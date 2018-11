Pablo Texón gana el Xuan María Acebal de Poesía

El escritor Pablo Texón Castañón se alzó ayer ganador de la vigésimo cuarta edición del Premio Xuan María Acebal de poesía en asturiano, que convoca la Consejería de Educación y Cultura y que está dotado con 3.000 euros. El jurado encargado de valorar las 15 obras finalistas estuvo presidido por el director general de Planificación Lingüística y Normalización, Fernando Padilla. El jurado decidió conceder el premio a 'Allumamientu' por «su originalidad temática, la destreza rítmica y la variedad estilística de los poemas, que permiten construir una voz poética singular para reflexionar sobre la paternidad desde una concepción experiencial». El poemario es, según su autor, «una obra unitaria, con vocación de unidad, no una colección de poemas sueltos. Y está centrada en un momento muy concreto de mi vida, el tiempo que va desde la concepción de mi hija hasta que nace. La norma que me puse fue que esos sentimientos fuesen siempre previos al nacimiento de Lena, que ahora tiene 18 meses. Es dedicarle una obra a una persona que aún no conoces, porque no ha nacido. Intentó una diversidad métrica, estilística y de todos para hacerlo más ameno. Hay poemas muy filosóficos y largos, hasta experimentales, enfrentados. Otros que son simples, como canciones infatiles (octosílabos con rima asonante en los pares). La clave es conseguir que algo personal consiga emocionar de modo univeresal. Sé que el nacimiento de mi hija no tiene por qué interesarle a alguien». La obra fue presentada bajo el seudónimo Bartleby, que resultó ser Pablo Texón. Su producción poética se recoge en los volúmenes 'Toles siendes', 'La culpa y la lluz', y 'Media vida. Poemas y cantares'. En narrativa firmó 'Catedral', 'L'alma robada' y 'Singularidá'. Letrista habitual para diversos grupos musicales y cantantes (Dixebra, Verdasca, Alfredo González), es también responsable de la versión asturiana de 'Xulia' (2007), de August Strindberg, para Teatro Margen, y publicó en 2013 'Un corte de pelo', selección poética de Raymond Carver.