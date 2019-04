«El lector quiere que le hablen de sus sueños de una forma hermosa» Miguel Rojo, ayer en Gijón. / CAROLINA SANTOS El autor de Tineo presenta hoy en la antigua Escuela de Comercio de Gijón su nueva novela, titulada 'Resulta fácil hablar del día que vas a morir' Miguel Rojo Escritor R. MARTÍNEZ GIJÓN. Viernes, 5 abril 2019, 00:21

Después de meterse en la piel de un maltratador para su última novela, Miguel Rojo (Zarracín, Tineo, 1957) se pone en las de un profesor que se enamora de una alumna y de un joven francés de origen marroquí que es captado por el yihadismo en 'Resulta fácil hablar del día que vas a morir', la nueva novela que presenta esta tarde(20 horas) en la Antigua Escuela de Comercio de Gijón, en un acto organizado por el Aula de Cultura de EL COMERCIO en colaboración con la Sociedad Cultural Gesto y La Buena Letra. Le acompañarán la coordinadora del Aula, María de Álvaro, y la escritora Leticia Sánchez Ruiz.

-¿De qué se puede hablar el día que vas a morir?

-El día que vas a morir más que habar supongo que lo que harás es maldecir que ese momento haya llegado. En general nunca es pronto para morir, a no ser que estés lo suficientemente mal como para querer dejar este mundo, que sea fruto de una decisión personal.

-¿Por qué escogió ese título?

-Me gusta que los títulos de mis libros sean llamativos, que atrapen al lector, al igual que debe conseguirlo la portada. Este es un título que golpea. También lo escogí porque los dos protagonistas principales dicen esa frase en situaciones diferentes y en momentos distintos.

-En realidad nos ofrece dos novelas en una.

-Sí, se conforma de dos historias paralelas, totalmente independientes. Por un lado, un profesor que se enamora de su alumna, mucho más joven, y por otro, la historia de un francés de origen marroquí, también muy joven, que es captado por el yihadismo. Las tramas transcurren paralelamente durante un periodo de tiempo de tres meses y tan solo hay pequeños puentes en la narración que llevan al lector de una historia a otra en momentos concretos. Es por eso que transcurren principalmente en Madrid y en Burdeos. Salvo un capítulo que se desarrolla en Oviedo, alrededor de una investigación sobre la Catedral en la que se describe el ambiente de la ciudad.

-Los dilemas morales de los principales protagonistas son el pegamento que mantiene unida la novela. ¿Está de acuerdo?

-Cuando escribo trato de entender la realidad del mundo, algo que me resulta muy complicado. Al igual que me metí en el pellejo de un maltratador en mi novela anterior, 'Siempre estaré a tu lado', aquí trato de entender cómo ese chaval en un momento determinado abandona la sociedad en la que vive para castigarla. Plantearme ese debate ético. En la historia de amor sucede igual. Trato de cómo se puede enfrentar uno a un amor no convencional, ante el rechazo que genera en la sociedad, en este caso entre un hombre mayor y una chica joven.

-Acaban de traducir su anterior novela al italiano.

-Sí, está ya a la venta en italiano y la vamos a presentar en Turín, a principios de mayo, en la feria del libro.

-Con esta estrena editorial.

-Es una editorial de Madrid, Huso, que no lleva mucho tiempo funcionando, pero que cuidan mucho la obra. Es una edición preciosa, estoy muy agracedido a la editora.

-Como lector, ¿qué busca en una novela?

-Creo que siempre estamos buscándonos a nosotros mismos en los personajes. El lector quiere que el escritor le hable de sus sueños, de lo que él piensa, pero de una forma hermosa. Por otro lado, y aunque resulte paradójico, también quiere descubrir esos mundos a los que no va a viajar o vivir esas relaciones que nunca va a tener. Todos buscamos ese lado oscuro que tenemos. Sobre todo yo busco también que esté bien escrita. Si no, no sería literatura. Decía Chesterton que para que algo triunfe tiene que ser interesante y estar muy bien escrito.

-¿Tiene eso en cuenta cuando se sienta ante la hoja en blanco?

-Dicen que hay dos tipos de escritores, el de mapa, que lo tiene todo en mente, y el de brújula. Yo soy de los segundos. Sé de dónde salgo y tengo una idea remota de a dónde quiero llegar. Pero por el camino puede pasar cualquier cosa, hasta que acabe por naufragar. En este caso tenía claro que quería contar esta historia. A partir de ahí, el entramado se va creando, pero luego todo puede cambiar. Por ejemplo, lo que ahora es el final de la novela iba a ser el principio... El título no lo tengo normalmente hasta que la novela está casi terminada. En mi caso, el proceso es obsesivo. Lo que me cuesta es sacar la historia y acabarla, después viene un trabajo largo de orfebrería, con el que disfruto bastante. Esta novela eran cien páginas más y al final fui depurando. Quitar lo que sobra es lo más difícil de la labor de un escritor.

-¿Hay alguna razón que le impulse a escribir en castellano, como en este caso, o en asturiano?

-El proceso es involuntario. La poesía la escribo en asturiano. La novela y el relato, en castellano. En parte por la propia situación del asturiano como lengua, que no permite que sea visible tu trabajo. Empleas muchas horas, días y años en una obra y después su visualización es nula, desaparece muy rápido del mercado. Después de 30 años, al ver que no hay una respuesta clara de la sociedad, que no hay una demanda suficiente como para que los políticos tiren por ello, estoy un poco cansado. Soy bastante pesimista, pero ojalá esté equivocado.