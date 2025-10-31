El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El escritor Ovidio Parades con su libro entre las manos en el Muro de Gijón.

Ovidio Parades, escritor: «Homenajeo a las mujeres de la vida cotidiana»

El narrador ovetense reúne veinticuatro historias con protagonismo femenino en su último libro de relatos: 'Frances Farmer no murió en Seattle'

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:46



'Frances Farmer no murió en Seattle' (Tres Hermanas) es el nuevo libro de relatos de Ovidio Parades (Oviedo, 1971), veinticuatro historias protagonizadas ... por mujeres que no parten, como apunta el propio autor, de la vida fascinante y terrible de la icónica actriz que da título al volumen: «Farmer es la llegada de estos relatos enlazados, el último de ellos». En este caso, el punto de partida, como asegura es habitual en su escritura «fue una imagen real, la de una mujer a la que vi en un lugar del sur donde pasaba unas vacaciones, era trabajadora de un bingo y estaba fumando fuera con una amiga. Tenía unos 60 años, era rubia, muy atractiva y hablaba una mezcla de español, francés y alemán. Me quedó grabada y al volver a casa comencé a escribir sobre esa imagen. A partir de ahí fueron saliendo engarzados los otros relatos», explica su autor.

