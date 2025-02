La lucha por la dignidad

La escritora Sarah Hall. :: E. C.

FULGENCIO ARGÜELLES Sábado, 2 de noviembre 2019, 00:12 Comenta Compartir

A Sarah Hall (Reino Unido, 1974), como a Jackie, uno de los personajes esenciales de 'Hijas del Norte', le interesa llegar hasta el fondo, saber por qué ocurren ciertas cosas, descubrir qué es lo que le impide a la gente reaccionar ante el totalitarismo, la injusticia, la corrupción o la maldad. Jackie es la líder de un grupo de sesenta y cinco mujeres que habitan un mundo diminuto y autosuficiente. Inglaterra es un país inundado, arruinado, una colonia paupérrima de Estados Unidos. Hay guerras en Sudamérica y en China y la especie humana parece abocada al desastre. El agotador trabajo industrial es la nueva prisión que mantiene a los ciudadanos ocupados y exhaustos. Fabrican sin detenerse piezas que ya no son necesarias. Las mujeres han sido obligadas a llevar incrustado un dispositivo anticonceptivo. En medio de la ruina y el caos, un grupo de mujeres se aísla en una granja fortificada, en las colinas de Cumbria. Sobreviven en contacto con la naturaleza. Jackie cree en el espíritu de sacrificio como una poderosa herramienta de supervivencia y de lucha. Ella pretende para las suyas y para sí misma la cura definitiva contra la debilidad humana. La gente necesita creer y la granja es el último reducto de libertad. Por eso la protagonista, a quien llamarán Hermana, huye de una ciudad triste, oscura y sometida y consigue llegar hasta la granja para unirse a las mujeres libres. Allí pronto aprenderá, después de ser sometida a unas pruebas muy duras, que la libertad lleva aparejada no solo una responsabilidad, sino también un privilegio y una conciencia. Un día llegará el momento de plantar cara, de tomar decisiones. Los seres humanos estamos demasiado acostumbrados a que nos salven, a confiar en que quienes nos gobiernan o nos representan serán capaces de cambiar ellos y cambiarnos a nosotros, de cambiar las cosas. 'Hijas del Norte' es una espléndida novela sobre la peste de la pasividad, una novela sobre la lucha contra la injusticia como una forma de alcanzar la dignidad. Abstenerse, resignarse, soportar pasivamente las tropelías del poder es una manera indigna de morir, de renunciar a la conciencia y, por lo tanto, a la condición de ser humano. La energía que produce el liderazgo es otro elemento esencial de la narración. Sin líderes sólidos no hay revoluciones posibles. Sarah Hall se formó en Historia del Arte y comenzó su carrera literaria como poeta. Su prosa es limpia, fresca, valiosa, siempre al servicio de una atmósfera peculiar, de una idea principal.