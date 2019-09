«Machado y Guiomar se amaban como adolescentes» Nieves Herrero presentó su libro en Oviedo. :: hugo álvarez La periodista y escritora Nieves Herrero presentó en la librería Cervantes de Oviedo su novela 'Esos cielos azules', sobre la relación del poeta con la escritora Pilar de Valderrama P. A. MARÍN ESTRADA Martes, 24 septiembre 2019, 03:49

Se trata de «la historia de un amor imposible, una de esas pasiones amorosas que parecen increíbles, pero que existió», así describió la periodista y escritora Nieves Herrero la relación entre Antonio Machado y Pilar de Valderrama –la Guiomar de sus versos–, protagonista de su nueva novela 'Esos días azules' (Ediciones B) y que ayer presentó en el Foro Abierto de la librería Cervantes de Oviedo. En ella recrea en la ficción el singular idilio 'secreto' que el autor de 'Campos de Castilla' mantuvo con esta poeta, dieciséis años menor que él, casada y con hijos, a la que la autora llegó de manera casual cuando en un acto similar al que la trajo a Oviedo una desconocida le propuso que escribiera la novela de su abuela. «Fue la Guiomar de Machado», le explicó la espontánea al ver la incredulidad en el rostro de Herrero. Lo relató ella misma al comienzo de su intervención para recordar al público de la librería la famosa frase de Galdós –sin citarlo- de que «todos llevamos una novela».

Aquella desconocida, era efectivamente, Alicia Viladomat, una de las nietas de Pilar de Valderrama (1889-1979) y en su casa conservaba una treintena de cartas que le había escrito Machado durante la relación que mantuvieron. La propia Pilar había hecho publicar póstumamente un librito: 'Sí, soy Guiomar. Memorias de mi vida' (Plaza &Janés, 1981) donde desvelaba una historia que ya se conocía –apuntó Herrero– desde 1950, cuando su amiga Concha Espina la reveló parcialmente. La autora de 'Días azules', preguntó si en la sala había machadianos, ya que «muchos de ellos no parecen estar muy conformes con esta historia». En todo caso, aclaró que cuando se embarcó hace tres años en su escritura, tuvo muy en cuenta obras como 'Guiomar. El rescate de la Diosa', de los investigadores Dolores Ramírez y José María Luque. 'Mi diosa', llamaba a Pilar en sus cartas Antonio Machado que a sí mismo se autodenominaba 'loco', aclaró Herrero sobre el epistolario en el que ambos «como en su relación amorosa se comportan como verdaderos adolescentes».

La novelista reivindicó la figura de Valderrama como escritora: «Pertenece a la generación del 27 y no se la ha tenido en cuenta». Esa fue otra de las razones que la impulsaron a aceptar la propuesta de su nieta, un deseo que cobró forma cuando ésta le confesó: «Si no escribe el libro y a mí me pasase algo, sería como si mi abuela nunca hubiese existido». Una vez sumergida en la investigación sobre Pilar/Guiomar descubrió «a una poetisa cuyos primeros versos eran muy sencillos y que tras conocer a Machado irían contagiándose de su poesía». El propio nombre de Guiomar habría surgido de la común admiración que ambos sentían por Jorge Manrique, cuya esposa se llamaba así.

Valderrama y Machado tenían en común «la conexión de la poesía», pero los dos eran muy distintos: «Ella monárquica y de buena familia, él republicano y de izquierdas». La muerte del poeta en el exilio tras la guerra, fue «un mazazo para Pilar», quien siempre pensó que su último verso: «Esos días azules y ese sol de la infancia» –que titula la novela– «era un guiño para ella», contó Nieves Herrero sobre una historia que muestra como «los amores imposibles son los que se recuerdan».