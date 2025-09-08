Miriam Reyes gana el Premio Nacional de Poesía 2025 Por su poemario 'Con', una exploración de las relaciones humanas de la poeta gallega formada en Venezuela

Miriam Reyes (Orense, 1974 ) es la ganadora del Premio Nacional de Poesía, correspondiente al año 2025. Se adjudica por su poemario 'Con' (La Bella Varsovia, 2024) este galardón dotado con 30.000 euros, concedido por el Ministerio de Cultura. Es una exploración de las relaciones humanas de la poeta gallega formada en Venezuela. Desde el año 2001 Reyes experimenta con la escritura audiovisual y el recital multimedia, llevando la poesía a otros formatos y escenarios.

Según destaca el jurado en su acta, 'Con' es «un poemario que participa de la conversación pública en lo que respecta a las posibilidades de los vínculos». En él la voz de la autora «traza con fuerza y originalidad el territorio de lo mutuo, hasta darle un excepcional sentido cósmico».

«El compás de la obra se centra en las dimensiones de la relación con el otro. Y lo hace desde una inteligencia lingüística que piensa y conmueve, mientras escribe, desde la desnudez de la conciencia y del cuerpo».

Para el jurado que a premió Miriam Reyes ha conseguido con su versos «una estructura arquitectónica muy sugerente, donde la sonoridad y el ritmo hacen confroman un excelente poemario que, siendo agudo conceptual, interpela y desviste todas y cada de nuestras emociones».

Poeta, editora y traductora, con ocho años Miriam Reyes emigró con sus padres a Caracas donde estudió Letras en la Universidad Central de Venezuela. Se licenció luego en Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona, donde reside ahora.

Ha publicado los libros de poemas 'Espejo negro' (DVD, 2001), 'Bella durmiente' (finalista del XIX Premio de poesía Hiperión, Hiperión, 2004), 'Desalojos' (Hiperión, 2008), 'Yo, interior, cuerpo. Página 2 de 2 Antología poética' (Argentina, 2013), 'Haz lo que te digo' (Bartleby, 2015), 'Prensado en frío' (Malasangre, 2016) y 'Sardiña' (Chan da pólvora, 2018).

Su obra poética está recogida en el volumen 'Extraña manera de estar viva' (Mixtura, 2022).

El premio reconoció en su pasada edición a Chus Pato, uniéndose a una amplia lista de galardonadas, entre quienes se encuentran Miren Agur Meabe, Yolanda Castaño, Aurora Luque, Olga Novo, Pilar Pallarés o Antònia Vicens.