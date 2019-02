Manuel Vilas: «El progreso de un país siempre es su clase media» Manuel Vilas, en las Tertulias del Campoamor. / PABLO LORENZANA El escritor visita Asturias para mostrar las raíces de 'Ordesa', su última novela, que ya va por la decimoquinta edición DIEGO MEDRANO Jueves, 7 febrero 2019, 00:11

Manuel Vilas protagonizó ayer una nueva edición de las Tertulias del Campoamor, a raíz de la publicación de su novela 'Ordesa' (quince ediciones en Alfaguara), conducida por Marta Magadán y con asistencia masiva de lectores. El diálogo empezó por su amor a las ciudades. «Una ciudad se conoce y reconoce andando en coche. No solo caminando por el casco viejo, sino visitando barrios periféricos, suburbios, extrarradio. La ciudad del XIX es el centro y poco más, las de ahora se extienden y desparraman en infinitos tejidos sociales, que no son turísticos».

Vilas se reconoce de Barbastro por encima de cualquier otra definición. «He vivido en muchos sitios, en Zaragoza y Estados Unidos, ahora en Madrid, pero nunca seré de esos sitios sino de Barbastro. El arraigo es importante, es una manera firme de ver el mundo, una raíz, la primera mirada. La ciudad donde mis padres fueron felices y jamás concibieron marcharse de allí. El arraigo te permite una seguridad en el mundo y el sentido primero de las cosas. El vínculo con tus antepasados. Siempre tienes las cosas que vas eligiendo: familia, amigos, ciudades».

Despertó sonrisas entre bastidores por su canto a la inmadurez. «El inmaduro siempre está lleno de dudas. La madurez es la responsabilidad y no está permitida». El canto a los padres muertos ocupó el grueso de su intervención. «Ordesa es un topónimo, es un lugar físico, un parque natural, pero también el homenaje a mis padres, un lugar espiritual, el sitio a donde me llevaban los domingos. La biografía de mi padre se construye por medio de los coches, era viajante de comercio, le fue siempre fiel a Seat y tuvo el 850, el 124, el 600, el 1430. Se pasó la vida buscando una sombra para el coche. Su manera de ser español fue la Seat, y aquello era muy importante».

«El amor incondicional siempre es el de tus padres, los demás son condicionales»

Canto al desarrollismo de los años 70, a la construcción de la clase media en España, la profundización en el luto cercano al desgarro afectivo. «El amor incondicional siempre es el de tus padres. Los demás son condicionales: llama a los mejores amigos y pídeles dinero, ya verás lo que te cuentan. Yo fui en busca de la juventud de mis padres y del progreso de una España que empezaba a comprar cosas, electrodomésticos y casas, la memoria televisiva de aquellos que le hablaban a la tele. El discurso narrativo se entrelaza con fotos porque, como quería Roland Barthes, el tema de la fotografía siempre es la muerte. Da igual que fuesen mi padre y mi madre, el lector acaba poniendo a los suyos en su lugar».

Fresco vivo y ardiente de la España de los 70 sin impostura ni bucolismo. «Esos años fueron los de la construcción de la clase media. La posguerra quedaba atrás, igual que la guerra civil. Mi padre dejaba el plato limpio de comida siempre porque había pasado hambre. La gente vigila y cuida las cosas que puede comprarse. Suceden las primeras muestras de prosperidad. El horror tremendo de la crisis económica del 2008 es justo el contrario: el mayor ataque a la clase media imaginable. Ese ataque deja a la población desmoralizada. El progreso de un país siempre es su clase media. Ahora muchos no pueden fundar familias ni comprarse cosas. Mis padres vieron en nosotros un progreso cultural, el acceso a los libros y todo eso, saber que no nos iban a engañar, pero no un progreso material, nuestros coches eran muchas veces peores y vivíamos de alquiler casi siempre».

Optimismo

Magadán pintó una España de 'millennials', sin empleo ni expectativas, ante lo que Vilas se mostró optimista. «Siempre soy optimista. Son ciclos que se ven estudiando mucha historia. Lo que está claro es que hemos construido un mundo que no era sostenible. Ahí está el problema del plástico, la cantidad de plástico que produce cada uno de nosotros como basura. El agua de los océanos cambia y pronto habrá más plástico que peces». Canto y agradecimiento, finalmente, a unos padres desaparecidos. «La clase media española trabajaba doce y catorce horas para dejar a sus hijos un país mejor. Ahí está todo. Querían que sus hijos viviesen mejor que ellos. La ecuación hoy no funciona, y a lo mejor lo que vamos a dejar nosotros no tiene ya ningún sentido».

Novela sólida también marcada por el amor a su país. «La razón de la democracia es buscar soluciones consensuadas a los problemas. Por ahí podremos cambiar el panorama. España, no obstante, es un país que está muy bien: en Estados Unidos te piden la Visa en los hospitales al llegar, no la tarjeta sanitaria, y carecen de la red de transporte público que tenemos nosotros para visitar cualquier lugar al que nos propongamos ir».