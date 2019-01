«Nunca se pudo triunfar en el arte si no era a la sombra del poder» El escritor Jesús Sánchez Adalid. / J. M. ROMERO Autor de éxito en novela histórica, presenta en el Ateneo Jovellanos su último trabajo, 'Los baños del pozo azul' Jesús Sánchez Adalid Escritor IGNACIO DEL VALLE GIJÓN. Jueves, 24 enero 2019, 00:39

Jesús Sánchez Adalid es un hombre de mente inquieta. Licenciado en derecho por la Universidad de Extremadura y doctorado en la Complutense, ejerció como juez durante dos años mientras estudiaba para acabar licenciándose en Derecho Canónico en Salamanca. Ordenado sacerdote, ejerció en un pueblo de Salamanca. Todo mientras daba rienda suelta a su vertiente literaria, que le ha llevado a publicar novelas históricas de gran éxito como 'El alma de la ciudad', 'Alcazaba', 'El mozárabe' o 'El caballero de Alcántara'. Esta tarde, a las 19.30 horas, presenta su último trabajo, 'Los baños del pozo azul', en el Ateneo Jovellanos, en la Antigua Escuela de Comercio de Gijón, un acto apoyado por el Aula de Cultura de EL COMERCIO.

-En el año mil, Córdoba era la ciudad más esplendorosa de Occidente. ¿Podemos abundar?

-La constitución del califato de Córdoba es seguramente uno de los acontecimientos más importantes de la historia medieval de occidente. Se inicia entonces una época singular y esplendente; y la capital, con más de 500.000 habitantes, adquirirá una lúcida existencia propia, siendo referencia y destino para los más grandes sabios, filósofos, astrónomos, poetas y matemáticos de la época. Según los cronistas árabes, había 130.000 casas, 700 mezquitas, 300 baños públicos, 70 bibliotecas y un barrio de libreros. Y todo aquello, cuando en todo Occidente no había ni una sola ciudad cuya población superara los 100.000 habitantes.

-En este topos, usted urde una trama de intrigas, crímenes, pero sobre todo, amor y pasiones. La madre del califa, Subh Um Wallad, la Señora, lidera una curiosa conspiración.

-Almanzor estuvo sujeto en cierto modo a la voluntad de la Sayida Subh durante nada menos que veinte años, pero ya venía manifestando desde tiempo atrás alarmantes signos de querer gobernar en solitario. Sus intentos de acaparar el poder fueron tan evidentes que acabaron despertando definitivamente un movimiento de oposición hacia él.

-¿Qué significa amar a quien es o será tu peor enemigo?

-Hay evidencias de que en las relaciones entre la Señora Subh y Almanzor hubo una mezcla explosiva de amor y odio. Durante una parte de su vida se han amado y se han necesitado; ahora todo ha cambiado. He tenido que hacer un gran esfuerzo para que ninguno de los dos quedase simplificado. Pero tuve claro desde el principio que la protagonista de esta novela iba a ser ella.

-¿Cree que el concepto de poder es manejado por las mujeres de diferente manera?

-Sin duda. La mujer es mucho menos proclive a la violencia que el varón. Y lo sorprendente en toda esta historia es el hecho de que, a partir de la muerte de al-Hakam II y hasta que se consuma la ruptura con Almanzor, Subh ejerció un poder político constatable, aún en la mayoría de edad del califa, si bien fue estando ese poder progresivamente amenazado por la dificultad de su posición como mujer y por la propia ambición de Almanzor.

-Otro tema es la poesía. Farid, uno de los personajes, parece que tiene claro que o se va uno a Córdoba o no se tiene éxito.

-En aquel tiempo (como tristemente ha sido una constante histórica) no se podía triunfar en ningún arte si no era a la sombra del poder. Lo cual no está exento de peligros, como se ve en este relato...

-Hay una continuidad cronológica con su anterior novela, 'El mozárabe', que también transcurría en la Córdoba califal.

-En principio debo decir que son dos historias que se pueden leer de forma independiente. Pero es verdad que al escribir la última inevitablemente recordaba muchas cosas de la primera. Digamos que están relacionadas. Me costaría trabajo afirmar abiertamente que ambas historias son principio y continuación.

-Todas las esposas de los califas Omeyas fueron cristianas, navarras en concreto...

-Según se desprende de los escritos de los cronistas andalusíes, como Ibn Hayyan, Al-Udri y algunos geógrafos de la época, cinco generaciones de emires y califas de Córdoba nacieron de madres 'vasconas' de origen.

-Rabinos en la judería, musulmanes, jueces cristianos de los mozárabes... ¿La convivencia fue real o mito?

-Los límites entre la realidad y el mito en lo que se refiere a aquella convivencia se difuminan. Pero no debemos renunciar a la utopía... Sobre todo en estos tiempos.

-Dibuja un panorama extremadamente complejo, que rompe los lugares comunes.

-Hay que huir de los tópicos. En muchos momentos históricos hubo alianzas en todos los sentidos. No eran mundos cerrados. Hubo permanentes intercambios humanos, comerciales y culturales entre los reinos y condados cristianos y el Alándalus islámico. Igual que en otros muchos lugares del Mediterráneo, la coexistencia de pueblos con diferentes creencias de idiosincrasias dio lugar a momentos extraordinariamente luminosos que hoy en día constituyen un verdadero ejemplo digno de ser tenido en cuenta.

-¿Cómo era la fantástica Medina Azahara?

-Medina Azahara, la fastuosa ciudad palaciega que Abderramán III mandó edificar a los pies de Sierra Morena, cerca de Córdoba, sigue siendo hoy tan misteriosa como atrayente. Todo en ella era lujo dispuesto para deslumbrar a los visitantes: ricos mármoles violáceos y colorados, oro y piedras bellas, aparte del cuidado trabajo artesanal de los mejores canteros y las legendarias contribuciones bizantinas. Pero todo aquello duró poco: sufrió grandes estropicios en las consecutivas guerras que arrasaron Alándalus a principios del siglo XI, convirtiendo en ruinas el conjunto.

-El patrimonio de palabras de etimología árabe que han quedado en el español es impresionante, dicen que más de cuatro mil.

-Nuestro diccionario está repleto de términos que proceden del árabe.

-Ibn Hazm, Ibn Shuhayd, Ibn Zaydun... Córdoba tiene poetas para dar y tomar. ¿Nos puede decir su poema favorito?

-Mi poeta favorito es quizás el más desconocido: Abu Bakr Al-Turtusi (1059- 1130). Por desgracia, hay muy pocas referencias a este poeta.