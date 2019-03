«La manera de reflejar la maternidad es distinta en el hombre que en la mujer» La escritora cántabra Concepción Revuelta. / ÁNGELES TORRES La autora cántabra acaba de publicar 'Te di mi palabra', una novela de amor y guerra protagonizada por una nodriza del Valle del Pas Concepción Revuelta Escritora P. A. MARÍN ESTRADA VEGA DE PAS. Miércoles, 6 marzo 2019, 00:31

Pasiega llegó a ser sinónimo de ama de cría. Durante varios siglos y hasta los años cuarenta del pasado alimentaron a reyes, infantes, aristócratas o hijos de familias pudientes, dejando a los suyos en la aldea natal. La escritora cántabra Concepción Revuelta relata la historia de una de estas mujeres en su novela 'Te di mi palabra' (Plaza & Janés), su segundo título tras haber publicado 'Aromas de tabaco y mar', de la que se han hecho seis ediciones. Conversamos con ella de su nuevo libro en el Museo de las Amas de Cría de Selaya, en pleno Valle del Pas.

-Su anterior novela la protagonizaban las cigarreras de Santander y ahora cuenta la historia de un ama de cría pasiega, mujeres de su tierra al margen de la memoria oficial...

-Unas y otras son mujeres que permanecían en el olvido. El oficio de cigarrera ha desaparecido (como sabéis bien en Gijón) y en 'Aromas de tabaco y mar' quise homenajear a estas trabajadoras, de las que he tenido la suerte de ser compañera. Estaba la Carmen de Merimé, pero no es para nada un reflejo de lo que fueron las cigarreras: luchadoras y valientes. Con 'Te di mi palabra' quise hacer lo mismo con las amas de cría, una profesión -si así se puede decir- muy dura y sacrificada. Dejaban a sus hijos para ir a criar los de otros y lejos de su hogar, a ciudades como Madrid, Sevilla o Barcelona. Pensé que su historia debía conocerse.

-Vega, el personaje principal, es una de estas mujeres. Retrata a través de ella el mundo campesino del que salían las amas de cría, con pocos tintes idílicos...

-Es que aquel mundo no tenía nada de idílico. Quise reflejar toda la crudeza de esa vida en la que la única manera de sobrevivir era mediante el sacrificio y el valor. Vega representa a esas pasiegas que debían sacar adelante a los suyos con todo el peso recayendo en sus espaldas, mientras los hombres se ocupaban del ganado. Para muchas de ellas la posibilidad de irse a criar niños de familias ricas era la única manera de aliviar la miseria de su familia. Aunque no resultaba fácil tomar esa decisión. Eran mujeres muy valientes.

-A su personaje la ayuda la fuerza con la que se aferra a la vida ¿El amor la ayuda a ser una superviviente?

-Ella ama la vida y ama a su familia por encima de todo. Desgraciadamente ni las circunstancias ni la época que le toca son las más favorables. Vive el periodo anterior a la guerra civil, la propia contienda en terreno republicano y luego el regreso a su tierra como zona ya 'nacional'. Son años duros para todos y, en efecto, a Vega la salva su capacidad de amar.

-¿'Te di mi palabra' es sobre todo una historia de amor?

-Sí, pero no una novela romántica en el sentido que se le suele dar. Los sentimientos aquí están presentes, aunque de una manera muy sutil que irá visibilizándose a medida que discurre el relato. Entonces se descubrirá que el de Vega es un amor verdadero, de los que duran toda la vida. Hay también mucho más que eso en una trama con personajes muy distintos.

-Algunos autores afirman que sus personajes surgen en el mismo desarrollo del relato ¿Es su caso o ya estaban ahí?

-Digamos que te llevan de la mano, al menos en mi manera de escribir. No suelo estructurar las novelas de principio a fin, tengo el personaje principal y el argumento, pero no sé cómo va a terminar, afortunadamente. Creo que así los personajes son más dinámicos. En las historias concebidas como algo cerrado creo que el lector acaba percibiendo lo que va a pasar y a mí me gusta más que exista esa intriga desde la propia escritura.

-La historia de Vega contada por un hombre ¿sería otra? ¿Se lo planteó?

-No sé si hay una mirada distinta de mujer a la hora de narrar, yo lo que busco es sentirme cómoda, no estereotipos ni dejarme guiar por reglas prefijadas. Intento que me resulte natural. ¿Esta novela escrita por un hombre hubiese sido distinta? Probablemente, porque por mucho que un escritor intente empatizar con sus personajes femeninos o masculinos, hay sentimientos, como la maternidad, en este caso, saber lo que significa dejar tu propio hijo (yo los tengo) para ir a cuidar de otros por dinero...Que ellos me perdonen, pero a ese punto creo que no han llegado y no pongo en duda que el amor de un hombre hacia sus hijos sea menor que el de una mujer. La manera de reflejarlo sí pienso que es distinta.

-Reivindica también a los pasiegos...

-Claro. Eran ganaderos trashumantes. Su vida era singular y para muchos rodeada de un cierto halo de misterio, por eso me pareció interesante escarbar en ella. Vega es pasiega y ama de cría: se conjugaban ambas historias fascinantes. Era gente que no estaba bien vista, se decía que eran cerrados, desconfiados: 'Pareces pasiego', se decía. Hoy pasa lo contrario, todo el mundo en Cantabria quiere ser pasiego, es un orgullo. Con mi novela me gustaría que se sepa más de ellos y de esas amas que criaron a reyes o a aristócratas, aunque la historia las haya olvidado.