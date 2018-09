Nobel resucita Everest y busca expansión americana Pelayo García. / J. D. Dedicada a la educación con material escolar y libros infantiles, obliga a sus compradores a ampliar personal, expectativas y riesgo La editorial asturiana se hace con el dominio y títulos de la marca PACHÉ MERAYO GIJÓN. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:13

Ediciones Nobel no para de crecer «ni quiere dejar de hacerlo», dice su director Pelayo García, al frente de esta ya veterana marca asturiana desde que su expansión empezó a ser sinónimo de intenciones. Después de hacerse con las cabeceras de Paraninfo y MundiPrensa, acaba de adquirir el dominio y todos los títulos de la histórica Everest. Lo que supone que entran en su catálogo de un plumazo 2.000 títulos dedicados a la educación infantil, primaria y bachiller, así como a la lectura en las edades más tempranas. Y con esa entrada, otro sueño, abrirse definitivamente al mercado Latinoamericano. De hecho, explica el máximo responsable de Nobel, «aún desconocemos qué porcentaje, qué volumen de negocio venía del otro lado del Atlántico, pero era mucho y queremos reforzar esa presencia ya consolidada allí».

La conocida firma educativa quebró no hace mucho tiempo, aunque, en palabras de Pelayo García, pudiera haber sobrevivido de llegar a aceptar las intenciones de fusión puestas sobre la mesa cuando aún estaba en activo en las naves de León. «No hubo suerte y finalmente al no llegar a un acuerdo, no tuvo más remedio que cerrar». Y con el cierre todo el personal a la calle. Hoy, algunos de ellos podrían volver a entrar en activo, ya que «el conocimiento hay que construirlo y eso lleva tiempo, por lo que buscarlo en alguien que ya lo tiene puede ser el mejor camino».

Con estas palabras deja clara Pelayo García, que ya gobierna una firma de 80 trabajadores, la necesidad de ampliar personal y hace evidente que ese camino a seguir les llevaría allí donde se tiene la experiencia adquirida.

Los 2.000 títulos, que se suman al potencial de Nobel, incluyen métodos para Educación Infantil y Primaria, libros de lectura, textos de Secundaria y manuales y materiales de apoyo de Bachillerato. Todos serán reeditados para volverlos a poner en la calle. Del mismo modo se resucitará el dominio en internet que también ha sido adquirido y «que volverá a estar activo próximamente». De este modo «se da continuidad histórica a un sello convirtiendo su fondo editorial y los autores de la casa en los grandes pilares sobre los que se sustentará este relanzamiento».

Esta operación, en su conjunto, supone, añade Pelayo García, «una trascendental apuesta no solo económica y comercial, sino también social, porque estamos fortaleciendo una empresa que dará trabajo a nuevas generaciones, que no tendrán que salir fuera del país».