Libros recomendados para los amantes de la cocina

Cada año se publican cientos de libros de cocina. De recetas fáciles, rápidas, para niños, adultos, postres, sin gluten, veganas, realfooder... Si te gusta la cocina o simplemente quieres hacer un regalo a una persona interesada por el tema, hemos realizado una selección de diez libros de temática variada con los que podrías acertar.

Come comida real (Carlos Ríos)

En la actualidad, la mayoría de la población vive engañada con respecto a su alimentación. Utilizando la metáfora de la película Matrix, vivimos en un mundo en el que «no comemos comida real, sino productos que han puesto ante nuestros ojos». Un entorno perfectamente diseñado para el consumo de comestibles insanos: los ultraprocesados. Este entorno está controlado por el lado oscuro de la industria alimentaria, la cual mantiene a la población comprando sus productos en contra de su salud. En este libro, Carlos Ríos nos ofrece el conocimiento científico necesario para cuestionar, indagar y profundizar en nuestra alimentación y en todo lo que la rodea. Nos explica cuáles son las bases del Realfooding, un estilo de vida que persigue desterrar de nuestra dieta los productos ultraprocesados, y nos ofrece consejos prácticos, trucos y recetas para comer saludablemente de forma fácil, rápida y rica. Matrix no se puede enseñar, has de verla con tus propios ojos.

Mi dieta ya no cojea (Aitor Sánchez)

Alimentarse de forma correcta es muy complicado, más aun teniendo en cuenta que vivimos rodeados de mitos y pequeños engaños relacionados con la nutrición que lo convierten en una tarea más ardua si cabe. En 'Mi dieta cojea', Aitor Sánchez nos demostró que desmontar estos mitos no es tan difícil y que dejar de comer tan mal como lo hacemos es posible. Pero ¿cómo? En este nuevo libro, el nutricionista de referencia nos propone diez sencillos pasos para recuperar el control y conseguir que nuestra dieta deje por fin de cojear. Dividido en tres niveles y un bonus track especial para nutrifrikis, aprenderemos no solo a reorganizar nuestra despensa o a leer etiquetas, sino que además descubriremos recetas muy útiles y consejos prácticos para ordenar el caos nutricional en el que nos ha sumido la industria. Los más atrevidos, además, tendrán la oportunidad de aprender cómo conseguir que sus necesidades nutricionales vayan de la mano de sus más profundas convicciones políticas, sociales y medioambientales.

Se me hace bola (Julio Basulto)

¿Qué hacer cuando nuestro hijo come menos de lo que querríamos? ¿Debemos demorar la incorporación de alimentos potencialmente alergénicos? ¿Cómo lidiar con la atractiva y omnipresente oferta de alimentos superfluos y procesados? ¿Qué hacer para prevenir la cada vez más frecuente obesidad infantil? Utilizando una visión holística de la alimentación y analizándola desde diferentes prismas, Julio Basulto ha escrito una guía sencilla y efectiva, a la vez que científicamente documentada, para que los niños se alimenten de forma saludable. No se trata de «inculcar», «coaccionar» o «imponer», sino de incorporar dentro de casa un patrón de dieta sana para que nuestros hijos aprendan con el ejemplo. Además, este manual responde con rigor y cercanía a todas las dudas sobre alimentación que pueden tener los padres hoy en día.

Mi niño no me come (Carlos González)

¿Qué pasa cuando el niño cierra la boca, gira la cabeza y se niega a comer ni una cucharadita más? Huyendo de los tópicos sobre el tema, el pediatra Carlos González desdramatiza el problema y, proporcionándonos claras pautas de conducta, tranquiliza a aquellas madres que sufren porque creen que su hijo no come correctamente.

Sin dientes y a bocados (Juan Llorca con la colaboración de Melisa Gómez)

En este libro único, Juan Llorca, Chef responsable de la alimentación en Valencia Montessori School, y Melisa Gómez, dietista-nutricionista especializada en pediatría, ofrecen recetas sencillas y consejos prácticos para apoyar a las familias que buscan dar una alimentación saludable a sus pequeños desde los primeros meses. 'Sin dientes y a bocados' es una guía completa, accesible e imprescindible; ideal para ayudarte a resolver dudas frecuentes sobre el paso de la lactancia a la alimentación complementaria regulada y dirigida por el propio bebé (conocida también como Baby Led Weaning o BLW), y capaz de brindarte los recursos necesarios para ponerte en marcha y acompañarlo en las distintas etapas de su alimentación, desde su primer bocado hasta su primer cumpleaños

El arte de cocinar (María Luisa García)

María Luisa García nació el 7 de julio de 1919 en la aldea de Cabojal, en la parroquia mierense de Figaredo. Empezó a dar clases de cocina por aclamación popular, a la vista del dominio que manejaba, aunque su preparación profesional iba por otros derroteros. Su éxito fue inmediato, hasta el punto de que en el año 1970 publica su primer recetario, un libro titulado 'El arte de cocinar'. El título supuso toda una declaración de intenciones acerca de lo que lograban sus páginas: su autora quería que todas cuantas lo leyeran -la época marca- adquirieran los conocimientos necesarios para perderle el miedo a los fogones...

Pan Casero (Ibán Yarza)

Ibán Yarza, un entusiasta divulgador del pan con una legión de seguidores en internet, explica de una manera muy sencilla todo lo que ha aprendido en estos años dedicados a elaborar pan en casa, mientras enseñaba a cientos de personas a hacerlo. En esta nueva edición las recetas van acompañadas de una amplia selección de vídeos cortos con las claves esenciales de manipulación de las masas (accesibles mediante QR).

Dieta y cáncer (Julio Basulto y Juanjo Cáceres)

Una alimentación saludable y unos buenos hábitos de vida son determinantes para prevenir muchos tipos de cáncer. Pero cuando aparece la enfermedad, no existen remedios milagrosos que garanticen la curación, como los promotores de diversas «terapias alternativas» aseguran. Por otro lado, persisten una serie de mitos sobre alimentación y cáncer muy perjudiciales para la salud de los enfermos. Ante la proliferación de teorías y opiniones no siempre autorizadas, Julio Basulto y Juanjo Cáceres nos explican los riesgos de creer en alimentos milagrosos, cómo ayuda la alimentación en la prevención y cómo actuar al ser diagnosticados.

Begin Vegan Begun: Dos semanas de recetas veganas (Aida Lídice Lueje)

Aida Lídice Lueje, creadora del blog Begin Vegan Begun (finalista mejor blog 2015 Premios Mejor Web de Asturias), nos presenta un libro con dos semanas de recetas veganas. En él encontraremos deliciosas alternativas veganas de desayunos, comidas, meriendas y cenas para cada día de la semana. Además, la autora da respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes en relación al mundo vegano: ¿Comer vegano es sano? ¿De dónde saco las proteínas? ¿Y el hierro o el calcio? Desmontará y dará respuesta a algunos falsos mitos sobre el mundo vegano. Begin Vegan Begun es un libro práctico con el que descubrirás que comer variado y vegano es fácil y divertido.

* En 2017 Aida Lídice nos proponía un Menú vegano navideño.

Aliter Dulcia (Isabel Pérez)

Todos los secretos de los postres de Aliter Dulcia por primera vez en papel. Con más de ochenta mil seguidores activos en sus redes, la repostera y bloguera Isabel Pérez revela los secretos de un mundo que se ha convertido en su segundo hogar, a través de un compendio de recetas infalibles y especiales que su comunidad le demanda desde hace tiempo. Y lo hace de una forma especial y muy personal, acompañando a cada lector en los cumpleaños con su familia y hasta en el mismo obrador de Aliter Dulcia. El libro se estructura en cuatro capítulos, cada uno dedicado a poner el foco en un aspecto crucial en la repostería de Isabel Pérez: la familia, la historia, los viajes y Aliter Dulcia. En definitiva, se trata de un libro que tiene el afán de convertirse en un referente de la repostería, ajeno a cualquier moda. ‹‹Uno de esos libros que siempre apetece consultar o disfrutar y en el que confías cuando quieres quedar bien con una receta››, como afirma la autora.