Cuando la novela se hace cuento

E. C.

Cuando un libro se pone de moda, hay lectores y críticos que lo miran con desconfianza. Piensan en si será merecido o no tanto elogio, ... tanto aplauso. Algunos se acercarán a él, lo degustarán y se formarán su propia opinión. Es lo honesto, lo justo. Otros decidirán pasar, dejarlo estar porque creen que cualquier libro laureado, que vende muchos ejemplares, que llega a un mayor público lector, no es meritorio. Bien, estos últimos se perderán, en este caso, un gran libro porque la fama, el aplauso y los elogios son con 'Miss Marte' merecidos. Soy partidaria, no obstante, de leer y disfrutar de las historias, las que sean, al margen de estas eternas disputas infantiles que nada aportan más allá de airear los traumas personales de los implicados.

'Miss Marte', de Manuel Jabois, es una novela que nos cuenta, de una forma deliciosa, un misterio. En 1993, una chica peculiar y muy joven, llamada Mai, se traslada a un pueblo de la costa gallega con una niña de dos años. Enseguida hace amigos, el equipo del sol, y conoce a Santi. Se enamoran y, al cabo de un año, se casan, pero la fiesta acaba en tragedia cuando la hija de Mai desaparece misteriosamente. En el año 2019, la periodista Berta Soneira rueda un documental sobre el suceso y entrevista a todos los implicados, reescribiendo el relato de aquel día que cambió sus vidas. Una trama cálida, de años en los que la juventud parece eterna y que atrapa gracias a la manera en la que Jabois dosifica el misterio, pétalo a pétalo, como una margarita que se deshoja. Argumento cargado de secretos, de esos que importunan tanto como lo hacen los recuerdos porque vemos aquí claros ejemplos de lo que supone la memoria del que sabe y quiere olvidar, y del que olvida porque no sabe. Es una novela hermosa de las que se leen con placer; de las que se disfrutan; de las que se sienten. Una historia que da pena terminar, a pesar de que es necesario hacerlo para resolver el misterio, quizá adivinado con anterioridad. Una obra no muy larga que se lee con rapidez, bien escrita, con cuidado o con mimo, como a mí me gusta decir cuando se nota la atención y el esmero que el autor ha puesto en la escritura. Un libro que reivindica, y se agradece, que los misterios, da igual de la clase que sean, se pueden narrar como un cuento, y prescindir así del tan llevado y traído (abuso en los últimos años) formato de guion cinematográfico en el que todo pasa a tal velocidad que los detalles, los personajes, sus pensamientos, las descripciones, la verdad que se esconde en cualquier historia, no son tan importantes. Pero sí lo son en los cuentos. Quizá sea eso -al margen de la historia en sí- su estructura, el tipo de prosa tranquila y poética, lo que convierten a esta novela en especial y, desde luego, en un éxito.

