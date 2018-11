«No soy monárquica por naturaleza, pero me he convertido» María Teresa Álvarez, ayer en el puerto de Candás, escenario de su nueva novela. / TAREK HALABI María Teresa Álvarez, cada día «más libre», vuelve a Candás, de donde nunca se ha ido del todo, con una nueva entrega de 'La indiana', centrada en esta ocasión en su hija MARÍA DE ÁLVARO Sábado, 24 noviembre 2018, 00:47

Está en Candás, donde nació, a donde siempre vuelve y el lugar en el que arranca su última novela, 'La hija de la indiana': en lo alto de la capilla de San Antonio, el día de Pascua de 1920. Es, como todas las de María Teresa Álvarez (Candas, 1945), una historia de mujeres, pero en este caso no se trata de un relato histórico sino de la continuación de 'La indiana', el libro en el que contó el periplo de Marina, candasina como ella, hija de uno de los treinta marineros muertos en la galerna de 1877 que se abre paso en Cuba. Ahora le toca a Rosita, su hija. Y la novela de nuevo transcurre entre Asturias y La Habana.

-Cuenta que está hecha por encargo, pero por encargo de los lectores.

-La verdad es que es así. 'La Indiana', que es mi pequeño homenaje a Candás y no sé si mi mejor libro pero desde luego el más querido, me abrió a unos lectores que no me conocían y que me han animado muchísimo a seguir con la historia.

«Me preocupa la inmigración, se me rompe el corazón, pero la solución es invertir en los lugares de origen» «Sabino me mataría si oyera que nuestra historia se refleja en el libro, pero he dejado mucho de mí» «Quien sabe si Leonor será Reina, pero a mí me encantaría»

-También le costaría despedirse de Marina, su protagonista, ¿no?

-De Marina no me he despedido nunca porque está conmigo siempre, jamás se va a ir de mi mente. Ninguno de mis personajes lo hacen, ni Isabel II, ni Urraca, pero ella mucho menos.

-¿Tal vez porque es usted?

-Indudablemente, en muchas cosas coincidimos. Decía Virigina Wolf que cada secreto del alma de un escritor está reflejado en sus libros, y tiene toda la razón. Marina incluso me descubrió aspectos míos. Le diré que cuando me faltaban diez páginas para el final, que tenía clarísimo, lo cambié: ella tomó esa decisión.

-No desvelaremos ese final, pero sí que la hija de la Indiana tiene una niña. ¿Habrá tercera parte?

-Es tentador, desde luego, pero no creo, me parece que aquí me corto la coleta.

-Frecuenta la novela histórica, pero esta es romántica, aunque se le nota el gusto por la Historia a la hora de ambientarla. ¿Cómo es ese proceso de documentanción?

-Eso me encanta, aprendes un montón. Hay cosas que sabes, claro, pero otras las descubres. Buceo mucho por internet, por las hemerotecas... Me apasiona la Historia y la verdad es que no diría que esta no es una novela histórica, porque al final creas unos personajes en un contexto histórico que deben comportarse como si hubieran vivido ese momento. Lo que tradicionalmente llamamos novela histórica es más una biografía recreada. Yo estoy más libre, puedo darle más alas a mi creatividad. Ser más yo.

-Lo que siempre escribe son historias de mujeres, y de mujeres fuertes. ¿Será que todas lo somos?

-Todas no, pero somos muy fuertes y estamos muy acostumbradas a luchar. Las que tenemos cierta edad sabemos lo duro que sigue siendo llegar. Las mejores notas en las universidades las tienen las chicas y luego no hay tantas directoras de de empresas, de periódicos... Claro que también tenemos otras preferencias, eh.

-Usted tiene más lectoras que lectores, ¿verdad?

-Porque nosotras leemos más, pero me leen hombres, y me gusta: me gusta explicarles cómo somos.

-También es 'La hija de la Indiana' una novela de emigrantes, de cuando España era un país de gentes que se iban en busca de oportunidades. Ahora muchos jóvenes vuelven a irse. ¿Qué le parece?

-Afortunadamente se van de forma muy distinta. Irse siempre es triste, pero entonces las condiciones eran terribles. Se iban sin nada.

-Como llegan muchas personas a nuestras costas.

-Eso sí que es un drama. Me pongo en la piel de los que vienen y la situación es espantosa.

-¿Y qué opina de las políticas migratorias de España y del resto de la UE? ¿De la crisis de los refugiados?

-No me encuentro en condiciones de opinar, pero está claro que la situación es terrible. Yo creo que la solución es invertir en los países de origen. Me preocupa mucho el asunto y cuando veo las imágenes se me rompe el corazón, pero la solución no puede ser abrir las fronteras sin más. Debemos ser más solidarios, pero de verdad. Como dice el Papa Francisco, vivimos una cultura del descarte y lo que descartamos es al ser humano.

-En el libro incluye un alegato contra el aborto.

-Hablo de lo importante que es la vida, sí. Pero, fíjese, en el libro es el cariño de quienes la rodean y no la prohibición lo que hace desistir a la mujer embarazada que está convencida de que va a abortar. El cariño es lo más importante en la vida.

-Hablando de cariño, todavía no hemos hablado de Candás, y Candás es un personaje más de esta novela.

-Ay, Candás, Candás es muy importante para mí, lo quiero muchísimo. Vengo todos los meses, y con las comunicaciones que tenemos... Decía un amigo a propósito de 'La Indiana' que «no es la historia de amor entre Marina y Silverio sino la historia de amor entre Tere y Candás». Por eso la presento aquí y en la fábrica de conservas, va a ser precioso (será el jueves 29).

-Hablábamos antes de lo autobiográfica que puede resultar la novela y fíjese que hay diálogos entre Marina y Silverio que pudieran ser usted y Sabino Fernández Campo.

-Sabino me mataría si oyera eso (risas) Pero, sí, he dejado mucho de mí ahí. Decía Claudio Magris al recoger el Premio Príncipe de las Letras de 2004 que le daba las gracias a los amigos, los enemigos, a los atardeceres que había presenciado... Eso sucede, y este caso, mi experiencia cuenta. Sabino y yo, como Marina y su marido, éramos muy dialogantes, muy complices.

-Vuelve a dedicarle el libro.

-Siempre, y desde que murió mi madre también a ella.

-La suya también fue una gran historia de amor, ¿nunca ha pensado en escribirla?

-Sabino cumpliría cien años este año y siempre digo cuando me insisten en las memorias que nunca las escribiré, porque le apoyé en que no lo hiciera él. Una autobiografía nunca es objetiva y él no quiso y yo tampoco. Sobre nuestra historia es distinto, y, sí, podría hacerlo, claro que sí, pero es mi intimidad y como que no me apetece mucho.

-Hablando del conde de Latores tengo que preguntarle por la Monarquía. ¿Cómo la ve de salud?

-Están estupendos, pero hay un ataque muy directo, igual que a la Iglesia.

-Intuyo que no ve al Rey emérito compareciendo en el Congreso.

-Están pasando cosas tan terribles que no entiendo. Lo de Rufián de esta semana ha sido espantoso. Ahora mismo en España cualquier persona con sentido común, sea o no monárquica, tiene que defender la monarquía. Es lo que nos mantiene unidos. Yo, sin ser monárquica, los defiendo.

-¿No me diga que no es usted monárquica?

-Pues por naturaleza no, a mí me gusta ser directa, elegir, pero desde que murió Franco me he convertido por sentido común. Lo han hecho bien. La monarquía es lo único que garantiza la unidad de España, la estabilidad: no nos olvidemos del 23-F. O del discurso del Rey Felipe tras el 1-O, ese fue su 23-F.

-Su marido tuvo un papel importante entonces.¿Qué pensaría si viera a un yerno de don Juan Carlos en la cárcel?

-No sé. (Piensa un instante) Supongo que por un lado le daría mucha pena, pero por otro diría: «Bien, en este país los que cometen infracciones, las pagan».

-Intuyo que piensa lo mismo.

-Claro, da pena, como si le pasa a un primo mío, pero ¿sabe qué? a mí me pareció fantástico que doña Cristina no no se separara de él. Si le quiere, pues le quiere y yo eso lo defiendo.

-Ya ha dejado claro que le gusta como lo está haciendo Felipe VI.

-Me encanta. Mira, lo explico siempre con un ejemplo clarísimo, don Felipe es una persona que si te vende un coche de cuarta mano puedes creértelo y llevártelo, que no te va a fallar. Y luego tiene muchas ganas de trabajar, cree en lo que hace. Y además es muy buena persona.

-¿Y doña Letizia?

-Lo está haciendo bien y no lo tiene fácil porque su lugar es complicado. Tiene un handicap, además: Si no fuera una periodista y española algunas criticas no serían tan duras. Este año, por ejemplo, en los Premios Princesa de Asturias, la vi genial. Cuando se la nota contenta, da gusto. Y lo estaba. Los dos estaban muy contentos.

-¿Y Leonor? ¿Será Reina la Princesa de Asturias?

-Tuve la suerte de verla en Covadonga y es una niña preciosa. ¿Reina? Quién lo sabe. A mí desde luego me encantaría.

-¿Por qué tiene tan abandonado el periodismo?

-La verdad que sí, ahora solo escribo cuando me piden alguna cosa, pero sigo siendo periodista, eh, eso siempre.

-¿Y qué tiene pendiente?

-Ahora vivo muy tranquila. Estoy contenta. Colaboro con la parroquia, hago muchas cosas, vengo a Candás... Tengo una historia que me apetece escribir, la de la reina Berenguela, gracias a ella y a Teresa de Portugal se unificaron los reinos de Castilla y León. Con esas dos mujeres nació España.