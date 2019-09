Cada año se leen miles de borradores en busca de «calidad» y «emoción» «Se escribe mucho y cada día un editor tiene entre sus manos un libro o más para decidir la suerte que va a tener», dice Jorge Salvador Sábado, 14 septiembre 2019, 00:36

La dinámica es similar para las editoriales en esta época, aunque cada uno funciona según su volumen de edición y el material con el que trabaja. Así lo asegura Jorge Salvador, editor de Pez de Plata. Es una de la veintena de firmas que existe en Asturias en estos momentos. «Yo programo todo el año, pero no lo hago por orden sino de forma gradual. Por ejemplo, ya tengo cerrados plazos para octubre y noviembre de 2020, en cambio, hay meses anteriores que aún no he cerrado».

¿El otoño puede salvar el año? «Puede ser, a muchos les salva, pero yo edito un número reducido de títulos, con lo cual los números son más limitados. Además, publico solo narrativa y solo en castellano. Eso te condiciona de otra forma».

Y es que en estas fechas la mayoría de las editoriales asturianas reconocen que el trabajo requiere un esfuerzo diario y continuo, dado el volumen de libretos que les llegan. «El porcentaje del material con el que me quedo es tan pequeño que no podría dar datos exactos. Al año publico entre ocho y diez novelas, en cambio me llegan unas 450», asegura Jorge Salvador. ¿Qué significa esto? Pues, uno, que se escribe mucho, muchísimo, y que cada día, un editor tiene entre sus manos un libro o más para valorar la suerte que, a su juicio, va a tener. «Leo entre 50 y 80 libros cada año. Hay muchos que desechar porque o bien no encajan en mi filosofía (me envían ensayo, poesía,... y yo solo edito novela) o comienzas su lectura y ya te das cuenta de que no se puede publicar».

¿Es duro? Sí, claro, pero todos los editores coinciden en afirmar que no se puede publicar sin criterios y cada editorial marca los suyos propios. Detrás de un borrador enviado hay una ilusión, una esperanza, «pero eso no te puede condicionar; hay que valorar la calidad y, a veces, se encuentra, y muchas otras, no». Pero cuando encuentras una obra que te emociona... «vas a por ella y luchas por poder publicarla».