«No hay un límite claro entre ficción y realidad» La escritora mierense Laura Castañón / CAROLINA SANTOS La asturiana presenta su esperada nueva novela, 'Todos los naufragios', sobre los orígenes de Valeria Santaclara, una de las protagonistas de sus dos trabajos anteriores Laura Castañón, escritora KAY LEVIN GIJÓN. Lunes, 27 mayo 2019, 02:05

La memoria, como elemento vertebrador de la historia de los individuos, las familias y las sociedades, es el tema central de los libros de Laura Castañón (Mieres, 1961). En esta ocasión, con 'Todos los naufragios', que sale a la luz el próximo 4 de junio y que presentará en la próxima Feria del Libro de Gijón, indaga todavía más en el pasado de Valeria Santaclara. Un apellido que protagoniza sus dos libros anteriores, 'Dejar las cosas en sus días' y 'La noche que no paró de llover', en una saga que «va camino de ser una tetralogía», confiesa.

-¿Cuándo comienza a escribir este libro, el tercero de la saga?

-Este libro forma parte de algo que no se puede llamar serie propiamente, porque es casi un universo. Cuando comencé con la primera novela me di cuenta de que había un montón de historias situadas en la misma época y ámbito geográfico de Asturias que reclamaban un espacio.

En ese momento pensé en una trilogía, lo tenía todo en la cabeza, pero había mucho más que contar. De lo que iba a ser la segunda se desgajaron dos: 'La noche que no paró de llover' y 'Todos los naufragios'. Todavía falta una cuarta entrega que cerraría ese universo.

-¿De dónde surge esta necesidad de contar su pasado?

-Quería contar los orígenes de Valeria y su historia. Cuando la conocemos en 'La noche que no paró de llover', es una anciana que rememora su existencia con ayuda de una terapeuta. Pero, al escribir, cuando tiro de una idea es como una cereza: siempre vienen más enroscadas. Aquí le doy su propia entidad al pasado de su familia y orígenes.

-¿Cuál es el tema principal ahora?

-Comparte con el resto de novelas la necesidad de la memoria. Es una historia de amistad, fronteriza, de límites difusos, y de lealtad absoluta entre dos personas de familias diferentes. Es el caso de Gregorio Santaclara (padre de Valeria), marcado por su familia, y Leonel Fernández, que arrastra una herida en su vida desde que nació. Es un relato de naufragios, pero solo naufragan quienes se aventuran a navegar. Además, tiene otros ejes transversales con los que se cruza, como el peso de los acontecimientos históricos y la cara oculta que implican. Aparece el movimiento anarquista de Gijón de las primeras décadas del siglo XX o la revolución de Asturias de 1934.

-Estas historias parecen tan reales que cuesta diferenciar, ¿dónde marca usted el punto en que se inicia la ficción?

-Supongo que no hay un límite definido entre ficción y realidad. Siempre me documento mucho para escribir del pasado, conociendo de forma exhaustiva las circunstancias históricas, por lo que el relato, aunque ficticio, tiene un marco reconocible que hace pensar. Creo que los lectores se identifican porque se creen a los personajes, como si hubieran formado parte de su vida. A mí me hablan de ellos como si fueran personas reales, más allá del papel. Trabajo mucho la construcción de sus personalidades para que los sientan como propios, para que exploren sus emociones, desde un punto de vista incluso psicológico. Con Valeria, por ejemplo, al principio genera antipatía y, a medida que la conocen, sienten lástima por ella. Lo importante es la memoria común, esa que refleja situaciones que le han pasado a todo el mundo, sobre circunstancias o historias que compartimos. Eso hace que la gente se vea en esas páginas de alguna forma.

-¿Qué le llamó la atención de ese periodo histórico de comienzos del siglo pasado?

- Las circunstancias históricas me interesan en la medida en que afectan a los personajes y zarandean sus vidas. Me agradó conocer cómo se forma el germen de la Sección Femenina, la organización de las mujeres en esa época. También leer sobre la periodista Rosario de Acuña, que vivía en Gijón, o la mención a Buenaventura Durruti. En paralelo a ellos, en mi novela la 'revolución' inicial la protagoniza una maestra que llega al pueblo donde sucede la acción y comienza a enseñar a leer, de forma clandestina, a las mujeres.

Me sorprendió ver algunas cosas de la época que resultan muy conocidas en el panorama actual, porque se sigue discutiendo de los mismos temas.

-¿Por qué es el concepto de memoria tan importante en sus libros?

-Es cierto que la memoria es algo que me obsesiona: lo que recordamos, lo que olvidamos, lo que creemos recordar y resulta que no es así debido a la reelaboración de la memoria... Todo lo que tiene que ver con el paso del tiempo me fascina y por eso escribo permanentemente sobre ello. Acerca de los temas que aparecen en mis obras, ninguna emoción se presenta de forma aislada, siempre hay una mezcla de cosas. En 'Todos los naufragios', sin embargo, poco a poco fue tomando cuerpo una reflexión sobre un sentimiento como la amistad, que suele tener un papel normalmente secundario frente al amor.

-¿Cómo lleva el proyecto de esa novela que cerraría la tetralogía?

-Ese cuarto capítulo en realidad ya lo estoy escribiendo y será el fin de todo ese universo, y puede ser que haya historias que parecen de una forma y realmente resultarán distintas. También es una forma de abrirme a hacer algo distinto luego, tengo ganas de una distopía tal vez.