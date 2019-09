Un misterio en verso, Premio Alarcos Los miembros del jurado, Chus Visor, Luis Alberto de Cuenca, Emilio Martín Vargas (ganador del año pasado), Josefina Martínez, Martín López-Vega, Aurora Luque, José Luis García Martín y, agachado, Carlos Marzal. / MARIO ROJAS El poeta segoviano se inspiró en las incógnitas que rodean la muerte del gran alpinista, cuyo cadáver apareció con un reloj sin manecillas David Hernández Sevillano se hizo con el galardón con su poemario 'El reloj de Mallory' ANA RANERA OVIEDO. Martes, 1 octubre 2019, 00:15

David Hernández Sevillano se alzó ayer con el XVIII Premio Emilio Alarcos de poesía por su obra 'El reloj de Mallory'. El jurado, compuesto por Luis Alberto de Cuenca, Josefina Martínez, Carlos Marzal, Jesús García Sánchez (Chus Visor), Aurora Luque y José Luis García Martín, eligió este poemario de entre los siete que fueron preseleccionados y destacaron de él que se trata de una obra «interesante, con emoción, bien trabajada, muy bien hecha y muy original en el tratamiento temático, pues utiliza una anécdota misteriosa y juega con maestría con el tiempo». El premio, otorgado por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, está dotado con 7.200 euros y la publicación de la obra.

Hernández Sevillano, quien no estuvo presente en el acto celebrado ayer, aseguraba haber «perdido la voz» cuando le comunicaron su victoria. Para escribir este poemario, se inspiró en el misterio que rodea al cádaver del alpinista Mallory, una figura que no deja de impactarle. «Me apasiona la figura de Mallory, era conocido como el poeta de las montañas. Intentó tres veces escalar el Everest, pero en el tercer intento, desapareció y cuando encontraron su cadáver, su reloj no tenía manecillas». Este poemario se trata del octavo que escribe el segoviano, quien ya hace una década ganó el Premio Nacional de poesía Miguel Hernández. Además de su dedicación a los versos, hace varios meses inició su andadura en la literatura infantil.

En el acto, presidido por Martín López-Vega, director general de Cultura y Patrimonio, se presentó el poemario ganador de la edición pasada, 'Todo el mundo me mira' de Emilio Martín Vargas. El jurado aseguró que las poesías de esta obra llaman la atención por incluir en su temática problemas actuales, representativos de la juventud de hoy como su condición de asalariado. «Es un libro escrito en un lenguaje deliberadamente coloquial. Es un libro arriesgado, burlesco y paródico que se aleja del convencionalismo», opinaba José Luis García Martín.

La tarde continuó con un recital poético en el que quedó patente que el amor a las palabras, a la literatura y a los versos, aún sigue vigente.