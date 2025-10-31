Ovidio Parades, escritor: «Homenajeo a las mujeres de la vida cotidiana»

'Frances Farmer no murió en Seattle' (Tres Hermanas) es el nuevo libro de relatos de Ovidio Parades (Oviedo, 1971), veinticuatro historias protagonizadas ... por mujeres que no parten, como apunta el propio autor, de la vida fascinante y terrible de la icónica actriz que da título al volumen: «Farmer es la llegada de estos relatos enlazados, el último de ellos». En este caso, el punto de partida, como asegura es habitual en su escritura «fue una imagen real, la de una mujer a la que vi en un lugar del sur donde pasaba unas vacaciones, era trabajadora de un bingo y estaba fumando fuera con una amiga. Tenía unos 60 años, era rubia, muy atractiva y hablaba una mezcla de español, francés y alemán. Me quedó grabada y al volver a casa comencé a escribir sobre esa imagen. A partir de ahí fueron saliendo engarzados los otros relatos», explica su autor.

El resultado son unas historias en las que algunos lectores han visto la cercanía con las del filme 'Vidas cruzadas' de Robert Altmany y de los relatos de Raymond Carver en los que se basa, una referencia que el propio Parades no descarta, «aunque cuando escribo me olvido de todo, de Altman, Carver y cualquier otro autor que me guste». Pero sí admite que «hacía tiempo que tenía ganas de escribir un libro de relatos así, aunque me parecía complicado, porque como en una novela, tienes que estar muy pendiente de que no pierda intensidad ni el propio hilo, pero enseguida le cogí el truco. Lo empecé poco después de terminar mi libro anterior, que era un homenaje a mi madre y estaba aún en esos momentos de duelo más intenso, por lo que me venía muy bien meterme en estas historias, me sentía acompañado de ellas y me aislaba del propio dolor. Eso ayudó a que fluyera la escritura de los cuentos y también a calmar un poco ese dolor», revela.

En cuanto a lo que les sucede a la mayoría de las protagonistas de estas vidas de ficción, probablemente haya una conexión más directa con el universo de Carver, por lo que tienen de tramas de lo cotidiano y común a cualquier vida real. Hay un matiz, que apunta el propio autor: «Generalmente el relato las pilla en un momento de crisis o ésta está a punto de suceder, como el caso de esa mujer de la que partió todo, a la que llamé Juliette, que acaba de morir su madre; a otra le acaban de detectar una enfermedad, una tercera simplemente está leyendo en una cafetería y observando lo que sucede a su alrededor, para acabar fijándose en un camarero que le gusta. Siempre están en una circunstancia que de alguna manera puede ser decisiva para sus vidas».

Igual de decisivo era para el escritor el propósito de que todo confluyera en el personaje real de Frances Farmer: «Sabía que el fin iba a ser ella y ya los últimos relatos nos van acercando a su figura. Me impactó desde que tuve conocimiento de su vida a través de la película 'Frances', donde la interpreta Jessica Lange. Me fascinó la historia de aquella mujer rebelde que por decir que Dios se le había muerto y que era comunista la machacaron. Sabía que algún día iba a escribir sobre ella y fue esta vez».

Acerca del interés que ha mostrado en su obra por adentrarse en el universo femenino, Ovidio Parades afirma que «me crié en un mundo de mujeres, con mimadre, mi hermana, mi abuela, mis primas, tías... eso me influyó muy positivamente. Contaban en la cocina de carbon historias que me parecía más interesantes que las conversaciones de los hombres, que siempre giraban en torno al fútbol y esas cosas. Eso fue determinante, por eso este libro podríamos decir que tiene mucho de homenaje a las mujeres de la vida cotidiana». Pero el verdadero ingrediente común de todas sus narraciones es la atención «a la complejidad humana, que es enorme y apasionante. El amor, el sexo, la libertad, son comunes a todas las personas, pero lo interesante es el modo en que llegamos a ello o en el que te dejan llegar, la manera de luchar o de darte por vencido. El precio que hay que pagar por querer ser libre, como Frances Farmer o cualquier persona anónima. Es fascinante, y un tema inagotable como escritor».