El libro de Juan del Val ya tiene portada: así es 'Vera, una historia de amor'

Juan del Val, con el galardón del Premio Planeta 2025 que ha ganado gracias a su libro 'Vera, una historia de amor', en el círculo.

P. Á. Gijón Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:07 | Actualizado 12:18h. Comenta Compartir

'Vera, una historia de amor' ya tiene portada. El último libro de Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025, está cada día más cerca de llegar a las estanterías de todas las librerías del país. Será el 5 de noviembre cuando pueda comprarse —y leerse— la obra merecedora de un galardón dotado con un millón de euros y la editorial ya ha empezado a revelar algunos datos.

La portada de 'Vera, una historia de amor' muestra a una mujer y a un hombre en una pose de lo más sensual. Solo se ven sus bustos, pero con eso basta para saber que entre la pareja hay pura pasión. Ella concentra la iluminación de la escena. Con los labios ligeramente abiertos, mira hacia arriba mientras tumba su cabeza en busca de él, que parece susurrarle algo al oído. En la esquina superior izquierda, el nombre de la obra que combina el rojo y el negro. En el lado contrario, el nombre del autor en letras blancas e igual de grandes que el título. Una franja roja en la que se puede leer 'Premio Planeta 2025' cierra la composición.

Juan del Val relata en su libro la relación entre Vera, esposa de un marqués sevillano que siempre ha seguido las normas de la sociedad, pero a sus 45 años decide romper su relación. La libertad ganada le lleva a replantearse algunas cuestiones y en medio de ese proceso aparece Antinio, un joven atractivo de origen modesto con quien Vera puede romper el guion establecido en su vida. Pero el marqués, despechado, no jamás aceptará esa situación.

'Cuando el viento hable'

Planeta también a dado a conocer la portada de 'Cuando el viento hable' la obra que firma Ángela Banzas y que resultó finalista de los premios otorgados por la editorial la pasada semana.

La obra cuenta la historia de Sofía y está ambientada en la Galicia rural de la posguerra. Sus abuelos paternos crían a la niña bajo una estricta vigilancia, mientras su padre, un bibliotecario que vive oculto en las sombras, le alimenta la imaginación con historias fantásticas.

Ella no entiende de qué la esconde su familia ni quién es esa niña que se le aparece como una alucinación. Tras ser ingresada en el Hospital Real de Santiago, encuentra refugio en Julia, su primera gran amiga. Allí, los pasillos clandestinos y los rastros de un pasado enterrado emergen para desvelar nuevos misterios. ¿Qué pretende ese joven de ojos verdes que ha irrumpido en su vida y parece tener tantas respuestas?

Esta novela explora el poder de la imaginación frente al horror, y el amor como última esperanza. Porque, incluso en los momentos más sombríos, una gran historia puede salvarnos la vida.