«Mi novela muestra que aún hay esperanza, aunque poca» «Decía Billy Wilder que si cuentas la verdad te matarán, y yo no quiero que me liquiden y por eso he recurrido al humor» Julio Rodríguez. Escritor

Una trepidante y ácida novela policiaca que lleva al lector a cuestionarse los propios límites de la realidad sumergiéndose en sus zonas más oscuras. Así podría describirse 'El gran Pirelli' (Pez de Plata), la nueva novela del ovetense Julio Rodríguez. Profesor de Psicología Social en la Universidad de Oviedo, además de escritor, el autor de 'El mayor poeta del mundo' (Premio Vargas Llosa de novela) ajusta cuentas en esta historia con una sociedad injusta sirviéndose del humor y de los recursos del género negro, con su maestría habitual. Se presenta mañana en la Biblioteca Jovellanos (19.30 horas), de la mano del Aula de Cultura del periódico.

-¿Cómo definiría 'El gran Pirelli'?

-Es la sátira de una novela negra con todos los tópicos del género, un cadáver en la primera hoja ya, escena del crimen, interrogatorio de sospechosos, búsqueda de pruebas, pero el encargado de la investigación es un delincuente habitual que se ha pasado la vida en la cárcel y ahora que empezaba a reinsertarse se ve obligado a aceptar el caso. Ahí es donde entra el humor, que es indispensable aquí.

-¿Cuánto hay de sátira y de homenaje al relato policial?

-El homenaje es claro en los guiños que aparecen a distintos detectives literarios e intencionado porque es un género que te permite contar las realidades más duras, denunciándolas y a la vez entretener al lector.

-En este caso ¿el humor hace más digerible la realidad dura?

-Si despojáramos a la novela de él nos queda sordidez, droga, soledad, prejuicios, desigualdad: un drama terrible. Tras la finalidad aparente de la novela que es entretener está la denuncia de un sistema injusto, pero como decía Billy Wilder: 'si quieres contar la verdad de la gente te matarán' y yo, como no quiero que me liquiden, he utilizado el humor. La parte positiva que se puede intuir en ella es que aunque sean los de arriba los que mueven los hilos el mundo se construye desde abajo: todavía hay esperanza, aunque poca.

-Pirelli ¿es un antihéroe?

-Entronca más bien con la tradición del pícaro que camina en los márgenes de la sociedad sobreviviendo como puede entre patético y genial. Un personaje estrafalario al que no puedes evitar cogerle cariño: ese es Pirelli y sus amigos, porque tiene una banda de infarto.

-¿Usted le ha cogido tanto cariño al protagonista como para darle continuidad en nuevas entregas?

-Quienes han leído la novela coinciden en sugerirme que podría ser el comienzo de una saga, el problema es que tengo que escribirla yo y a ver cómo lo hacemos. La verdad es que tengo una parte ya avanzada de una posible segunda parte, pero si algún día sale seguramente no sea tal. Quién sabe. Que Pirelli y sus amigos dan juego está claro, así que todo es posible.

-Su condición de psicólogo ¿le asiste a la hora de trazar sus personajes?

-No, pero con matices. El que escribe soy yo y en mi bagaje existencial y cultural está la psicología que aportará lo suyo como otras cuestiones que me acompañan. Pero el proceso suele ser inverso, al leer la novela acabada de pronto me digo: ¡Anda aquí aparece una disonancia cognitiva! En psicología social estudiamos la realidad y en este caso yo estudio la ficción (risas).