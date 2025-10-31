'Riquiño', una prosa aterciopelada

Hay algo especial que conecta la literatura con el lector, y es su temática. Cuando hay una noticia de fútbol, puedo notar cómo mi mente ... se desconecta automáticamente de lo que está leyendo y se apresura a pasar la página. Esto ocurre porque nos falta conexión con la temática, y porque queremos leer y disfrutamos haciéndolo con aquello que nos interesa, nos preocupa o nos motiva.

Riquiño Firma Néstor Barbosa

Publicación Durii Editorial, 2025

Páginas 158

Precio 18 euros

Hace unos meses, en la red social X tuve la oportunidad de conocer al escritor Néstor Barbosa, un gallego afincado en Madrid, que acababa de presentar su tercera novela, 'Riquiño'. Sólo su portada ya despertaba mi interés, en conocer una historia real, en la que dos personas del colectivo LGTBQ+ se conocen y vivían una historia de amor, en un mundo como el de hoy, tan deshumanizado e individualista, a mi parecer.

Me aventuré a escribirle y preguntarle cuándo vendría a Gijón, y como no tenía contactos, me ofrecí a hablar con la Librería Central, quien un tiempo después nos cede su espacio para la presentación del libro. Sobre el autor debo decir que me resultó una persona afable que supo conectar con su público, consiguiendo un lleno absoluto y a quien, de forma casi fortuita, tuve el privilegio de presentar aquella tarde de marzo.

Sobre su libro cabe destacar una prosa elaborada con mucho mimo, muy cuidada y pensada, muy aterciopelada, sin dejar en su descripción ningún detalle sobre una historia que refleja la realidad efímera del ser humano, y cómo prepararnos a cambios a lo que no estamos acostumbrados. La soledad, la frivolidad, pero también el respeto, el cuidado y sobre todo el amor auténtico, más allá de lo terrenal. Un viaje de evasión y fantasía dentro de la realidad, el sueño que muchos anhelamos haber podido vivir en algún momento, y una historia de superación autobiográfica, en las que los protagonistas no necesitan revelar sus nombres, para que todos nos sintamos tan identificados con su trama, porque esto no es sólo una historia de amor entre dos personas, sino es un relato que puede aplicarse a cualquier tipo de relación, con una sensibilidad esencial que transmite, en estos tiempos tan superficiales en los que prevalece la apariencia por encima de cualquier realidad.