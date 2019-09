José Morella, Premio de Novela Café Gijón Antonio Colinas, Rosa Regàs, José María Guelbenzu y la alcaldesa de Gijón, Ana González. / IÑAKI MARTÍNEZ enta la discriminación que soportan quienes sufren enfermedades mentales, a través de la vida de su abuelo, al que convierte en protagonista El autor ibicenco se hace con el galardón por 'West End', una historia ambientada en los setenta PABLO ANTÓN MARÍN ESTRADA GIJÓN. Viernes, 13 septiembre 2019, 00:17

José Mella (Ibiza, 1972), con su novela 'West End', es el ganador de la 69 edición del Premio Café Gijón que se falló ayer en Madrid en un acto lebrado en el mítico establecimiento del paseo de Recoletos, que da nombre al galarn y que contó con la presencia de la alcaldesa de Gijón, Ana González. El nombre del galardonado lo desvaba pasadas las 12.30 del mediodía el jurado formado por José María Guelbenzu, Rosa Regás, Marcos Giralt Trente, Mercedes Montmany y Antonio Colinas. Su acta destacaba entre lavirtudes de la obra premiada «la excelente construcción de la trama y la naturalidad convincente con la que el autor entrevera las historias d narrador y las de su abuelo 'loco' (protagonista de la historia)».

La obra elegida será publicada p la editorial Siruela y en ella el autor juega con realidad y ficción para narrar una historia extraída de su memoria familiar, en la que se rescata la vivencia del abuelo Nicomedes Miranda, un campesino andaluz víctima de la estigmatización y los abusos por su enfermedad mental y que emigra a Ibiza, acompañando a sus hijos en un periplo que siguieron generaciones de españoles del mundo rural en las últimas décadas del franquismo. Su experiencia sería especialmente traumática por las dificultades para adaptarse a un entorno desconocido y en el que su esquizofrenia suponía una barrera más. La isla en la que nació el propio escritor y la transformación sufrida desde la época en que llegó a ella su abuelo tiene un protagonismo especial en 'West End', un escenario que Morella ha querido retratar «más allá de los estereotipos que hoy se tienen sobre Ibiza, asociados a ocio turísticos, discotecas, drogas». Su novela pretende no solo llamar a reflexionar sobre el estigma social de las personas con salud mental sino también «sobre todo tipo de discriminación».

Tras conocer el fallo del jurado, el novelista calificaba el premio de «un gran espaldarazo y una maravilla que no me podía imaginar, aunque pecaría de inmodesto si afirmase que no lo merecía el trabajo que me ha llevado escribirlo», apuntaba con humor en conversación telefónica con este periódico. Morella tenía también palabras de agradecimiento para el jurado y para el Ayuntamiento de Gijón «por su apoyo a la literatura desde hace años con iniciativas como este premio».

Amplia trayectoria

El escritor premiado es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y ha publicado las novelas 'Como caminos en la niebla' (2016), 'Asuntos propios'(semifinalista del premio Herralde y Premio Qwerty al mejor narrador revelación) y 'La fatiga del vampiro' (2004). Morella es también autor del volumen de poesía 'Tambor de luz' (2001) y ha traducido a escritores como Ferreira Gullar o Douglas Dunn. Publica habitualmente reseñas críticas en diferentes medios y en la actualidad imparte talleres de escritura creativa.

El Premio de Novela Café Gijón, dotado en la actualidad con 20.000 euros, fue creado en 1949 por el actor y escritor Fernando Fernán-Gómez y entre la nómina de autores que lo han ganado figuran nombres como los de Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, Leonardo Padura, José Carlos Somoza o el asturiano Fulgencio Argüelles. Tras un periodo crítico en el que estuvo a punto de desaparecer desde el año 1989, el Ayuntamiento de Gijón patrocina el galardón, considerado uno de los de mayor prestigio en el ámbito de la novela. El último ganador fue Jesús Ferrero quien en 2018 logró que su obra 'Las abismales' se alzara con el premio.