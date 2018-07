«Ahora la novela negra está de moda» Julián Ibáñez. :: A. FLÓREZ Julián Ibáñez llega a la Semana Negra para presentar su última novela, 'Violentamente pelirroja' GLORIA MARTÍNEZ Miércoles, 11 julio 2018, 07:25

El considerado uno de los padres de la novela negra española, Julián Ibáñez (Santander, 1940) presentó 'Violentamente pelirroja', su última novela, publicada este mismo año. «Bellón es el personaje principal que refleja lo que yo he querido ser, pero no he podido. Es alto, fuerte, y en esta obra investiga el asesinato de una chica», explica.

La trama de esta última obra transcurre en los pueblos aledaños a la capital madrileña. «El argumento es sólido, pero secundario. Me interesan mucho más los personajes que van saliendo e intento que los diálogos sean tan buenos como los de Raymond Chandler, uno de mis referentes en este género», afirmó el autor. El santanderiño también realizó una comparación de las primeras ediciones de la Semana Negra con la actualidad. «Antes eramos treinta escritores que estábamos los diez días, pero es cierto que también era más difícil vender este tipo de libros porque éramos cuatro en el 'mundillo'. Ahora está de moda. No conozco a nadie», reconoce el autor.