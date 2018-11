Javier Lasheras, poesía de la memoria en Oviedo

Javier Lasheras (Don Benito, Badajoz, 1963), ganador el año pasado del premio Ateneo-Ciudad de Valladolid por su novela 'Las mujeres de la calle Luna' y autor de versos como 'La paz definitiva de la nada' (1999) o 'Fundición' (2008), publica ahora el poemario 'El cielo desnudo' (Luna de Abajo Editorial), que ayer presentó en la Biblioteca de La Granja de Oviedo, de mano del Foro Abierto de la Librería Cervantes.

Define el editor el texto: «Javier Lasheras mira y nos mira a través del ojal del tiempo. Aquí están las huellas y las ficciones de la memoria, así como el amor y el eros siempre amenazados por la muerte». Poesía, por tanto, de la memoria, de la experiencia, donde el paisaje es estado de ánimo, derrota y esperanza se abrazan en un todo continuo, insomnio y desvelos urbanos, cotidianidad como único estilo: «Perdonadme si ahora tengo el armario lleno / y en la nevera no faltan frutas ni verduras. / No penséis que no anduve escaso / e incluso oscuro». Lenguaje llano, lenguaje preciso, poeta de línea clara, a la manera de Luis Alberto de Cuenca o Félix Grande, su maestro durante muchos años.