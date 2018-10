Historias escritas solo por mujeres Mónica Iglesias, ayer, entre libros firmados por mujeres en La Habitación Propia. / CAROLINA SANTOS Gijón es la ciudad elegida para abrir este espacio feminista, «pero en el que los hombres también son muy bienvenidos» Nace la primera librería de Asturias con obras únicamente firmadas por autoras AZAHARA VILLACORTA GIJÓN. Martes, 23 octubre 2018, 00:19

'No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente'. Esa frase de Virgina Woolf, auténtico estandarte del movimiento feminista, preside desde un gran mural la primera librería de Asturias donde solo se podrán encontrar obras escritas por mujeres. Un novedoso espacio con mobiliario reciclado que está a punto de abrir sus puertas en Gijón y que su propietaria, la avilesina Mónica Iglesias, ha llamado La Habitación Propia, también en homenaje a la ensayista británica, considerada como una de las figuras más relevantes del modernismo literario anglosajón del siglo XX.

Todo está ya casi listo en la calle Celestino Junquera, número 1, para la inauguración de esta librería-café, que tendrá lugar este mismo jueves a partir de las 19 horas, en un acto que arrancará con un buffet vegano y con la presentación del poemario 'La eternidad tiene los días contados', de Gema Fernández, que estará acompañada a la guitarra por su hermana Silvia. Dos mujeres poderosas, las Silbidos y Gemidos, que, «con su música y su sentido del humor, le van a quitar formalidad» a la llegada de este nuevo concepto de librería a la región.

«En España, solo hay cuatro librerías dedicadas únicamente a autoras, dos en Madrid, otra en Galicia y una más en Sevilla», cuenta Mónica, convencida de «la necesidad de dar voz a las mujeres, muchas veces invisibilizadas dentro del sector editorial». Y es que, explica, «en una librería convencional solo el 20% de los volúmenes están firmados por escritoras, así que no está mal que les demos visibilidad cada vez en más espacios».

«Ahora que conocemos la opinión de Vargas Llosa, recomendamos el doble a Fred Vargas»

La idea la tuvo Iglesias un buen día, cuando, reflexionando, se dio cuenta «de que no era capaz de citar a cuarenta autoras de corrido». Y nos reta a hacer la prueba. Así que se puso manos a la obra y, desde que anunció que abría La Habitación Propia, no ha tenido más que buenas sensaciones. «Estoy muy contenta de la respuesta. La gente se para, me pregunta y me anima», explica. Una prueba de que tampoco se ha equivocado en su ubicación: «Desde el primer momento, tenía claro que esta librería no podía estar en Oviedo ni en Avilés. Que tenía que estar en una ciudad como Gijón, reivindicativa, progresista, de izquierdas y con un tejido cultural y asociativo muy fuerte». Una ciudad famosa también por su movimiento feminista, «una auténtica revolución que ya es imparable en todo el mundo y que está cambiando los cimientos de nuestra sociedad. Todos los avances que hemos conquistado hasta ahora no han caído del cielo: son fruto de esa lucha. Y las chicas jóvenes, que vienen empujando fuerte, resultan admirables».

«Bueno, para ser honesta, solo hubo una persona, que además es escritor, que me dijo que si no era cerrarnos a una parte del mercado, pero creemos que la especialización no resta, sino que suma, y tenemos que dejar claro que los hombres también son muy bienvenidos», asegura esta emprendedora que posa entre libros como 'Stop gordofobia y las panzas subversivas', firmado por la uruguaya Magdalena Piñeyro. O 'Esta es mi sangre' (Hoja de Lata), escrito por la periodista y feminista francesa Élise Thiébaut, que defiende que «hablar de la menstruación es un acto de empoderamiento de la mujer en su lucha por la reapropiación del espacio público». Pero «estarán presentes todos los géneros y plumas que van de las primeras sufragistas a las hermanas Brontë».

Y, frente a las últimas declaraciones del pope literario Vargas Llosa, que acaba de dudar de que la reciente Premio Princesa de Asturias de las Letras «dé el nivel» requerido para alzarse con un galardón de semejante porte, Iglesias se pronuncia a favor de Fred Vargas: «Si os gusta la novela negra y el thriller psicológico, nosotras os recomendaríamos a la francesa como una de las grandes del género. Ahora que conocemos la opinión de Vargas Llosa, solo podemos recomendárosla doblemente». Una idea que comparte, por cierto, con el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, que ayer defendió que «los jurados de los Premios Princesa de Asturias tienen una solvencia que permite decir que cualquier de los galardonados es una persona de altísimo nivel».