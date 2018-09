El libro erótico de Cela está en Oviedo Marina Castaño y Camilo José Cela. / EFE Junto al artista aragonés Borja de Pedro firmó 'Reloj de arena, reloj de sol, reloj de sangre', de la que acabó renegando y quiso hacer desaparecer La Universidad conserva uno de los pocos ejemplares de una obra «muy bestia» M. F. A. GIJÓN. Lunes, 1 octubre 2018, 00:50

Faltaba poco para que recibiera el Premio Nobel (1989), el Príncipe de Asturias (1987) ya lo tenía en la buchaca y aunque Camilo José Cela aún no había rubricado el divorcio de su primera mujer, hacía tiempo que había iniciado su relación con Marina Castaño cuando escribió el libro del que acabaría por renegar y que quiso hacer desaparecer. No lo consiguió. Uno de los 200 ejemplares que en su día fueron impresos se conserva en la Universidad de Oviedo.

Un buen día a finales de los ochenta el fallecido escritor gallego marcó el teléfono del artista Borja de Pedro (Zaragoza, 1945), con quien había colaborado previamente en una publicación que incluía grabados y prosa poética bajo el título 'La danza de las gigantas amorosas' y al que había conocido en Barcelona en 1975. Le soltó una frase para la historia que debía ser el principio de una aventura condenada al ostracismo: «Es un texto muy bestia, que no se lo quiero dar a ningún editor. Entonces, si te parece bien, lo puedes imprimir tú. No te asustes, yo te mando una copia, pero no te asustes». De esta forma rememoraba el artista para el diario 'Abc' aquella primera conversación.

Él, que por más que lo intenta no da con el original mecanografiado en que su día recibió, se puso manos a la obra. Un año de trabajo, con jornadas de quince horas, dieron como resultado ese libro de contenido erótico ciertamente «muy bestia» en el que el artista además de realizar grabados reproduce el texto en una caligrafía de estilo «gótico cursivo» y del que, en principio, Cela quedó mucho más que satisfecho. 'Reloj de arena, reloj de sol, reloj de sangre', que así se titula, se imprimió en el taller barcelonés de Borja de Pedro.

El artista, según revela el periódico madrileño, corrió con todos los gastos de la edición que está oficialmente datada en 1989. A saber: doscientos ejemplares numerados de los que cien serían para él (los pares) y otros tantos para Cela (los impares). En febrero de 1990 el propio 'Abc' anunciaba la publicación del libro al precio de 350.000 pesetas.

No advertía el rotativo madrileño en aquella nota que esa suerte de libro de artista con aguafuertes no tenía desperdicio. Escrito en prosa poética y sin signos de puntuación, al sexo explícito se unen insultos y descripciones violentas. Voyeurismo, sexo oral, felaciones, tríos se dejan leer y mirar tras el crisol de De Pedro. Hubo quien se atrevió a decir que era un texto magnífico aquel que llegó a presentarse en una galería de arte catalana y que había generado cierta expectación. Eran muchos los que estaban dispuestos a aflojar las más de trescientas mil pesetas para hacerse con uno. Pero Marina Castaño, siempre según explica el artista, no estaba por la labor de verse identificada en el personaje femenino inspirador y la obra comenzó a transitar por la senda del olvido. Con Estocolmo en la agenda, el propio Cela renegó de la obra, llegó a poner en cuestión que fuera suya y se distanció del artista, al que pidió que destruyera los ejemplares. «Él quiso borrarlo totalmente del mapa, como si no existiera, sobre todo a partir del Nobel. Marina le influyó, y que le dieran el Nobel también, porque no quería polémicas, y este es un texto polémico», asegura Borja de Pedro.

Artista y escritor rompieron relaciones, se distanciaron a raíz de este enfrentamiento por el libro pero Cela no logró hacerlo desaparecer. Borja de Pedro conserva «unos cuarenta ejemplares» para su venta, además de los tres disponibles en una librería de Zaragoza. Se estima que el precio de cada uno de ellos supera hoy los dos mil euros. También existe de manera oficial, tanto en la base de datos de la Biblioteca Nacional como el catálogo de la red de bibliotecas de las universidades españolas, Rebiun, que concreta que existen sendas copias en la Biblioteca de Cataluña y en la Universidad de Oviedo.