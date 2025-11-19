Las obras en asturiano podrán ser Premios Nacionales de Literatura

Era una demanda «histórica» que por fin tiene respuesta. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció ayer en el Congreso de los Diputados que las ... obras escritas en lengua asturiana podrán presentarse, a partir de 2026, a los Premios Nacionales de Literatura. Con esta decisión pretende reconocer «a escritoras y escritores en la lengua de Asturias, una demanda histórica que ahora se ve, con justicia, reconocida», expresó.

Además, anunció otras medidas destinadas a promover el plurilingüismo tal como la inclusión de las lenguas cooficiales en todas las convocatorias relacionadas con la creación y la traducción literaria, así como en los proyectos de fomento de la lectura de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura; el establecimiento de redes de colaboración y apoyo con entidades culturales que promueven su uso y con las Academias de la Lengua, y el refuerzo del Fondo de fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas oficiales distintas al castellano con casi 14 millones de euros.

Desde el gobierno del Principado recibían la noticia con satisfacción, pues «Asturies venía reclamando esti pasu de forma reiterada nes reuniones manteníes col ministru dende comienzos de la lexislatura», expresaba la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. «Ye una noticia que recibimos con muncha alegría. Llevábamos munchu tiempu plantegando esta petición al Ministeriu de Cultura y celebramos que se materialice», pues supone «un avance mui importante nel reconocimientu del asturianu como llingua de creación literaria y un impulsu pa nuestros autores y editoriales». «Corrixe una ausencia y discriminación respective a los artistes que s'espresen n'otros idiomes del Estáu, y incorpora al asturianu y a los nuestros creadores al máximu circuitu de reconocimientu lliterariu», celebró.

Desde 2024, el ministerio ya permite que las obras en lenguas con reconocimiento estatutario, como el asturiano, accedan a las ayudas nacionales para la creación literaria. Estas políticas se han ampliado a otros programas de apoyo al sector del libro, la lectura, la traducción, la edición y el cómic, así como a la presencia de autores y obras en ferias internacionales.