no, seguro que hubo otras que no hicieron carrera, que dijeron que no y lo pagaron. Y lo digo yo, que tengo sesenta años, que sé lo que pasaba y que sé las veces que tuve que decir que no.

-También sufrió la violencia etarra...

-Me pasé once años con guardaespaldas porque querían asesinarme.

-¿Se han cerrado bien esos años de plomo?

-No. Se han cerrado y ya. Cuando has vivido tantos años así, pasas página y dices: «A la mierda. No quiero saber más». No voy casi nunca por esa tierra y me parece que se han cerrado en falso muchas cosas. Hay trescientos asesinatos sin resolver. Los mismos que nos apuntaban, ahora gobiernan instituciones y encima nos dan lecciones de democracia. Hay mucho asesino suelto que no ha cumplido su pena y nos dicen que no se ha pagado un precio político por la paz. Eso es mentira: sí se ha pagado un precio.