La novela 'Patria' se graba en la retina El ilustrador Toni Fejzula ha convertido el libro de Aramburu en una novela gráfica que saldrá a la venta en noviembre ISABEL URRUTIA CABRERA MADRID. Domingo, 11 agosto 2019, 07:57

Hay que disponer del talento y los arrestos del ilustrador hispano-serbio Toni Fejzula Zecevic (Belgrado, 1980) para convertir en novela gráfica una obra como 'Patria'. Y además, asumiendo toda la responsabilidad: dibujo, color y guion. Él lo ha conseguido en año y medio (con el beneplácito pero sin la ayuda de Fernando Aramburu) y los resultados se verán en breve. La editorial Planeta tiene previsto publicar en noviembre la versión en cómic de un libro desgarrador que recrea los estragos del fanatismo etarra en dos mujeres, amigas del alma, a las que terminarán separando el dolor y el odio. Una perderá al marido y la otra lo celebrará. Es el nudo de una historia que abarca 646 páginas en su extensión original.

El formato ilustrado no superará las 265 páginas, costará alrededor de 35 euros y se espera que siga la estela de la novela. Un bestseller del que se han vendido más de un millón ejemplares.

El anzuelo lo echó el propio Toni Fejzula en noviembre de 2017. Tenía ganas de complicarse la vida y no dudó en tocar la puerta de la editorial: «Quería hacer algo creativo al cien por cien. Llevo casi dos décadas en el sector. He hecho de todo, lo mismo fondos para animación que dibujo publicitario o la adaptación de 'Rojo y negro', de Stendhal, para un sello francés. En este último caso yo no hice el guion y, la verdad, me apetecía asumir toda la responsabilidad de un trabajo».

Con la autorización de Tusquets, que publicó la novela de Aramburu en 2016, se le encomendó la tarea de reconvertir el texto en una historieta. Un desafío que asumió sin complejos. Para empezar, había que sintetizar el contenido al máximo: de 646 páginas tenía que pasar a poco más de 260. Toni Fejzula tiene una gran capacidad analítica y mucho sentido del ritmo. Lo que necesitaba eran imágenes potentes que sirvieran de hitos en la narración. Escenas que se grabaran en la retina. «Hay que transmitir emociones; dosificar la intensidad de los colores y jugar con los planos. Las viñetas ofrecen inmediatez. Es un código muy distinto al de un texto».