«Mis nietas creían que me moría de esta»

Adelantó Ida Vitale que su humor es cervantino y le sirve para afrontar todos los riesgos. Y lo demostró ayer, quitando hierro y envaramiento al protocolo, luciendo su mejor sonrisa y una retranca más gallega que uruguaya en el cóctel que siguió a la entrega del Cervantes. Sus nietas no supieron contener las lágrimas en el momento más emotivo de la mañana. ¿Las ha visto llorar?. «Claro que sí. Creían que su abuela se moría de esta», responde malévola, aferrándose a la medalla cervantina que cuelga sobre su pecho. Nuria Flo, la nieta que más lloró, devolvía la ironía a la abuela: «hasta el Nobel no para», dijo.

La lluvia, tenaz, fría y tan presente en los poemas de Vitale, obligó a trasladar el cóctel del Patio de los Filósofos a la aledaña Hostería del Estudiante, donde la tuna recibía a las autoridades. Al abrigo de las inclemencias, la autora de 'Luz de esta memoria' fue cumplimentada por los reyes y las pocas autoridades presentes ayer en la solemne jornada académica, deslucida por la lluvia y las ausencias. «Recibir el Cervantes es la emoción de mi vida», confesaba la poeta uruguaya con un zumo de naranja entre sus manos.

Con sus animosos 95 años, decidió que subiría al estado del centenario paraninfo, aunque no las tuviera todas consigo. Para sorpresa de todos, ascendió decidida la estrecha escalinata y llegó hasta lo más alto para leer con voz vigorosa los siete folios que había preparado. «No fue fácil, no tropecé y pude llegar arriba, aunque me caía en espíritu», confesaba pasado el tráfago.

En su discurso trufado de citas, no apareció Antonio Machado, poeta de verso límpido y claro, como el de Vitale, y a quien la quinta mujer ganadora del Cervantes quiso recordar con tanto afecto como entusiasmo. «Fue mi primer amor literario», confesaba anteponiendo su afecto poético al de Juan Ramón Jiménez. «Faltó don Antonio, pero estaba en mí», insistía la galardonada evidenciando su «enorme admiración» por el poeta de 'Soledades y 'Campos de Castilla'.

«Inventen ustedes algo, que la inventiva es literatura», dijo Vitale al pedirle detalles sobre lo que don Felipe y doña Letizia le confiaron tras la ceremonia, cuando, rompiendo el protocolo, se acercó a besarles.