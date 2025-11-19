El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ernest Urtasun, ayer, en la comparecencia. E. C.

Las obras en asturiano podrán ser Premios Nacionales de Literatura

El ministro Ernest Urtasun anunció el cumplimiento de esta «demanda histórica que ahora se ve, con justicia, reconocida»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:54

Comenta

Era una demanda «histórica» que por fin tiene respuesta. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció ayer en el Congreso de los Diputados que las ... obras escritas en lengua asturiana podrán presentarse, a partir de 2026, a los Premios Nacionales de Literatura. Con esta decisión pretende reconocer «a escritoras y escritores en la lengua de Asturias, una demanda histórica que ahora se ve, con justicia, reconocida», expresó.

