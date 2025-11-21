El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El escritor Felipe Benítez Reyes.

Novela y novelerías

Los admiradores de Felipe Benítez Reyes y quienes buscan excelente literatura no debes perderse 'La gente'

José Luis García Martín

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

A veces el propio autor no es el mejor gestor de su talento literario. Un talento que, en el caso de Felipe Benítez Reyes, resulta ... excepcional: tan imaginativo y ocurrente como Ramón Gómez de la Serna, de tanta brillantez estilística como Valle-Inclán, sin que se le pueda considerar epígono de ninguno de los dos. Como poeta, como ensayista, como narrador ocupa uno de los primeros lugares en la literatura contemporánea, aunque los suplementos literarios y la industria editorial no siempre parezcan reconocerlo así.

