Lecturas para un verano atípico

Verónica García-Peña Viernes, 26 de junio 2020, 14:36 Comenta Compartir

Va a ser este, debido a las circunstancias, un verano distinto, pero hay cosas que permanecen, como esa mágica sensación de que las horas duran más o de que el tiempo, en cierto modo, se detiene para ser llenado de experiencias, recuerdos, anécdotas y libros, muchos libros. Son estos días tendidos al sol, a ese olor diferente que tiene el estío —calor, sudor, crema y secreto—, propicios para emprender muy diferentes aventuras que nos esperan en cada nuevo libro que decidamos leer; en cada página. Así que, hagámoslo. Vivamos esas otras vidas, dispares, de aquí y de allí, que los libros nos ofrecen.

El enigma de la habitación 622

Ampliar 'El enigma de la habitación 622'. Joël Dicker. Alfaguara, 2020. 624 páginas, 22 euros.

¿A quién no le apetece convertirse por unas horas en investigador? Adentrémonos pues en un asesinato sin resolver y acompañemos a Joël Dicker en su última novela, 'El enigma de la habitación 622' (Alfaguara 2020). Una noche de diciembre, en el Palace de Verbier, un hotel de lujo en los Alpes suizos, aparece un cadáver en la habitación 622 y nadie sabe qué ha ocurrido. Años más tarde, el propio escritor investigará el viejo crimen. Y no. No me he equivocado de protagonista. Como en su día hizo Anthony Horowitz en 'Asesinato es la palabra', el actor principal de la novela es el propio autor. Una vuelta de tuerca a la metaliteratura en una obra en la que hay que admitir que cuesta meterse —requiere paciencia para rebasar una primera parte perezosa que abarca un tercio del libro—, que cuenta, como es habitual en Dicker, con una estructura envidiable, retorcida, y un gran truco final.

La estrella de quince puntas

Ampliar 'La estrella de quince puntas'. Noelia Lorenzo Pino. Erein, 2020.416 páginas, 20 euros.

Si Dicker nos ofrecía un viejo asesinato sin resolver en un hotel de lujo, con 'La estrella de quince puntas' (Erein 2020) de Noelia Lorenzo Pino —primera mujer que entró en la colección 'Cosecha roja' de la Editorial Erein—, investigaremos la aparición del cuerpo decapitado de una joven en Irún. Junto a la unidad de investigación criminal nos enfrentaremos a un asesino muy astuto y descubriremos qué se oculta tras los Careaga, una familia rica con muchos secretos. Prosa limpia, ágil, que nos invita a jugar a la caza del asesino, pero ¿seremos capaces de reunir las piezas que desvelan quién es quién en esta historia?

La forastera

Ampliar 'La forastera'. Olga Merino. Alfaguara, 2020.240 páginas, 17 euros.

Tenemos muchos crímenes que resolver este verano, pero también otro tipo de muertes, de esas que marcan vidas, como la que Olga Merino nos muestra nada más empezar 'La forastera' (Alfaguara 2020), en una aldea recóndita del sur de España: el hallazgo del cuerpo ahorcado del terrateniente más poderoso de la comarca. Una novela que está causando sensación. Muy recomendable. Corta, fácil de leer, de esas que, como el sudor, se pegan a la piel. A veces irrita, pero otras, cuando sopla brisa, calma. Extraña, he de decir. Rara avis, pero en el buen sentido. Western contemporáneo hipnótico. Un relato inquietante sobre la libertad y la capacidad de resistir del ser humano porque «cuando lo has perdido todo, no hay nada que puedan arrebatarte».

Basilisco

Ampliar 'Basilisco'. Jon Bilbao. Impedimenta, 2020.304 páginas, 22 euros.

¿El western está de moda? Tal vez. Jon Bilbao también apuesta por él en su nueva obra, 'Basilisco' (Impedimenta 2020), una novela poderosa, híbrida, pues se difuminan en ella los límites entre el cuento, la novela y la autobiografía. Un libro con una prosa poderosa que nos hará caminar por California y por hechos sucedidos un siglo atrás en los parajes de Nevada, Idaho y Montana. De la mano de un personaje principal atípico, un ingeniero desengañado convertido en escritor —¿saben que Bilbao es ingeniero?— viajaremos por una trama singular en la que se pondrá a prueba nuestra percepción de la realidad.

Entremeses

Los nombres epicenos

Ampliar 'Los nombres epicenos'. Amélie Nothomb. Anagrama, 2020.128 páginas, 28 euros.

Los días pueden ser para leer obras largas, pero también cuentos, ese género maravilloso, cada vez más recuperado, que es, sin duda, una muy buena elección. Empecemos por un cuento cruel, para algunos novela corta —son 120 páginas— sobre el amor, el odio y la venganza, que se lee de una sentada. Eso es 'Los nombres epicenos' (Anagrama 2020), de Amélie Nothomb. Un apetitoso relato en el que un hombre, de nombre epiceno, despliega un gran empeño en casarse con una mujer, también con nombre epiceno. Después, su insistencia se centra en dejarla embarazada. También logra ese objetivo y tiene una hija a la que llama Épicène y a la que acaba ignorando por completo. Olvida el amor, da paso al odio y con ello, nace la venganza. Dos venganzas, en realidad. Una destinada a fracasar y otra que… Ya veremos. Una obra interesante, donde nos perdemos en los resentimientos del amor no correspondido. Una fábula nothombiana de gran belleza.

La Vieja señora Jones y otros cuentos de fantasmas

Ampliar 'La Vieja señora Jones y otros cuentos de fantasmas' . Charlotte Riddle. Reino de Redonda, 2020. 384 páginas, 20 euros..

Sigamos con más cuentos, pero en esta ocasión que sean varios y que sean, además, de terror, para esas noches calurosas a la luz de una fogata o de la luna, pues no hay nada más sugestivo que nuestra propia imaginación. Para ello, nada mejor que 'La Vieja señora Jones y otros cuentos de fantasmas' de Charlotte Riddell (Reino de Redonda 2020), una de las escritoras más populares de la época victoriana. Mansiones encantadas que pueblan sueños, misterios, habitaciones cerradas y prohibidas, perfumes rancios de gardenia… Relatos de o con fantasmas y casas encantadas que forman su propio género. Una literatura producida en su mayor parte por mujeres, donde disfrutar con el sentimiento cercano que produce el saberse a salvo mientras se goza, y mucho, del miedo que provoca el terror que se esconde bajo la tinta de estos cuentos. Miedo por saber que lo que sospechamos puede ser real. O no.

Terror para concluir esta particular lista de recomendaciones en donde lo que triunfa convive con aquello que puede pasar desapercibido si uno decide no dejarse cautivar, seducir, por esos otros libros que, desde la estantería, si nos fijamos, también nos guiñan el ojo. Literatura para sentir, aprender y disfrutar.

Lecturas interesantes

Novela negra 'El mar de corcira' (Lorenzo Silva, Destino)

'La nena' (Carmen Mora, Alfaguara)

'Mujeres que no perdonan' (Camilla Läckberg, Planeta)

'La mujer del bosque' (John Connoly, Tusquets)

'El rey perdido' (Jeff Noon, RBA)

Novela contemporánea 'Los últimos románticos' (Txani Rodríguez, Seix Barral)

'Cómo maté a mi padre' (Sara Jaramillo Klinkert, Lumen)

'Música para Sara' (Vanessa Romero, Suma de Letras)

'Mil besos prohibidos' (Sonsoles Ónega, Planeta)

'Postales del este' (Reyes Monforte, Plaza & Janés)

'Historia de Mix, de Max y de Mex' (Luis Sepúlveda, Tusquets)

'Niña, mujer, otras' (Bernardine Evaristo, Alianza de Novelas)

Novela de terror 'La sangre manda' (Stephen King, Plaza & Janés)

Novela juvenil Balada de pájaros cantores y serpientes' (Suzanne Collins, Molino)

'La promesa de Julia (Blue Jeans, Planeta)